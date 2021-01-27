Европа пытается спасти отношения с нами — и свое будущее

Кроме того, чехи вызвали к себе в МИД российского посла в Праге.
Вот только воодушевленный запал обернулся ничем, когда по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что конкретных предложений о новых антироссийских мерах не поступило.
В общем, если переводить дипломатическую витиеватость на общепонятный язык, получается, что Европейский cоюз просто дал задний ход в текущем обострении с Москвой.
Однако приведенные аргументы в пользу данного шага выглядят, мягко говоря, неубедительно. За семь — уже семь (!) — лет противостояния с Россией Европа (как и Запад в целом) ни разу столь явно не притормаживала, внезапно делая жест доброй воли в адрес Москвы. Да и сами санкции давно уже превратились в пустой ритуал, когда продлеваются старые рестрикции, вводятся новые — и это особо не влияет ни на двухсторонние отношения, ни на реализуемые совместные проекты.
Закономерно возникает вопрос: что на самом деле стоит за неожиданным шагом ЕС?
Ответ стоит искать в несмягчающейся позиции Москвы в отношении Европы из-за всей этой истории.
Ключевой особенностью комбинации с Навальным является то, что ее инициировала и разыграла Германия при активной поддержке Евросоюза.
Можно обсуждать и спорить, какие именно цели преследовал Берлин, запустив поразительную дичь об отравлении блогера "Новичком". Однако уже очевидно, что среди них не было намерения торпедировать сотрудничество с Москвой. То, как ФРГ при поддержке Брюсселя прямо сейчас ложится костьми, чтобы достроить и запустить "Северный поток — 2", свидетельствует об этом однозначно.
Скорее всего, немцы просто решили использовать наработанные англичанами и американцами на деле Скрипаля, "химатаке" в сирийской Думе и прочих "преступлениях Кремля" приемы для решения каких-то текущих внешнеполитических задач — и, видимо, не ожидали по-настоящему масштабных последствий своих действий.
И для них стала сюрпризом очень резкая реакция Москвы. Что странно, поскольку таковая была легко предсказуема.
Но для Европы — а для Германии особенно — сотрудничество с Россией жизненно важно, причем его значение возрастает не по дням, а по часам. И в подобном раскладе они устроили вокруг Навального собственный парк развлечений с блек-джеком и девушками низкой социальной ответственности. И, кажется, искренне удивились, что Москва пришла из-за этого в ледяную ярость — в которой пребывает до сих пор.
Ситуация усугубляется тем, что с приходом в Белый дом новой администрации Западная Европа вступила в сложный и опасный этап избавления от заокеанского контроля. Вот только из-за истории с Навальным у нее теперь возникли серьезные проблемы в отношениях с Россией, которая ранее неизменно поддерживала — и на словах и на деле — курс на геополитическую независимость ЕС. Без помощи Москвы шансы на успех данного предприятия выглядят куда менее привлекательно, а процесс обещает быть намного более трудным и дорогостоящим.
Неудивительно, что самой актуальной задачей для Западной Европы как локомотива ЕС стало восстановление отношений с Россией. Плюс желательно избежать потери лица — а это не так просто, учитывая раскрученный ей самой размах скандала.
Последние решения Брюсселя нацелены на решение именно этих задач: тема новых санкций отложена под благовидным предлогом на неопределенный срок, а главный евродипломат едет в Москву в надежде сгладить проблемы и договориться.
Но надо помнить, что заварил кашу в первую очередь Берлин. Так что ему тоже стоит приготовиться внести лепту в данный процесс.
Источник: РИА Новости