Российские военные вновь унизили американцев в Черном море

В акваторию Черного моря 28 января вошел уже второй в этом году американский эсминец — "Портер", который оперативно обнаружили силы и средства Черноморского флота и Воздушно-космических сил России. В ходе тренировки 30 января восемь истребителей и бомбардировщиков (по паре Су-30СМ, Су-24М, Су-27, Су-34) поднялись в воздух с авиабаз в Крыму и Краснодарском крае и нанесли условный ракетно-бомбовый удар по кораблю в западной части Черного моря. При этом союзные американцам ВВС Болгарии и Румынии даже не дернулись или просто не успели изобразить боевое реагирование. Заметим, "Портер" направлялся для совместных действий с однотипным ("Арли Берк") эсминцем "Дональд Кук", который был условно уничтожен ВКС России 23 января.

В МИД РФ многократно отмечали, что присутствие в Черном море боевых кораблей нечерноморских стран не способствует укреплению стабильности. Посольство США на Украине 28 января заявило, что эсминец "Портер" ВМС США в Черном море примет участие в действиях по поддержанию безопасности — с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО. Якобы в рамках конвенции Монтрё и в международных водах. К сожалению, ВМС США не признают отдельные участки морей российскими и намеренно провоцируют конфликтные ситуации. Ранее эсминец "Джон Маккейн" нарушил границу РФ в заливе Петра Великого (близ Владивостока) и под угрозой тарана был отогнан в нейтральные воды большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота.

Американские демонстрации "свободы мореплавания" не исключены и вблизи полуострова Крым. Подобные провокации в ВМС США называют "ужесточением позиций и волевым противостоянием". Желающие противостояния в Черном море в январе и феврале ощутили всю горечь технологического унижения — добро пожаловать в реальность.

Между жизнью и смертью

Американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер" 28 января провели некую операцию в Черном море, и в НАТО объяснили появление эсминцев "наращиванием военной мощи" России. Рассмотрим ситуацию поближе.

Два ракетных корабля типа "Арли Берк" способны нести более 120 дальнобойных (до 1600 км) и высокоточных крылатых ракет "Томагавк", часть из них — с ядерными боеголовками. Эсминцы также имеют на вооружении противолодочные ракеты ASROC, зенитные ракеты "Стандарт" и оснащены боевыми информационно-управляющими системами, компонентами системы противоракетной обороны "Иджис". По мнению американцев, весь этот взрывоопасный арсенал вблизи российских границ служит укреплению региональной стабильности и усилению взаимодействия с союзниками по НАТО. А фактически мы наблюдаем жалкую попытку силами двух эсминцев взбаламутить мирные воды Черного моря и запугать Россию, которая совершенно не похожа на Ливию или Югославию. Неизвестно, на какую реакцию рассчитывали в Пентагоне, но попытка военного давления оказалась откровенно жалкой.

Условное, но убедительное уничтожение двух эсминцев ВМС США в конце января показывает, что в ситуации реального вооруженного противостояния "взаимодействие союзников" в Черноморском регионе окажется под многократно дублированным и высокотехнологичным контролем России. В отличие от перманентно возникающих на черноморском горизонте отдельных "нечерноморских" кораблей и самолетов США и НАТО, российская обороноспособность включает интегрированную работу всего и сразу. Суть не в количестве задействованных сил и средств, а в оперативном замысле и технологическом уровне его воплощения. К тому же у России все под рукой, не требуется мудреная логистика протяженностью в тысячи километров.

Группа ВМС США в составе двух ракетных эсминцев и судна-заправщика Laramie в Черном море представляет собой всего лишь сложную мишенную позицию для отработки учебных задач истребительной и бомбардировочной авиации, боевых кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы ВКС и ВМФ России. Все силы и средства действуют круглосуточно, согласованно и практически синхронно.

На фоне явно недружественного по отношению к РФ визита двух американских эсминцев новейший ракетный фрегат "Адмирал Макаров" вышел из пункта базирования и выполнил учебно-боевые задачи в море. По замыслу учения, корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ. Сковывая действия противника, "Адмирал Макаров" отработал алгоритмы морского боя во взаимодействии с береговыми ракетными комплексами Черноморского флота и условно уничтожил корабли противника ракетным комплексом "Калибр-НК". Боевые расчеты фрегата также отработали по воздушным целям.

Ранее аналогичные (адресные) учения с артиллерийскими стрельбами провел сторожевой корабль "Пытливый", который столь же успешно вывел из строя "корабль условного противника" (щит-мишень). Во всех случаях неподалеку находились американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер", вероятно, так совпало с планами боевой подготовки ЧФ. Встревоженные американцы даже направили в воздушное пространство Черного моря самолет радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, который в реальной боевой обстановке сбили бы в приоритетном порядке.

Иллюзорные союзники и реальность

В ходе отработки российского авиаудара 23 января истребители румынских ВВС пытались защитить американский эсминец "Дональд Кук", однако корабль еще до условной атаки ВКС стал мишенью для береговых ракетных комплексов "Бал", получил предупреждение о сканировании и наведении на него ракет. Напомню, мобильный комплекс "Бал" имеет боекомплект до 64 ракет Х-35 и способен уничтожать корабли противника на дальности до 280 км, то есть из Крыма "простреливает" значительную часть акватории Черного моря. В случае настоящего конфликта румынские истребители не смогли бы "прикрыть" эсминцы ВМС США и неизбежно стали бы уязвимыми целями дислоцированных в Крыму российских систем ПВО С-400 "Триумф" дальностью поражения до 400 км (охватывает небо над Констанцей).

В итоге американцам и их союзникам пришлось перечеркнуть план совместных учений вблизи юго-западного побережья российского Крыма, эсминцы "Дональд Кук" и "Портер" оказались прижаты к территориальным водам Украины.

Совместные тренировки типа PASSEX двух кораблей ВМС США и катерной тактической группы ВМС Украины прошли тихо и незаметно. По информации украинского командования, отрабатывалось "обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп". Надводный украинский флот представляли один патрульный катер типа Island и два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Костополь". Якобы все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами НАТО. Командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон с нетерпением ждет новых "совместных тренировок с украинским флотом". И никого не смущает, что в совместной морской операции интегрировать слабовооруженные артиллерийские катера и ракетные эсминцы технологически невозможно.

Украина и Грузия настойчиво стучатся в двери НАТО. В Болгарии и Румынии создаются военная инфраструктура и запасы материальных средств, передовые координационные центры для организации приема и оперативного развертывания сил альянса. Румынская авиабаза Câmpia Turzii стала площадкой для развертывания стратегических наступательных вооружений США. И все это — иллюзии растущих возможностей, которые могут исчезнуть в считанные минуты.

Заходы американских боевых кораблей в Черное море пока не нарушают конвенцию Монтрё и не являются чем-то необычным. И все же, по мнению экс-начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, Россия в таких случаях должна делать их пребывание там некомфортным. С этим трудно не согласиться. Даже если стратеги США и НАТО когда-нибудь выйдут за рамки конвенции Монтрё по времени пребывания (три недели), допустимому тоннажу, количеству боевых кораблей в Черном море, Россия встретит "партнеров" безусловно превосходящими силами и средствами. Вооруженные силы РФ — это реальная гарантия региональной стабильности и национальной безопасности Причерноморских стран.