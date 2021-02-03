Российские военные вновь унизили американцев в Черном море

В акваторию Черного моря 28 января вошел уже второй в этом году американский эсминец — "Портер", который оперативно обнаружили силы и средства Черноморского флота и Воздушно-космических сил России. В ходе тренировки 30 января восемь истребителей и бомбардировщиков (по паре Су-30СМ, Су-24М, Су-27, Су-34) поднялись в воздух с авиабаз в Крыму и Краснодарском крае и нанесли условный ракетно-бомбовый удар по кораблю в западной части Черного моря. При этом союзные американцам ВВС Болгарии и Румынии даже не дернулись или просто не успели изобразить боевое реагирование. Заметим, "Портер" направлялся для совместных действий с однотипным ("Арли Берк") эсминцем "Дональд Кук", который был условно уничтожен ВКС России 23 января.
Американские демонстрации "свободы мореплавания" не исключены и вблизи полуострова Крым. Подобные провокации в ВМС США называют "ужесточением позиций и волевым противостоянием". Желающие противостояния в Черном море в январе и феврале ощутили всю горечь технологического унижения — добро пожаловать в реальность.
Между жизнью и смертью
Американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер" 28 января провели некую операцию в Черном море, и в НАТО объяснили появление эсминцев "наращиванием военной мощи" России. Рассмотрим ситуацию поближе.
Условное, но убедительное уничтожение двух эсминцев ВМС США в конце января показывает, что в ситуации реального вооруженного противостояния "взаимодействие союзников" в Черноморском регионе окажется под многократно дублированным и высокотехнологичным контролем России. В отличие от перманентно возникающих на черноморском горизонте отдельных "нечерноморских" кораблей и самолетов США и НАТО, российская обороноспособность включает интегрированную работу всего и сразу. Суть не в количестве задействованных сил и средств, а в оперативном замысле и технологическом уровне его воплощения. К тому же у России все под рукой, не требуется мудреная логистика протяженностью в тысячи километров.
Группа ВМС США в составе двух ракетных эсминцев и судна-заправщика Laramie в Черном море представляет собой всего лишь сложную мишенную позицию для отработки учебных задач истребительной и бомбардировочной авиации, боевых кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы ВКС и ВМФ России. Все силы и средства действуют круглосуточно, согласованно и практически синхронно.
Ранее аналогичные (адресные) учения с артиллерийскими стрельбами провел сторожевой корабль "Пытливый", который столь же успешно вывел из строя "корабль условного противника" (щит-мишень). Во всех случаях неподалеку находились американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер", вероятно, так совпало с планами боевой подготовки ЧФ. Встревоженные американцы даже направили в воздушное пространство Черного моря самолет радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, который в реальной боевой обстановке сбили бы в приоритетном порядке.
Иллюзорные союзники и реальность
В ходе отработки российского авиаудара 23 января истребители румынских ВВС пытались защитить американский эсминец "Дональд Кук", однако корабль еще до условной атаки ВКС стал мишенью для береговых ракетных комплексов "Бал", получил предупреждение о сканировании и наведении на него ракет. Напомню, мобильный комплекс "Бал" имеет боекомплект до 64 ракет Х-35 и способен уничтожать корабли противника на дальности до 280 км, то есть из Крыма "простреливает" значительную часть акватории Черного моря. В случае настоящего конфликта румынские истребители не смогли бы "прикрыть" эсминцы ВМС США и неизбежно стали бы уязвимыми целями дислоцированных в Крыму российских систем ПВО С-400 "Триумф" дальностью поражения до 400 км (охватывает небо над Констанцей).
Совместные тренировки типа PASSEX двух кораблей ВМС США и катерной тактической группы ВМС Украины прошли тихо и незаметно. По информации украинского командования, отрабатывалось "обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп". Надводный украинский флот представляли один патрульный катер типа Island и два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Костополь". Якобы все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами НАТО. Командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон с нетерпением ждет новых "совместных тренировок с украинским флотом". И никого не смущает, что в совместной морской операции интегрировать слабовооруженные артиллерийские катера и ракетные эсминцы технологически невозможно.
Украина и Грузия настойчиво стучатся в двери НАТО. В Болгарии и Румынии создаются военная инфраструктура и запасы материальных средств, передовые координационные центры для организации приема и оперативного развертывания сил альянса. Румынская авиабаза Câmpia Turzii стала площадкой для развертывания стратегических наступательных вооружений США. И все это — иллюзии растущих возможностей, которые могут исчезнуть в считанные минуты.