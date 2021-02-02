Почему Россия не осуждает взявших власть генералов

Увы, в мире (и в России тоже) очень мало знают о реальной жизни 60-миллионной Мьянмы, бывшей Бирмы — даже смена названия в 90-е годы сбивает с толку. Военные взяли власть в Мьянме? Но они всегда и были властью в этой буддистской стране — они ее фактически и создали.

Россия нанесла еще один коварный удар по демократии в мире — военные взяли власть в Мьянме. Нет сомнений, что мы не раз услышим с Запада подобные комментарии, тем более что "доказательств" предостаточно.

Кто отстранил президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, лидера правящей партии и, по сути, премьер-министра? Главком вооруженных сил Мин Аунг Хлайн — именно ему, а не назначенному исполняющим обязанности президента вице-президенту Мьинт Шве перейдет вся полнота власти в стране. А с кем несколько дней назад встречался старший генерал Мин? С министром обороны России Сергеем Шойгу, посещавшим Нейпьидо, столицу Мьянмы. А кому Мин давал свое единственное обстоятельное интервью? Российскому журналу. А в какой социальной сети у него есть официальная страница? Во "ВКонтакте", а на "Фейсбуке" и в "Твиттере" он давно уже заблокирован. Да и в США Мину закрыт въезд, а вот в Россию он приезжает регулярно, последний раз был в прошлом году на параде Победы.

Ну какие еще нужны подтверждения тому, что Москва — это враг демократии и Байдену нужно скорее собирать глобальный "Саммит за демократию"? Только в ноябре в Мьянме прошли парламентские выборы, которые выиграла партия Аун Сан Су Чжи — 75-летней дочери отца-основателя государства, — и вот военные уже отстранили ее от власти. А ведь мир так долго боролся за ее освобождение, и у власти она пробыла всего пять лет — и что, теперь снова под домашний арест? Целого лауреата Нобелевской премии мира посадят страшные генералы, которых поддерживает злодей Путин.

Увы, в мире (и в России тоже) очень мало знают о реальной жизни 60-миллионной Мьянмы, бывшей Бирмы — даже смена названия в 90-е годы сбивает с толку. Военные взяли власть в Мьянме? Но они всегда и были властью в этой буддистской стране — они ее фактически и создали. Военным был и отец Су Чжи, погибший накануне предоставления независимости этой британской колонии в 1947 году. Военными были и руководители страны практически всю ее новейшую историю — меньше 20 лет из 73 ей правили гражданские.

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Мьянма — сложнейшая многонациональная страна с множеством внутренних межнациональных конфликтов (в том числе и вооруженных), и не будь ТАМАДО (так называются вооруженные силы), она вряд ли вообще сейчас существовала бы. Да и географическое положение очень непростое — между великими Индией и Китаем, да еще и 200-миллионная Бангладеш под боком.

Именно из-за беженцев из Бангладеш, кстати, Мьянму последние годы полощут все мировые СМИ — причем достается не только "кровавым генералам", но и нобелевской лауреатке. Премии мира ее, правда, не лишили, но множество почетных европейских званий она уже потеряла. За так называемый геноцид рохинджа, то есть те межнациональные и межрелигиозные конфликты на севере страны, которые пытались выдать за сознательную политику властей Мьянмы против "несчастных мусульман". Именно исламский фактор и был ключевым для информационной кампании, которую разогревали те, кому одинаково наплевать и на мусульман и на буддистов. Обвинения в геноциде нужны были как для переключения внимания мировой исламской уммы с Запада на Восток, так и для давления на Мьянму. Страну, которая очень долго жила сама по себе и лишь недавно начала открываться миру. А у мира интерес к Мьянме очень серьезный.

