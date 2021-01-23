Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?

Противники российской власти — что внешние, что внутренние — пытаются убедить всех, что предстоящими протестными акциями в защиту арестованного на 30 суток Алексея Навального сумели поставить Кремль перед очень неприятным выбором, по сути, вилкой: массовость мероприятия при бездействии полиции покажет слабость власти и сделает успешными и еще более многочисленными следующие акции, а его разгон радикализирует как участников, так и сочувствующих, чуть ли не откроет путь к российскому майдану.

Мечтания, а точнее, пропаганда "лучших людей" беспокоит и противоположную сторону — некоторые начинают чуть ли не паниковать, требуя от силовиков показательно жесткого разгона несанкционированных митингов, дабы не допустить начала смуты в российском государстве. Но есть ли хоть какие-то реальные предпосылки даже не для полноценной смуты, а хотя бы для повторения Болотной, то есть событий девятилетней давности?

В том-то и дело, что их нет. События 2011-12 годов были связаны с попыткой западно ориентированной части наших элит не допустить возвращения Владимира Путина в Кремль — в этом желании они полностью совпадали с нашими геополитическими противниками, которые весной 2011 года устами Байдена порекомендовали Путину не выдвигаться в президенты. Сейчас никакой проблемы "трансфера власти" в России нет и не предвидится даже в ближайшей перспективе — в прошлом году подавляющее большинство наших граждан поддержало поправки в Конституцию, позволяющие Путину избираться в президенты в 2024 году.

То есть убрать Путина легальным путем у его ненавистников нет ни одного шанса, а попытки выдать предстоящие осенью выборы в Госдуму за некую проблему для Кремля — абсолютно несерьезны. Путин опирается не на конкретную партию, а непосредственно на большинство нашего народа, и не только не боится изменений в партийном раскладе и балансе ветвей власти, но и сам их инициирует — как это было с конституционными поправками, усиливающими влияние Госдумы на формирование правительства. Ставка на раскол элит в преддверии мифического трансфера власти также не работает — поэтому все, что остается, так это очередная попытка раскачать ситуацию с помощью проекта "Навальный".

Инцидент в прошлом августе дал старт новому сезону этой спецоперации — потом было возвращение, арест, выход фильма про "дворец Путина" и призыв выйти на митинги в защиту "узника режима". Все это, по сути, повторяло бы прошлые сезоны "Навальниады": очередное кино, участие кумира в несанкционированном митинге, его задержание, митинги в его защиту, предсказания ужасных последствий для власти в случае разгона, возмущение, требование отпустить задержанных — и завершение сезона с переключением внимания на какое-нибудь новое "злодеяние власти". Все было бы так и в этот раз, если бы не два обстоятельства, резко усилившие ожидания от 23 января.

Первое — абсолютно объективное и связано с коронавирусом: долгие карантинные ограничения наскучили, и агрессивно-крикливое меньшинство хочет "движухи". Столичные "революционеры" уверены, что народ — ну или хотя бы "их народ" — тоже истосковался по "прогулкам по бульварам" и готов "выйти на площадь" за Навального и против Путина.

Никто не мешает им верить в это — уже много лет мы наблюдаем эти повторяющиеся ритуалы, попытки представить ничтожное меньшинство "голосом народа". И власть в принципе не мешала этим протестам — кроме тех, которые сознательно планировались как несанкционированные и провокационные. Но года три назад к акциям стали привлекать подростков и школьников, что само по себе вызвало возмущение даже совершенно аполитичных обывателей.

В этот раз агитация среди школьников достигла небывалого размаха — и это второе отличие нынешних акций. В самом популярном среди подростков и детей Tik-Tok за пару дней набрались десятки, сотни миллионов кликов на хештеги в поддержку Навального, против Путина и с призывами выйти на улицу 23 января. Подростки плохо знают, кто такой Навальный? Но зато они хорошо знают, кто такой Путин, — и им предлагают фильм Навального про "дворец Путина". Возмущайся, негодуй, выходи с протестом против тирана на улицы своего города, требуй освободить героя, который борется за народное счастье против буржуев. Нет, про буржуев тиктокерам не говорят, там основной призыв — против власти, которая "сидит вечно".

Расчет понятный: собрать внушительную массу сторонников Навальному никогда не удавалось. Его пик пришелся на начало 2012 года — но тогда он пытался вести за собой сборные полки столичных хипстеров, левых, либералов и националистов — и на выборы мэра Москвы в 2013-м, когда он мобилизовал едва ли не весь столичный антипутинский электорат, набрав более 600 тысяч голосов. Но с тех пор много воды утекло — большая часть тех, у кого были какие-то иллюзии в отношении Навального, расстались с ними после Крыма и Донбасса. А события последних месяцев заставили даже тех, кто смеялся над словами о "работе Навального на ЦРУ", поверить как минимум в работу ЦРУ с Навальным.

Без детей за Навального в Москве на несанкционированный митинг вышли бы максимум несколько тысяч человек. Примерно так рассуждали в штабе проекта "Навальный": а вот если привлечь широкие подростковые массы? Понятно, что ни на какие миллионы не рассчитывали. Но даже если две-три-четыре тысячи школьников в столице придут на митинг? Это же картинка — тем более, если власти будут силой разгонять собравшихся, тут вообще только успевай фотографировать.

Однако ставка на детей не сработала уже на стадии замысла — как только взрослые увидели, как в (до этого аполитичном) Tik-Tok разгоняется протестная волна. Возмущение спецоперацией навальнистов было совершенно искренним и массовым, причем у совсем по-разному относящихся к Путину людей. Пришлось в ответ даже запускать "версию" о том, что это все провокация Кремля, который специально придумал весь этот гон в Tik-Tok, чтобы тем самым скомпрометировать Навального.

То есть провокаторы сами оказались в заложниках у своей же провокации. И многие еще недавно безразличные и колеблющиеся стали видеть в Навальном провокатора. На этом фоне даже странно призывать его одуматься и отказаться от "детского призыва" или напоминать о том, что он не несет ответственности даже перед собственными сторонниками, — например, не сдержав слово об обещанной "юридической поддержке" нарушителям закона в ходе прошлых несанкционированных митингов. Какой смысл стыдить провокатора?

Каковым он изначально и являлся — и именно так к нему относится все эти годы власть. Личная ли это склонность, работа ли внешних сил, которые сделали на него ставку, — не имеет по большому счету никакого значения. Власть давно уже оценивает Навального как провокатора, который является марионеткой в руках наших геополитических противников. Точно так же к нему относилось и большинство наших граждан, а после 23 января таких будет уже подавляющее большинство.

С которым ничего невозможно сделать — оно не даст никому разыгрывать ни судьбу России, ни судьбы собственных детей. И это — главный залог того, что в России не будет никакой смуты.

А дети — которых на Пушкинскую площадь выйдет очень немного — это наши дети. Дети всегда жертвы пороков взрослых, и мудрое общество не даст увести их за собой никаким провокаторам, сколь бы порочными они ни были.

Источник: РИА Новости