США уничтожают российскую оппозицию

Кроме того, Вашингтон потребовал от Москвы "полностью сотрудничать с международным сообществом по вопросу расследования отравления (Алексея Навального. — Прим. ред.)" и "достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории", рассуждает колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

Это заявление органично дополнило работу американского посольства в Москве в предыдущие дни, когда дипмиссия сделала все возможное для поддержки — информационной и политической — ожидавшихся событий.

Как отметил МИД России, "они не только карту маршрутов напечатали, они же еще ввинтили туда фразу относительного того, что будет поход на Кремль… Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание?"

Разумеется, это оно и было — и мотивация, и призыв, и инструкция, и науськивание.

В принципе, ничего нового в происходящем нет. Аналогичную деятельность со стороны Штатов и других западных государств в отношении внутриполитических российских событий можно было наблюдать все последние десятилетия.

Изменения произошли в ином — в значимости и последствиях данной работы Запада: из реально полезной для российской антигосударственной оппозиции она превратилась в откровенно вредоносную для нее.

Чтобы понять суть произошедшей буквально за год (потому что еще в 2019 году ситуация была несколько иной) метаморфозы, необходимо осмыслить тот грандиозный и стремительный крах репутации, который организовали себе Соединенные Штаты за этот короткий период.

Расхожим обвинением в адрес Америки является претензия, что та присвоила себе роль морально-политического эталона — ну и право судить остальных на основании этого. Однако тонкость в том, что мир много лет добровольно признавал не только такое положение дел, но и даже его справедливость.

У Соединенных Штатов как квинтэссенции западного мира было два главных неубиваемых козыря, которые по итогам XX века превратились в подобие чаши Грааля для миллиардов людей на планете и которым отдавали должное даже те, кто никогда не испытывал особых симпатий к "сияющему граду на холме".

Эти козыри — демократия и мягкая сила.

США объективно обладают куда более длительными и глубокими демократическими традициями, чем большинство стран мира, включая Россию. Ну а в продвижении собственной повестки и своих интересов путем мягкой силы, будь то продукция Голливуда, социальные сети или просто деньги, им не было равных в последние десятилетия.

Разумеется, о существовании пятен на солнце — в виде расовой сегрегации, неоднократных убийств президентов, геноцида индейцев, подавления войсками регулярно вспыхивающих беспорядков внутри страны и так далее — осведомлены многие.

Но все равно до недавнего времени это воспринималось как отдельные или ушедшие в прошлое эксцессы, исключения из правил, не меняющие общей крайне привлекательной картины самой свободной и благополучной в истории человечества страны, где каждому гражданину предоставлены широчайшие возможности для самовыражения и процветания.

Подобный имидж США автоматически ставил их геополитических противников в заведомо проигрышную ситуацию, где они были вынуждены либо с позиции снизу вверх оправдываться перед тем, кто имеет право их учить, либо огрызаться и тем самым ухудшать собственную репутацию как режима, который держится исключительно на подавлении неугодных и жестокости правоохранителей.

Любые же возмущения по поводу американских методов вмешательства во внутренние дела других государств также выглядели скорее позицией слабости: чего стоит власть, за которой весь силовой аппарат государства, если она боится пресловутых печенек Нуланд или неформального общения лидеров оппозиции с сотрудниками посольства США?

А на любые объяснения, что пропагандистская работа враждебной стороны может нести куда большую угрозу, нежели силовые методы, следовали резонные возражения: так вы сами лучше работайте в этом направлении. Не получается?

Значит, вам просто нечего предложить обществу, и все, что вам остается, — это держать его в страхе вместо того, чтобы дать людям свободу слова, честные выборы и прочие возможности для развития.

Разумеется, все это не более, чем лицемерная подтасовка доводов, но выглядела она убедительно для очень и очень многих, потому что стояла на фундаменте того самого образа Америки — как лучшей, самой свободной и демократической страны.

И именно его — этот образ — Соединенные Штаты успешно демонтировали за несколько коротких лет.

Первым роковым ударом по нему, конечно, стала длившаяся все четыре года президентства Трампа истерическая кампания о русском вмешательстве в американские выборы.

Хотя, казалось, какой смысл верещать? Даже если на секунду допустить правдивость этой очевидно бредовой идеи, вы — американцы — сами учили мир с достоинством принимать идейно-пропагандистскую борьбу, играя в нее по правилам свободного мира.

В Вашингтоне же была устроена охота на ведьм, а вместо демократических механизмов внутри страны были включены все возможные директивные, ограничительные и репрессивные меры.

Ну а 2020 год, особенно последние месяцы, превратился в вакханалию, в ходе которой в США были похоронены их базовые ценности: свобода слова, честные выборы, независимый суд, политический и идеологический плюрализм. На очереди — фактическая ликвидация двухпартийности.

И в отличие от "неоднозначных" процессов и инцидентов в прошлом текущие события столь масштабны, громки и актуальны, что их невозможно игнорировать. Они просто уничтожают — уже уничтожили — репутацию Соединенных Штатов Америки, поставив остальной мир перед фактом "король-то голый".

Еще год назад стандартное осуждение Госдепа за "применение силы в отношении протестующих" вызывало глухое раздражение — потому что это была грамотно построенная демагогия, противостоять которой не так-то просто.

Теперь же за любой попыткой американцев учить жизни другие страны в ответ следует искренний и непринужденный смех.

В самом же сложном положении оказалась российская антигосударственная оппозиция, поддерживаемая из-за океана. Честные и неглупые ее представители вынуждены признавать, что нынешние процессы в США уничтожили эту страну как пример для подражания в России — тем самым градус их непримиримости по отношению к собственному государству неизбежно падает.

Прочие же, продолжающие отстаивать безупречность американской демократии и ее право поучать остальных, обнажают перед российским обществом либо свою полную глупость, либо тотальную бессовестность. И в любом случае также становятся объектом осмеяния.

Судя по тому, что Вашингтон в своей реакции на события в России продолжает действовать по привычным лекалам, там не осознают значение произошедших перемен. А значит, можно ждать продолжения процесса, пока американцы своими действиями окончательно не уничтожат собственную российскую клиентелу.