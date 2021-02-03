"Русский, сдавайся" — 2021: золотой ершик выдал авторов суперфильма

Просто изумляет, с какой охотой граждане забесплатно работают статистами в американских постановках, не думая о том, какими идиотами выглядят в кадре, пишет колумнист Виктория Никифорова.

В ролике про "дворец Путина", который на самом деле и не дворец, и не Путина, есть один занятный момент. Описывая нарисованную на компьютере главную спальню, Навальный говорит: "...шальная императрица. Вернее, шальной император… Это именно те слова, что приходят в голову..."

На самом деле изначально эти слова пришли отнюдь не в его голову. Навальный озвучивает чужую шутку. Она была написана по-английски и рассчитана исключительно на американцев. Навальный и сам — судя по отсутствию интонаций — ее не понимает, поскольку бессмертный треш-хит И. Аллегровой, играющий на заднем плане, описывает, вообще-то, алко-секс-тур девицы по кабакам и клубам, а не огромный дворец с гигантской опочивальней.

Вопрос: откуда такой неуместный эпитет?

А вот откуда: речь не об аллегровской императрице. Это другая "Шальная императрица" (The Scarlet Empress) — из фильма Джозефа фон Штернберга с Марлен Дитрих в главной роли. Снятый в 1934 году, фильм рассказывает совершенно фантастическую историю о Екатерине Великой. Накал бреда и несомненное дарование Штернберга делают этот фильм жемчужиной визуального китча и сборником самых идиотских фантазий о matushka Russia.

Вот отсюда и пошла нехитрая игра слов автора текста — оценить ее может образованный американец, особенно выпускник киношколы. Однако для русской аудитории она не работает.

Итак, автор текста, написанного для Навального в США, хорошо разбирается в кино. Собственно, он и сам в этом признается: картинку с двуглавым орлом он сравнивает с кадром из "Октября" Эйзенштейна. Действительно, фильмы Эйзенштейна внимательнейшим образом, буквально покадрово, изучаются в американских киношколах.

Но еще ближе монтажная секвенция с орлом на воротах и въездом камеры в пространство нарисованного дворца напоминает первые кадры "Гражданина Кейна". Этот шедевр Орсона Уэллса 1941 года американские киношники знают буквально наизусть и до сих пор его цитируют.

Вообще, тема одинокого честолюбца, запертого в своем гигантском и набитом сокровищами дворце, — это классическая тема американского кинематографа: от "Гражданина Кейна" до "Лица со шрамом". Неудивительно, что ее давно подхватили пропагандисты.

В библии американских сценаристов — "Тысячеликом герое" Джозефа Кемпбелла — тиран, с которым обязан сражаться мифологический герой, отождествляется с драконом. Дракон — хранитель сокровищ, тиран — по аналогии сидит в своем золотом дворце. "Страшный тиран" держится за прошлое, но приходит герой, весь такой из будущего, и "уничтожает его жестом — простым, как нажатие кнопки".

Эта сюжетная схема работает и в боевиках, и в детективах, и в фэнтези. В своих пропагандистских кампаниях американцы тоже затрепали ее до дыр. До того как развязать войну против той или иной страны, у лидера ее непременно обнаруживается дворец. Он набит сокровищами. Там цветут сады Семирамиды. В случае восточных стран обязательно упоминается "гарем с рабынями".

С одной стороны, дворец абсолютно засекречен, с другой — все о нем только и говорят и знают его оборудование вплоть до цвета дверных ручек. Местные жители боятся проходить мимо или даже смотреть на него.

Где только не применялась эта схема?! Множество дворцов приписывали Саддаму Хусейну. Выдавали за частное владение четы Чаушеску официальное здание — Дворец парламента в Бухаресте. Несмотря на то, что Слободан Милошевич всегда жил в скромных домиках и квартирах, утверждали, что зато внутри все набито "золотом и бриллиантами".

Несколько дворцов умудрились приписать даже проживавшему в шатре полковнику Каддафи. В какой-то замок Синей Бороды превратили заурядное загородное поместье Януковича "Межигорье". "Скучно, девочки!" — справедливо охарактеризовал предсказуемость американских партнеров президент Путин.

После информационной атаки следовал обычно военный переворот, американская армия оккупировала страну, лидера убивали. А потом джи-ай с изумлением рассказывали журналистам, что, оказывается, дворцов-то никаких и нету, с сокровищами тоже вышел полный облом. Ни одного дворца из фантазий пропагандистов публике так никогда и не предъявили. Впрочем, местным уже было не до этого: они ползали на руинах, пытаясь как-то выжить после свержения "тирана". А западная публика тем временем глотала новые фальшивки.

