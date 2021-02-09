Дорожные налетчики: в Казахстане рэкетиры устроили беспредел на трассе

С начала 2002 года многим водителям транспортных средств, следовавшим транзитом через Павлодарскую область, приходилось платить дань рэкетирам. Как спецслужбам удалось вычислить банду, читайте подробно в материале колумниста Sputnik Казахстан.

"Расстреляем машину!"

В один из майских дней 2002 года узбекский КамАЗ в пригороде Павлодара нагнала на трассе вазовская "шестерка". Из нее дальнобойщику знаками приказали остановиться. Когда большегрузная машина замерла на обочине, к ней подошел пассажир легковушки и потребовал заплатить 5 000 тенге за проезд по области.

Охранник, сидевший в КамАЗе, отказался. Тогда вымогатель предупредил: двинетесь дальше - расстреляем машину. Решив не рисковать, охранник КамАЗа отсчитал требуемую сумму.

С начала 2002 года многим водителям транспортных средств, следовавших транзитом через Павлодарскую область, приходилось платить дань ушлым рэкетирам. Причем, существовал четкий тариф за проезд: с порожней машины - 5 000 тенге, с груженной товарами народного потребления - 10 000, с машины с медикаментами - 15 тысяч или 100 долларов.

Охранники и водители, боясь за груз, который братва обещала в случае неуплаты сжечь, и за себя, отдавали требуемые суммы. Большинство из них ездили по этой трассе постоянно и знали рэкетиров в лицо. Когда кто-то из строптивых водил отвечал, что ничего не даст и обратится в силовые структуры, преступники смеялись и заявляли, что у них везде есть свои люди. Кроме того, налажены связи с российскими братками, а те действуют жестче. Дорожный рэкет был поставлен на прочную основу. Преступная группа организовала посты наблюдения на автомобильных магистралях области по маршрутам следования транзитных грузов. Для этого была арендована гостиница "Жибек-жолы", стоящая на автодороге Павлодар-Караганда, где дальнобойщики постоянно останавливались на отдых.

Все больше наглея от вседозволенности, дорожные налетчики иногда даже брали дань дважды с одной и той же машины.

Больше всего удивляло водителей-транзитников то, что вымогатели были прекрасно осведомлены о грузах, которые они везут.

При этом павлодарские рэкетиры вели себя по-хозяйски не только на трассе и в своей гостинице "Жибек жолы", но и на складах временного хранения, куда они свободно проходили или вызывали оттуда водителей.

Операция спецслужб

И хотя потерпевшие не заявляли куда надо, боясь расправы, о творящимся беспределе стало известно павлодарским спецслужбам. Департамент КНБ разработал четкую операцию по обезвреживанию дорожных вымогателей. Но мало было их задержать, нужны были достаточно веские доказательства для обвинения и предания суду. Поэтому были организованы скрытые видеозаписи "наездов" преступной группы на дальнобойщиков, что оказалась делом нелегким, так как рэкетиры постоянно меняли легковые автомашины и даже номера сотовых телефонов, по которым обменивались данными о проезжавших грузовиках.

Но, тем не менее, оперативникам удалось отснять большой видеофильм, кадры которого стали непосредственными неопровержимыми доказательствами вины вымогателей. Скоро ДКНБ стали известны личности семи членов преступной группировки, в том числе их 39-летнего главаря Кадыра Ордабаева. С санкции прокурора, прослушивались и сотовые телефоны, благодаря чему у оперативников появились новые улики, изобличающие злоумышленников. Была сделана даже запись переговоров между павлодарскими представителями Шымкентского охранного агентства и Кадыром Ордабаевым, состоявшихся в одном из павлодарских казино. Встреча эта произошла после приказа руководителя агентства своим охранникам, сопровождающим транзитные грузы, больше не платить павлодарским вымогателям.

Кадыр тогда пригрозил, что его ребята создадут условия, при которых агентство потеряет своих клиентов и понесет убытки. А павлодарским браткам помогут российские. Пугал собеседника, что они пару раз "разбомбят", пару раз закинут наркотики, сделают подставу.

Одного из дальнобойщиков, согласившегося помочь спецслужбам, оперативники снабдили диктофоном и специально обработанными деньгами.

Задуманное сработало безотказно. Рэкетиры остановили машину и потребовали от водителя отметиться. Что тот и сделал. При этом весь их разговор был записан на диктофон, а затем у братков изъяли помеченные деньги.

Конец ОПГ

В ноябре 2003 года операция павлодарских спецслужб была успешно завершена. Семеро членов организованной преступной группы во главе с Кадыром Ордабаевым оказались под стражей по обвинению в участии в преступном сообществе и вымогательстве.

Кроме того, в квартире Ордабаева были обнаружены 40 патронов для пистолета Макарова, а в машине "Крайслер", на которой он последнее время колесил по городу, - боевая граната с запалом.

Ровно через год после задержания шесть рэкетиров получили разные сроки лишения свободы от трех до семи лет каждый. А вот седьмого обвиняемого - Ордабаева - пришлось отправить на лечение. Судебная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако зарегистрировала обострение психопатоподобных расстройств, бывших у него раньше. И медики заявили, что в таком состоянии он не сможет предстать перед судом, для этого необходимо пройти курс лечения.

В начале 2004 года психиатры констатировали улучшение здоровья Кадыра Ордабаева, и разбирательство по уголовному делу продолжилось. Надо заметить, что ни на следствии, ни на суде главарь преступной группы не признал своей вины ни по одному из предъявленных обвинений. Хотя все улики говорили против него.

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Приговор, вынесенный ему, поставил справедливую точку в завершении рэкета на дорогах области. Судья Павлодарского городского суда приговорил Кадыра Ордабаева к девяти годам лишения свободы. Коллегия областного суда, в которой он попытался обжаловать приговор первой инстанции, оставила его без изменения.

(Имя и фамилия руководителя преступной группировки изменены)

Источник: Sputnik Казахстан