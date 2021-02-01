Безвиз для россиян: сработает ли

Выдвижение Виктории Нуланд, прославившейся своими "печеньками на Майдане", на должность заместителя госсекретаря США в самих Соединенных Штатах восторга не вызвало.

Появилась даже петиция с требованием не назначать ее на эту должность, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

© Sputnik / Александр Максименко Встреча мэра Киева Виталия Кличко с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд

"Эта женщина втравила США в военный переворот, свергший законно избранное руководство Украины, возложила на американцев ответственность за войну, унесшую 13 тысяч жизней, и превратила Украину в самую нищую страну Европы, — пишет вполне демократическое издание Salon.com. — Каких бед она еще натворит, оказавшись на посту номер три в байденовском Госдепе?"

Причина такого негатива в том, что Виктория Нуланд и ее муж, представитель целой семьи военных экспертов высочайшего уровня, Роберт Каган — классические интервенционисты-неоконы. Даже дружественные демократические СМИ называют их "ястребами".

Эту пару обвиняют в том, что они навязали свою агрессивную политику президенту Обаме.

В результате лауреат Нобелевской премии мира, поначалу обещавший вывести армию США из горячих точек, развязал бессмысленные войны в Ливии и Сирии, обвинялся в убийствах мирных граждан и в пытках в Гуантанамо.

В современной Америке искренних сторонников интервенционистского подхода — поджигать страны по всему миру и сносить их законно избранных лидеров — на самом деле очень немного. Американцы отлично видят, насколько бесполезно тратятся сотни миллиардов долларов, ежегодно выделяемых Пентагону. Они все определеннее склоняются к изоляционизму.

Несколько лет назад Роберт Каган написал (при помощи своей супруги) большую статью в издание The New Republic. Признавая, что американцы предельно устали от войн за рубежом, он уговаривает соотечественников продолжать эту политику: "Если наша демократическая сверхдержава ослабнет, то за кулисами нет другой демократической сверхдержавы, которая будет спасать мир".

Конечно, наш мир отнюдь не горит желанием, чтобы его то и дело спасали. Чувствуя, что аргумент слабоват, автор прозрачно намекает читателям, что если Америка прекратит развязывать войны по всему свету, то американцев ждут нищета и упадок.

Президент Трамп на четыре года сумел притормозить размах американской военной машины. "Зачем нашим солдатам гибнуть в странах, о которых рядовой американец вообще понятия не имеет?" — задавался он законным вопросом. Однако команда президента Байдена вдохновляется идеями неоконов — хотя их практическое применение оставляет за собой лишь руины.

"Вы понимаете, что это (возможное вступление Грузии в НАТО) повлечет войну с Россией? — спросил на днях госсекретаря США Тони Блинкена сенатор Рэнд Пол. — Это означает, что мои дети будут воевать? Ваши дети будут воевать?"

"Нет, сенатор, как раз наоборот", — ответил госсекретарь.

В дополнение к Грузии Блинкен не прочь включить в НАТО и Украину. В общем, идея "спасать мир" вновь вдохновляет элиту американской власти. Только на информационные войны против России и Китая в этом году выделено примерно по 300 миллионов долларов.

Понимая бесперспективность глобального ядерного противостояния с Россией и продлив договор СНВ-3, демократические "ястребы" планируют развязать полномасштабную гибридную войну на территории своих противников.

В России Виктория Нуланд собирается качать протесты, особенно активно привлекая к участию в них молодежь. Окучивать ее будут через интернет-платформы и соцсети — причем не только американские, но и "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Так что протесты в России неизбежно продолжатся — и неважно, по какому поводу. Власти могут идти на уступки протестующим или, наоборот, проявлять железную волю, вводить в школах патриотическое воспитание или нет, отпускать Навального или сажать Навального — все равно некоторые наши сограждане, работающие на Госдеп, будут выводить молодежь на улицы под любым предлогом. Двести девяносто миллионов долларов надо как-то осваивать.

Есть и новая инициатива — разрешить безвизовый въезд в США россиянам от 16 до 22 лет и предложить им ассортимент стипендий в западных вузах. Это и подобные предложения Нуланд буквально называет морковкой для России.

Кстати, на днях подобную идею подхватили и немецкие партнеры. Frankfurter Rundschau предложила ввести безвизовый въезд в Германию для россиян моложе тридцати лет.

Мы помним, что пресловутый безвиз стал отличной морковкой для многих украинцев. С тех пор идея возникала не раз. И Канада, и США уже несколько раз помахивали этой морковкой перед жителями Гонконга, обещая тамошней молодежи свободный въезд.

Только что пятилетнюю визу с возможным получением гражданства предложило обладателям "паспортов британского подданного", живущим в Гонконге, Соединенное Королевство.

Эта "паспортная война" еще будет разгораться. Однако представляется, что больших перспектив у этой идеи нет. Наверное, лет двадцать-тридцать назад она еще могла бы сработать. Но сегодня жизнь среднего класса в мире выравнялась: в развитых странах он стал жить победнее, в развивающихся — наоборот, побогаче.

Особенно хорошо это заметно в мегаполисах. По соотношению "цена — качество жизни" Гонконг сегодня ничем не уступает Лондону, а Москва далеко превосходит Париж. Жизнь нелегального мигранта, подрабатывающего со своим безвизом в США или Европе, уже не выглядит раем.

Простой пример. Еще двадцать лет назад студент из России мог летом поехать в США на заработки и вернуться домой с десятком тысяч долларов. Это позволяло ему купить себе машину или просто целый год жить словно кум королю.

Сегодня студенты, подрабатывающие летом в США, живут практически исключительно на то, что им присылают родители. Ничего, кроме долгов, они с собой не привозят. Это же относится и к тем, кто там учится. Даже со стипендией обучение в американском вузе все больше становится уделом детей из богатых семей. Никакая подработка не помогает им потянуть все расходы.

Логично, что невозвращенцев в Россию или Китай становится все меньше. Молодежь довольно быстро понимает, что при "кровавом режиме" ее существование куда как комфортнее, чем в демократической сверхдержаве.

Примерно та же ситуация и в Германии. Минимальная почасовая оплата труда (а именно на нее и может рассчитывать молодняк, приехавший по безвизу) просто не позволяет и снимать жилье, и покупать еду, одежду, учебники.

Есть большая вероятность того, что, приехав по безвизу, молодой человек на собственном опыте убедится, как велика разница между туризмом и эмиграцией.

Безвиз "ржавеет", как и другие инструменты западной "мягкой силы". Претензии наших партнеров все дальше отрываются от реальности, а их обещания перестали вызывать доверие уже давным-давно.