Эта схема дала сбой один-единственный раз. В 2014 году на территории Израиля американские кинематографисты выстроили декорации роскошного палаццо в стиле Изумрудного замка из "Волшебника страны Оз" и сняли его в сериале Netflix "Тиран". Предполагалось, что сериал выйдет аккурат к падению Сирии, а дворец будет изображать хоромы Башара аль-Асада. Но не сложилось. С помощью русских Сирия выстояла, ее президент продолжил жить в своей предельно минималистичной резиденции, а героев "Тирана" пришлось срочно переименовать.

В 2016 году, размявшись на Украине, американские специалисты с помощью этой же темы принялись валить только что избранного президента США. Внезапно оказалось, что у Дональда Трампа плохой вкус. Искусствоведы в погонах начали одно за другим публиковать разоблачения. Выяснилось страшное: Трамп заказывает дизайн интерьеров в стиле "диктаторский шик", а его особняки практически неотличимы от пресловутых дворцов Хусейна.

Трампа принялись травить за излишнюю роскошь. По сетям пошли фотографии из его многочисленных поместий. Но, учитывая, что его политические противники были не беднее его самого, эти разоблачения не пользовались популярностью у американцев.

Вот, например, интернет-деятель публикует на своем ютьюб-канале "Десять самых роскошных вещей в собственности Трампа". Ну там полный список: самолеты, вертолеты, супердорогие машины — в общем, жизнь удалась. Но в комментариях вполне далекие от роскоши американцы пишут: "Все это он заработал сам." И еще: "А вы представьте президента, который не должен никому кланяться — ни корпорациям, ни политикам, ни лоббистам — и может делать то, во что верит. И к тому же он отказался от президентской зарплаты!"

Одновременно американские политтехнологи пустили в действие свою старую испытанную вундервафлю. Сначала по сетям и таблоидам пошли массовые вбросы про "золотой унитаз" Трампа. Потом опровержения: нет, нету у него унитаза, только краны в ванной золотые — а, нет, не золотые, просто выкрашены под золото.

Современный художник Маурицио Кателан создал золотой унитаз и назвал это произведение искусства "Америка". Осенью 2016 года произведение выставил музей Гуггенхайма. Как только Трамп въехал в Белый дом, руководство музея предложило ему взять "Америку" в аренду. Об этом написали все демократические СМИ США.

Еще во время предвыборной кампании 2016 года некий коллектив современных художников-анонимов выставил в Чикаго целую аллею золотых унитазов с неприличными надписями про Трампа. На сотый день его президентства их конкуренты — тоже анонимы — расставили подобные туалеты по американским городам.

Ничего не напоминает? Правильно. Золотой унитаз Януковича. А до этого был золотой туалет Саддама Хусейна — репортеры английских таблоидов The Sun, Daily Mail, помнится, на плечах американских солдат врывались в резиденции иракского лидера, чтобы первыми сделать фотки пресловутого ювелирного чуда. Но нет, оно, как золото Эльдорадо, не существовало в природе.

А ведь все началось еще с ночного горшка кубинского диктатора Батисты. Не сумев спасти своего ставленника от разъяренных его зверствами кубинцев, власти США фактически бросили его на произвол судьбы. Батиста сбежал в Европу, а американские пропагандисты быстренько сочинили ему серебряный ночной горшок и золотой телефон — первичные признаки тирана, так сказать.

В фильме, сочиненном американцами для Навального, туалетная тема тоже присутствует. Это пресловутые ершики и держатели для бумаги — правда, не золотые, но довольно дорогие. Во время протестных акций в российских городах некоторые демонстранты размахивают ершиками и "трусами Навального".

Так американские партнеры создают подходящий видеоряд из России. Если из этих протестов ничего и не выйдет, в истории все равно останутся фотографии людей, которые машут туалетными ершиками. Киевские протестанты на Майдане запомнились миру кастрюлями на голове, москвичи запомнятся ершиками. Просто изумляет, с какой охотой граждане забесплатно работают статистами в американских постановках, не думая о том, какими идиотами выглядят в кадре.

Укорять команду Навального в плохой подготовке нелепо. Их предшественники, наши предыдущие "западные партнеры", тоже вели пропаганду спустя рукава. Во время Великой Отечественной войны листовки вермахта ругали даже коллаборационисты: "Весь текст листовок, как правило, уснащался какими-то причмокиваниями, неудобоваримыми немецкими шуточками и остротами, безграмотно переведенными на русский язык, безграмотно настолько, что приходилось долго соображать, мысленно переводить все это на немецкий, чтобы догадаться о тех крохах смысла, которые вкладывали туда авторы, — писал работавший на немцев Александр Казанцев. — За большинство из них советское командование могло бы заплатить с удовольствием крупные суммы".

Источник: РИА Новости