США хотят встроить Мьянму в антикитайский альянс. Китаю Мьянма нужна для спокойствия в своих приграничных провинциях и выхода через нее в Бенгальский залив. При этом сама Мьянма не хочет быть разменной картой в чужих играх — и хотя связи с Китаем для нее очень важны, ни о какой зависимости от Пекина не может быть и речи (в том числе и потому, что в Мьянме хорошо помнят, как начиная с 60-х годов Китай поддерживал местную компартию, которая вела боевые действия против центрального правительства).

На этих чувствах пытается играть Запад, но прозападная часть мьянманской элиты (собирающаяся вокруг Су Чжи) не может самостоятельно определять политику страны.

И в этой ситуации совершенно особую роль играет Россия, к которой сами лидеры Мьянмы всегда проявляли повышенный интерес. И не только генералы.

Налаживать отношения с СССР начал еще У Ну, первый бирманский премьер-министр, и в его страну дважды приезжал Хрущев. Со строившим бирманский социализм генералом Не Вином, а он правил больше четверти века, до 1988 года — отношения не были ровными, но связи двух стран сохранялись. Особо важным было военно-техническое сотрудничество, а при генерале Мин Аун Хлайне связи с Россией стали становится все теснее. Сыграло ли в этом свою роль буддистское происхождение Сергея Шойгу? Наверняка — но решающим было понимание генералом Мином важности отношений с Россией для его страны. Мьянма стала закупать больше российской военной техники и направлять своих офицеров в российские военные училища — национально ориентированную элиту не подготовить в британском Сандхерсте.

Помимо того что генерал с симпатией относится к России, он отмечает и сходство исторических судеб двух стран: монархический период, строительство социализма, да и борьба с терроризмом, причем поддерживаемым извне.

Бирма отказалась от социалистического пути после отстранения Не Вина, но генералы сохранили власть и начали делиться ею только в последние десять лет. Полностью передав ее гражданским в 2015-м — и вот сейчас вернули себе обратно. Не навсегда — чрезвычайное положение введено сроком на год. Потом пройдут новые выборы, потому что в ходе нынешних генералы нашли много нарушений, поставивших под вопрос более четверти из 38 миллионов голосов избирателей.

Причем вмешательство армии не стоит называть переворотом, потому что по Конституции страны именно ТАМАДО является гарантом соблюдения Основного закона. А генералы обвинили в его нарушении — через манипуляции на выборах — как раз гражданские власти и партию Су Чжи. Более того, по той же Конституции у главкома есть право "принимать и осуществлять государственную суверенную власть" — при возникновении "чрезвычайного положения, которое может привести к распаду Союза, разрушению национальной сплоченности и потере суверенной власти". При этом главком опирается на Совет национальной обороны и безопасности, в котором у военных есть большинство.

То есть военные использовали (пусть и с натяжкой) те механизмы, которые сами же заложили в Конституции 2008 года. Но зачем? Чтобы просто взять власть, но ведь она и так во многом была у них? Нет, ими двигало стремление не допустить смуты и хаоса, потому что после победы партия Су Чжи решила назначить глав регионов из своих рядов. Это вызвало беспокойство в национальных штатах — где и поддержка Су Чжи меньше, и угроза дестабилизации больше. А ведь партизанские действия и полулегальные местные вооруженные национальные формирования — все еще реальность для Мьянмы, и военным категорически не хотелось, чтобы к существующим межнациональным и межрегиональным противоречиям добавились еще и новые.

То есть генералы взяли на себя неблагодарную роль: чтобы предотвратить еще больший кризис, они отстранили гражданскую власть. Личные амбиции генерала Мин Аун Хлайна не имеют при этом особого значения — ему важно сохранить единство страны.

Что же касается России, то она поддерживает право каждого народа самому определять свою судьбу и не становиться пешкой в чужой игре. Именно этого и хотят взявшие власть в Мьянме, поэтому Россия не станет демагогически кричать о "нарушении демократии". Пускай этим занимается страна, раньше специализировавшаяся на "экспорте демократии" по всему миру, а сейчас провернувшая спецоперацию по избранию своего президента почтовым голосованием.

Источник: РИА Новости.