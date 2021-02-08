Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные

Мы уже писали о рекордном за всю историю сокращении запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ, о росте цен на электроэнергию для промышленных потребителей и тарифов для населения (для которого одновременно выросли тарифы еще и на газ и тепло, что вызвало социальные протесты в январе), а также о начале закупок Украиной электроэнергии в Белоруссии.
Можно спрогнозировать, что февраль пройдет под знаком увеличения закупок белорусского и российского электричества под крики о зраде со стороны "соросят" и прочих агентов влияния Запада, а также персонажей, работающих на Рината Ахметова. Уже к апрелю импорт с этих направлений, скорее всего, будет заблокирован под патриотическим соусом. Одновременно и бытовым, и отчасти промышленным потребителям придется платить за электричество по новому ценнику. Причем для населения вопрос не ограничится электричеством: повышение тарифа коснется и газа с его производными — теплом и горячей водой.
Вечером 3 февраля город Энергодар, возле которого расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, погрузился во тьму. Вместе с несколькими другими населенными пунктами. Одновременно люди остались без подачи холодной и горячей воды. Но большой паники в городе все же не случилось: местные наблюдали то ли дым, то ли пар (в темноте сложно разглядеть), поднимающийся от блоков Запорожской ТЭС, расположенной тут же. Все четыре работавших блока ТЭС, принадлежащей Ринату Ахметову, аварийно отключились.
В результате отключения сразу четырех энергоблоков ТЭС в Объединенной энергосистеме Украины возник дефицит мощности в 750 МВт, который, по данным "Укрэнерго", был героически компенсирован без запроса аварийных поставок из Белоруссии или России — путем увеличения производства электроэнергии на ГЭС. Правда, у белорусской стороны сведения противоположные: экстренную помощь Киев все же запросил. До этого Украина совершенно точно обращалась к Белоруссии за экстренной помощью не далее как 2 февраля, когда из-за проблем остановился один из блоков Кураховской ТЭС.
Кроме того, следует иметь в виду, что в обычном (неаварийном) режиме электроэнергия из соседних энергосистем в феврале закупалась ежедневно. Причем если в январе закупки производились только в Белоруссии, то в феврале начался импорт и российского электричества. И 3 февраля электроэнергия из этих двух стран так или иначе, но помогла Украине избежать блэкаута.
Однако пока от импорта Украине точно никуда не деться. Ситуация с остатками угля на складах ТЭС к февралю стала еще более катастрофичной, чем была в январе. При минимально необходимом запасе в 870 тысяч тонн на 4 февраля оставалось 420 тысяч тонн (18 января было 613 тысяч тонн). На всех ТЭС запасы составляют от одних до пяти суток от потребностей.
Подключены несколько газомазутных блоков, которые производят "золотую" по стоимости электроэнергию. Кстати, в провластных телеграм-каналах в сложившейся ситуации обвиняют… Виктора Медведчука. Мол, он обещал завезти уголь (разумеется, от "агрессора"), но не сделал этого специально, за что в числе прочего и получил блокировку своих телеканалов. А тут еще и похолодание. Впервые за несколько лет на Украине зима оказалось похожей на зиму, что стало сюрпризом для местных властей.
На этом фоне цены на оптовом рынке электроэнергии для промышленных потребителей 6 февраля перевалили за 2000 гривен (5400 рублей) за один мегаватт-час. Можно только догадываться, какой была бы эта цена без закупок дешевого белорусского и российского электричества — если бы энергосистема в принципе выдержала.
Что при этом делают власти? Строят планы "прекрасной Украины будущего". Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, которого Рада уже дважды не смогла утвердить на должность (но попытки явно будут продолжены и при этом подкреплены материальным ресурсом), угольного кризиса и иных проблем как бы не замечает. Зато на голубом глазу заявляет о том, что "до 2023 года, а может быть, и раньше" планирует "завершить интеграцию своей энергосистемы с европейской" и, соответственно, отключиться от энергосистем России и Белоруссии. А заодно — до 2030 года полностью "перейти на поставки ядерного топлива из США вместо России". Ранее, помнится, закупку более дорогого американского топлива обосновывали необходимостью наличия конкуренции на рынке. Нынче об этом, конечно, забыли. Плюс громогласные заявления Витренко — это что-то вроде просьбы к заокеанским кураторам назначить его "любимой женой", то бишь для начала вице-премьером, а потом, глядишь, и премьером.
Источник: РИА Новости