Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"

Информационная война не прекращается ни на минуту. "ОМОН забил до смерти 29-летнего мужчину", "убили мою сестру..., через неделю похороны", "зверски убит оппозиционер" — такими сообщениями из разных городов после субботних митингов был наводнен подростковый ТiкТок.

Все они, как один, были фейковыми, но до того, как их успевали удалить, они набирали тысячи перепостов, десятки тысяч лайков и сотни тысяч просмотров, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Это информационная война, которая из обычных, "взрослых" соцсетей теперь переместилась в TikTok, в котором сидят миллионы наших подростков. Кто и зачем их обрабатывает? Что хотят им внушить?

Понятно, что те, кто хочет раскачать ситуацию в России, не гнушаются ничем, для них все это — компьютерная игра, в ходе которой они будут проверять на прочность защиту (в первую очередь — самозащиту) русского массового сознания.

Дети тоже часть общества — и если третьеклассницы показывают друг другу видео со страшными картинками "убитых Путиным", это невозможно просто игнорировать.

Причем появление подобных страшилок было запрограммировано еще до 23 января — это было понятно по той подготовке, которая велась в том же ТiкТок.

Там разгонялись не только призывы выйти на митинг за Навального, но и рассказы о том, что "Царь дал команду стрелять по митингующим" и вообще "Путин подписал закон, разрешающий стрелять в протестующих против него".

То есть все готовилось к тому, чтобы в следующей серии показать уже реальные "жертвы", в том числе и среди самих детей.

Понятно, что жертвы могли бы быть только в результате откровенной провокации — например, если бы предварительно взвинченная часть толпы пошла на столкновения с силовиками, а в ходе разгона в панике затоптала кого-нибудь.

Все это просчитывалось, и никаких жертв в итоге, слава Богу, не было — и тогда пошли в ход фейки.

Все эти "убитые ОМОНом", которых кто-то из детей легко может принять за правду, ведь о них рассказывают такие же, как они, школьники, а "взрослые все скрывают".

Взрослые, конечно, будут защищать детей от лжи, от такой примитивной наглой лжи, но как защитить детей от того, что им внушают те, кто зовет "выйти на площадь"? То есть их собственные родители — профессиональные офисные революционеры.

Нет, они не зовут детей на митинги — многие из них даже возмущаются подобными призывами. Многие из них и сами никуда не ходят, ограничиваясь агитацией в соцсетях.

Нет, речь не о том, что они абсолютно тоталитарны, то есть хотят навязать свою волю остальным, навязать взгляды и позицию меньшинства абсолютному большинству, приговаривая "мы свободные умные люди, мы против Путина, а все, кто за него, — это быдло и несчастные рабы".

Нет, речь не о том, что их ничему не научила ни собственная история, ни история страны — и они упорно наступают на грабли столетней и тридцатилетней давности, зазывая прыгнуть на них вместе с ними и весь народ.

Нет, речь о другом: о том, что они сеют страх и ненависть. С ненавистью все понятно — нужно всей душой ненавидеть то, с чем борешься во имя светлого будущего, нужно расчеловечить своих врагов, объявить их порождением ехидниным и упырями. Это вполне отвечает задачам революционеров — но зачем им страх?

Он же мешает успеху, мешает выйти на площадь. Но дело в том, что они не хотят его сеять, — у них это получается автоматически. Потому что этот страх живет в них — и они транслируют его помимо своей воли.

Чего они боятся? Того, что их "будут убивать казаки", — я не случайно взял формулировку начала прошлого века. Потому что тогда на протестные акции выходило очень много народу, часть которого потом пошла на баррикады в ходе "первой русской революции".

Они тоже очень боялись казаков — ОМОНа тех дней. Казаки тогда действительно действовали жестко, но вот только убивали, причем еще до революции, как раз не они, а "ненавидящие режим".

Убивали городовых, казаков, полицейских, губернаторов, министров, потому что они же мешали хорошо жить народу! Потом, в 1917-м, революционеры взяли власть — и вскоре началась Гражданская война.

