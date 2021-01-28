Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"

Виртуальный Давосский форум на этой неделе ставил (вроде бы) именно такую цель: собрать лучших и могущественных, чтобы нащупать общий для всей планеты путь к прекрасному будущему. И из всего множества выступивших там людей интереснее для нас должны быть те, которые сказали: путь такой есть, завтра должно быть не хуже, а лучше, чем вчера, и мир может это сделать.
Владимир Путин в своем выступлении, как и все другие, ставил диагноз, как же без того. Получилось интересно, потому что тут прозвучали цифры и факты, которые выдают хорошую коллективную работу над этим давосским выступлением и которые раньше в международном обороте идей не особо фигурировали, сидели тихо в каких-то документах. Например: "За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое".
Или такие факты… Ну, ладно еще — о Китае: "Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы". Но дальше-то речь о России: та же статистика показывает, что численность бедных — по ту сторону от дохода в 5,5 доллара в сутки — сократилась с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время.
Но такое — насчет того, что конец пришел — в Давосе и до Давоса в тех или иных формулировках уже как-то звучало. А вот если говорить о методах лечения, то тут Москва выдвигает четыре простые и понятные цели существования каждого народа и всех и любых обществ в предстоящую эпоху.
А именно, в сокращенном изложении:
- Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жилье и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие.
- Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни.
- Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг.
- Четвертое. Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди — не средство, а цель.
Это похоже на социализм, но на самом деле ничего подобного — любая система имеет шанс на существование, если будет соответствовать вот этим простым целям, простым смыслам существования обществ и государств.
А к этим четырем пунктам прилагается пятый: не деритесь, а то мир сейчас может скатиться в неуправляемую войну всех против всех. Да и поздно драться — потому что, опять же по Путину, "эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации". Дальше надо строить новую эпоху — так, чтобы "разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами" конкурировали мирно.
У происходящего в Давосе — разговор не только о выступлении российского президента — есть много особенностей и подводных течений. Например, к кому обращался Путин? И к кому накануне обращался китайский лидер Си Цзиньпин, по сути, говоривший о том же — о мировом "сообществе единой судьбы" и его сотрудничестве? К "золотому миллиарду" и корпорациям-гигантам, которые считают Давос своей площадкой для наметок дальнейшего курса всего человечества? Или к почти двум сотням стран нашего мира, большая часть из которых с бессильной тоской наблюдает неожиданно накатившую на них волну, грозящую смыть все достигнутое?
Так вот, мир может и должен стать не прежним, но лучшим, и — оказывается — есть страны и люди, показывающие направление движения к такому миру.
Источник: РИА Новости