Внешняя политика США должна опираться на диссидентов всех стран

Америке нужна новая доктрина внешней политики, и ее кое-кто даже уже предлагает. Не очень известный обозреватель The New York Times, некто Брет Стивенс, формулирует свои предложения для госсекретаря Энтони Блинкена так: опорой всей внешней политики США должны стать диссиденты в других странах. Особенно в таких, которые слишком могущественны, чтобы их обрушить военными методами. Ждать же, пока "реформаторы" принесут таким странам процветание и этим сделают их искренними проамериканскими демократиями, — наивно, не дождетесь, пишет автор РИА Новости.

А раз так, то любые договоренности со всеми этими Россиями, Китаями, Иранами и прочими должны достигаться при одном условии: освободите своих диссидентов. Да, даже если эти договоренности выгодны самой Америке.

Тут же следует поименное перечисление диссидентов разных стран, начиная, понятно, с Алексея Навального. А затем лучшее в колонке Стивенса — ответ на вопрос, зачем, собственно, Америке такая доктрина. Ответ такой — а затем, чтобы эти диссиденты пришли в своих странах к власти, свергнув все несимпатичные Америке режимы: вот и цель достигнута.

Доктрина эта хороша своей искренностью, за которую автора надо поблагодарить. Давайте посмотрим, чем она отличается от необъявленной доктрины внешней политики, существовавшей при Дональде Трампе.

Вот, например, последняя неделя пребывания на работе Майкла Помпео, предыдущего главы дипломатии сверхдержавы: как же прошел… нет, я не буду повторять очевидное насчет "последнего дня Помпео". Итак, на прощание госсекретарь пишет твиты. Президента США, может быть, и отлучили от соцсетей (похоронив этим саму идею последних), но Помпео оттуда никто не отлучал. Вот он и сочинил твиты — целых 30 (тридцать) штук о Китае.

Это такое политическое завещание: тут обо всем. Начиная с того, что китайцы злонамеренно вырастили в своих лабораториях смертельный вирус и выпустили его в окружающий мир, и заканчивая тем, как ужасно они ведут себя в Южно-Китайском море. В общем, "все о Китае" в 30 чириканьях, которые затем скучились в единый документ, выложенный на сайте Госдепартамента.

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С чем мы здесь имеем дело: со случаем попытки тотальной демонизации громадной нации. При Дональде Трампе республиканский фланг тамошней политики попытался сконструировать образ тоталитарного коммунистического государства — угнетателя китайцев и угрозы всему миру. Образ не просто фальшивый, а фальшивый демонстративно: фактов нам не нужно, мы видим вас теперь такими, и вместе с нами вас такими теперь будет воспринимать весь мир, следите за ходом событий.

А почему бы и не последить. Если не последний день, то последняя неделя Помпео ознаменовалась отменой поездки в Европу, и недобрые китайцы намекают, что это европейцы не захотели его видеть. А ключевым направлением американской дипломатии в Европе были попытки разорвать сотрудничество таковой именно с Китаем — от отказа от технологий 5G до общего снижения объема сотрудничества.

Итог: 30 декабря завершено после долгих переговоров соглашение ЕС — КНР по будущим инвестициям. А на этой неделе пришло сообщение о том, что торговля ЕС — КНР в тяжелом 2020-м превысила 620 миллиардов долларов (рост за год на 4,7%), что делает Китай первым торговым партнером Евросоюза. Это вдобавок к подведенным наконец общим итогам китайской экономики за тот же год. Как и предсказывали, достигнут рост в 2,3% — среди разоренного мира. А кто-то хотел разорить Китай…

Это не просто провал внешней политики Дональда Трампа, это жуткий провал. Который нужно внимательно изучить на предмет извлечения уроков для будущих поколений.

Урок такой: оставьте идеологию идеологам. Демонизация чужих и моральное оправдание собственных бесчинств сопровождает историю человечества с незапамятных времен, и утверждения, что бог (или боги) с нами, а не с ними, — совсем не новость. Из более свежих примеров — то, как британская пропаганда изобретала зверства германцев в годы Первой мировой, создав тем моральное оправдание для уже реальных немецких зверств во Вторую мировую.

Но дипломатия — это не обязательно продолжение идеологии. Дипломаты приступают к работе там и тогда, когда умолкают пушки и отходят в сторону моралисты. В частности, не так уж непонятна была ключевая идея администрации Трампа — что ушедшие в Китай американские производства нужно вернуть, если США хотят выжить. И можно представить, что даже силовая политика по этой части если не правильна, то хотя бы объяснима. Дипломаты, возможно, смогли бы тут многое выторговать.

Однако орудием этой силовой политики было выбрано запредельное вранье о Китае. Народ этой страны, может быть, и не отличается неумеренным правдолюбием, свойственным российской цивилизации. Но даже сдержанных китайцев вранье попросту злит. И какая разница, если у демократов то же вранье будет идти с нудными ссылками на местных диссидентов.

Тезис "китайцы — это ужас, и иметь с ними дело нельзя" использовался дипломатией США по всем азимутам, но главный упор был сделан на общества западной группы государств. Чтобы таковые оказали давление на свои правительства и особенно корпорации — никаких сделок с диктатурой. Но Запад состоит из разных обществ, англосаксонские Австралия или Канада еще как-то поддаются моральному нажиму. А вот европейцы — тут посложнее; и даже англосаксонским британцам ясно, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток. Торговать с Востоком — совсем не то же самое, что заимствовать у последнего систему госуправления или культуру. Особенно если у вас культура эта получила в истекшем году тяжелый удар — вместе с экономикой и обществами в целом.

В результате мы видим очень печальную итоговую картину правления Дональда Трампа. Во внутренней политике США и других стран — тут достигнуто много интересного. Например, оформилась или начала оформляться четкая идеология современного консерватизма (патриотизм и примат национальной культуры и ценностей, суверенитет личности и прочее), противостоящая бешеной левой идее уничтожения обществ. С Трампом или без, но эта кристаллизация идеи дает Западу шанс на выживание и уважение со стороны прочих цивилизаций. Но там, где для внутренней консолидации требовалась, в экономических целях, поддержка разумной внешней политики, — там, как уже сказано, провал полный и ужасный.

Сильно ли отличается от той доктрины идея "опираться на диссидентов"? Да в общем нет. И та и другая — доктрины лжи и ненависти, направленные на уничтожение не нравящихся США обществ и государств. А о чем врать и как ненавидеть — это частности.