После которой в ходе построения "общества нового типа" русский народ не досчитался сразу нескольких сословий — священников, дворян, купцов, промышленников. А казаки, многомиллионное служивое сословие, практически субэтнос, за особую вину перед революционным классом и вовсе были подвергнуты практически геноциду, расказачиванию.

Теми, кто при "кровавом царизме" сочинял сказки про их зверства.

Минуло столетие — и теперь нам рассказывают все те же сказки. Вот, например:

"Я сейчас много читаю про протестные митинги девяностого года. Тогда, как известно, на Манежной, на Садовом, собирались по 300-500 тысяч, а то и больше: против монополии на власть и за перемены... Вот что странно: сейчас считается, что у власти есть неотъемлемое право убивать. Это как бы само собой разумеющееся. Все уверены: ну да, они власть не отдадут. Ну конечно, они начнут стрелять. Это ж их видовая особенность. Это их врожденный инстинкт. Школьники в "ТикТоке" всерьез готовятся к тому, что в них будут стрелять... К власти как бы вопросов нет: ну что с нее взять, она ж иначе не может. Дикий зверь, он же убивает жертву не потому, что он злой, — это закон природы, он иначе не может, даже не задумывается.

Это страшно и удивительно. В 91-м году Крючков и Язов решили, что стрелять в народ нельзя, это просто немыслимо. А через 30 лет этому самому народу даже не приходит в голову, что можно не стрелять. Зло воспринимается не как обыденность, а как должное. В наших головах насилие стало нормой. Мы все к нему привыкли, мы все не удивляемся. Мы не верим, что может быть иначе. Интересно почему?"

Это написал накануне 23 января очень популярный в либеральной среде журналист по фамилии Зыгарь.

Тут все прекрасно, но главное, конечно, вот это: "сейчас считается, что у власти есть неотъемлемое право убивать... В наших головах насилие стало нормой".

В чьих головах? Кто считает? Весь народ — Зыгарь так и пишет: мол, "все уверены" в том, что начнут стрелять. Но ведь это тройная ложь.

Ложь первая — власть не считает себя вправе стрелять в народ. Так считает только та власть, про которую говорят в тиктоках, то есть выдуманная для дискредитации власти реальной.

Ложь вторая — народ не считает, что власть имеет право стрелять в народ. Тот народ, который считает Россию своей страной, тот народ, большая часть которого неоднократно голосовала за Путина (да и абсолютное большинство тех, кто голосовал за его противников), ничего подобного не думает.

Ложь третья — насилие не стало нормой для нас. Оно стало нормой только в головах тех, кто его призывает, провоцирует, ждет, надеется на него, то есть хочет спровоцировать власть на кровь, на жертвы.

Чтобы потом, через смуту, самим стать властью. И нет никаких сомнений (как бы милыми веганами не выглядели сами провокаторы), что как раз такой властью, которая будет убивать и для которой насилие будет нормой.

Но "занимающийся историей" Зыгарь, конечно, ничего этого не знает — ни про Гражданскую войну, ни про начало 90-х.

Конечно, знает — просто, как и многие другие "системные революционеры", уже сам верит в свои сказки.

Демонизация Путина и власти в целом началась ведь не вчера — она идет почти все двадцать лет. И тот же Запад в основном ведь лишь повторяет поставляемые ему из нашей страны "диагнозы власти", лишь краем глаза сверяя их с каноническим эталоном русофобии, чтобы не очень выбивалось из стандарта.

Что там, в России, — сильно народ боится казаков? Лютует царь-генсек-президент? Ну хорошо — значит, все идет по плану и колесо русской истории снова скоро вынесет наверх "борцов с убийцами", то есть новый развал страны не за горами.

Нет, не вынесет, потому что с помощью старой лжи русских уже не проведешь. "Изображать жертву" режима не получится — и уж тем более не удастся с помощью таких трюков посеять у русских страх и ненависть ни к власти, ни к стране, ни друг к другу.