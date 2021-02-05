Перезагружаться будем? Вашингтону шлют сигналы

Заметим, Китай играет по всем правилам международной дипломатии, тщательно взвешивая тонкости. Выступал Ян Цзечи, член политбюро правящей партии и глава офиса по международным делам ЦК этой партии. Ян — не министр иностранных дел (тот — исполнитель), а начальник министра Ван И. Но, с другой стороны, Ян обращался к Национальному комитету по отношениям США — КНР, в котором выступают и иностранцы (например, архитектор прежних отношений двух стран Генри Киссинджер). То есть речь о не вполне официальном, но очень серьезном призыве — дословно — к "возврату на курс разумных и устойчивых отношений". Примерно ко временам, допустим, демократа Барака Обамы, у которого нынешний президент Джо Байден был вице-президентом.
Далее — надо перестать "видеть Китай как главного стратегического конкурента, даже противника", поскольку тут прежняя администрация была "исторически, фундаментально и стратегически неправа".
О частностях: Америке следует не политизировать торговлю, не мешать гражданским обществам вести диалог, то есть нужно прекратить преследовать китайских студентов в США и заново открыть культурные представительства (институты Конфуция). А также перестать вмешиваться в дела Тайваня, Гонконга, Тибета и Синьцзяна.
Это не полный список необходимого для перезагрузки, но у него есть особенности. Первое: вместо Китая тут легко вставить Россию, поменяв некоторую конкретику. И второе: действительно, без отказа от всех этих и еще многих "инициатив" администрации Трампа нормальные отношения США с Пекином (или Москвой) невозможны. При этом у Соединенных Штатов нет шансов ответить своим списком претензий, потому что как Китай, так и Россия не подвергали отношения с США такой бомбардировке, как это делала сама Америка с ними, в том числе и при Обаме. То есть перезагрузка, возврат к нормальности не может быть двусторонним движением. Даже если кому-то очень захочется его таковым изобразить. Ссорилась одна сторона, другая не делала для этой ссоры ровно ничего.
Отмечают, что новый госсекретарь Энтони Блинкен успел уже назвать Китай "самым значительным вызовом" для его страны, а также то, что на ключевые дипломатические посты назначаются личности, неприятные Пекину. Но можно и по-другому: нет голосов, которые прямо и открыто признали бы, что конфронтация с Пекином или Москвой была ошибкой, навредившей прежде всего самой Америке.
Здесь следует напомнить, что за четыре года правления республиканцев появилось несколько статей о внешней политике демократов, написанных или подписанных всеми ключевыми персонажами таковых, начиная с Джо Байдена. И единственная запоминающаяся мысль там — что конфронтацию с этими и еще множеством государств надо вести вместе с союзниками, а Дональд Трамп пытался это делать в одиночку, на чем и погорел.
В итоге общая ситуация для США такая: страна погрузилась в самый страшный внутренний кризис с 60-х годов XIX века, то есть с Гражданской войны. К чему приведет попытка демократов развязать тотальный террор против половины населения страны, не согласной с другой половиной почти ни в чем, — неизвестно, и главный фактор здесь временной: в идеале на восстановление общества и политической системы уйдет... десять лет? Двадцать? К тому же пока и представить себе трудно, каким будет восстановление экономики после "вирусного" кризиса, и не забудем про экономику союзников США. Неясно, кто будет править Америкой и другими странами через год, два и далее, хотя есть подозрения, что нынешняя верхушка не удержится почти нигде.
И наконец, пару слов об унылой страшилке, упорно вбрасываемой в российское массовое сознание, — насчет того, что наш великий друг Китай в любой момент продаст нас, заново подружившись с американцами. С демократической командой у Пекина якобы есть давние связи — да вот и команда Трампа только об этом и говорила, присвоив нынешнему президенту кличку Пекинский Джо. Кстати, и в самом Китае такие мнения часто звучали. Как минимум — что хуже, чем при Трампе, быть не может, а ведь Трамп симпатичен многим русским... Публика, которая нас пугала "изменой китайцев", заодно традиционно подсказывала — измените им сами, подружитесь с Западом, для чего следует (тут шел длинный список подсказок по части полной смены курса)...
Сейчас мы видим пока что полную неспособность Америки разобраться с тем, сможет ли она вернуться к нормальным отношениям с Пекином или Москвой, вместе или поодиночке. Но вспомним, как было, к примеру, при Обаме, когда у Китая с США все шло неплохо: мы очень от этого страдали, мы имели проблемы с Пекином? Вроде бы нет. И сейчас не возражали бы, если бы кто-то в США всерьез воспринял "меморандум Ян Цзечи" и начал строить новую нормальность с Китаем.
Источник: РИА Новости