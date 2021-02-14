Любовное приложение. Ждет ли Россию тотальный контроль личной жизни?

Движущей силой западной революции нравов являются общественники, окопавшиеся в соцсетях, считает колумнист РИА Новости. К чему это может привести — читайте в ее материале.

В Дании — стране победившего скандинавского социализма — затеяли довольно странный эксперимент над людьми. Сначала реформировали законодательство. Многие годы изнасилованием здесь традиционно считались физические действия против личности, обусловленные ее слабостью или беспомощным положением.

"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь >>

Правозащитники всего мира пеняли Дании на такое положение дел. В УК страны не было предусмотрено возможности обвинить в изнасиловании мужчину задним числом — без каких-либо доказательств и при отсутствии реального физического принуждения. Власти страны вняли критике. В декабре прошлого года в Дании принят закон, согласно которому любой половой акт приравнивается к изнасилованию — при отсутствии "явного согласия обеих сторон".

Что считать "явным согласием" — вопрос открытый. Относить ли к нему междометия? Вздохи? Является ли им неоднократно повторенное "да"? А если является, то как без аудио- и видеозаписи доказать впоследствии таковое в суде?

В 2018 году такой же закон был принят в Швеции — еще одной стране скандинавского социализма — и привел к парадоксальному результату. Казалось бы, новелла должна была смягчать нравы и снижать число преступлений против личности. Ничего подобного: за 2019 год число заявлений об изнасиловании выросло в стране на 75%. Натурально, все они подавались женщинами против мужчин.

Датские мужчины посмотрели на статистику в соседней стране и решили — на фиг, на фиг. Половой акт стал слишком опасным мероприятием. Тогда правительство в помощь гражданам стало рекламировать мобильное приложение Iconsent — "Я согласна" или "Я согласен".

Зарегистрировавшись в приложении, обе стороны выдают согласие на вступление в интимную связь. Согласие действует в течение 24 часов. Спустя это время "карета превращается в тыкву", и все нужно обновлять. Задействовать приложение рекомендуется и женатым парам — потому что закон об изнасиловании относится и к супругам.

Любопытная деталь: история "согласий" сохраняется на серверах. Разработчик уверяет, что эта информация полностью защищена. Однако в случае уголовного расследования вся история любовных связей человека будет моментально предоставлена в распоряжение правоохранительных органов.

Злые инцелы в интернете еще пытаются шутить по этому поводу — мы, мол, хакнем это приложение. Или напоим "партнершу" до полусмерти, потом попросим мобильник — "поиграть в "Майнкрафт" — и нажмем кнопку "согласна".

Но вообще-то это жуткая и печальная история, и ничего смешного тут нет. Мы удивляемся иногда, почему жители западных стран так много говорят в соцсетях про "цифровой концлагерь". Оттуда эта мода даже перекинулась к нам, хотя в наших пенатах и речи нет о подобном контроле. А причина в том, что население "золотого миллиарда" невротизировали до последней степени. И одним из инструментов этого стало наглое вторжение государства в самую что ни на есть интимную жизнь людей.

Пандемия коронавируса только ускорила процессы. Несмотря на то что COVID-19 не передается половым путем, высокопоставленные чиновники самых разных стран Запада еще весной прошлого года стали вдруг резко высказываться о нежелательности секса вообще.

Почему только ЛГБТ помогут Байдену собрать "Саммит за демократию" >>

В США раскрутили слоган "Ты сам — свой лучший партнер". В Европе закрыли всю индустрию платного секса, последним бастионом стал "квартал красных фонарей" в Амстердаме, его приговорили к уничтожению буквально на днях. В Великобритании во имя самоизоляции запретили встречаться неженатым влюбленным. В Канаде гражданам — в том числе и супругам — власти официально рекомендовали заниматься сексом через дырку в стене. Раньше это делали геи в общественных туалетах.

Граждане нервно смеялись и, конечно, не следовали никаким предписаниям. Кстати, первым провинившимся в Англии стал Нил Фергюсон. Этот удивительный математик весной предоставил властям свои расчеты, согласно которым миллионы британцев умрут от коронавируса, если их не запереть на локдаун. А как только соотечественников закрыли по домам, он, в нарушение всех правил, пригласил к себе возлюбленную — жену своего коллеги. Скандал вышел знатный, но Фергюсону ничего не было. Осенью он вновь предъявил свои расчеты (хотя их оспаривают виднейшие эпидемиологи страны) — и британцев заперли по домам по второму разу.

Однако проблема не в том, что бессмысленные предписания властей не поддаются контролю. Ужас в том, что власти лезут в постель к подведомственному населению и пытаются нагло регулировать личную жизнь граждан.

И ладно при этом сами представители властей предержащих были бы образцами личной скромности. Савонарола, затеяв подобную революцию нравов во Флоренции, ни в каких опасных связях замечен не был. Жан Кальвин, устроивший пуританский террор в Женеве, вел себя вполне прилично. Робеспьер слыл образцом республиканской добродетели.

Но ведь современные властелины Вселенной позволяют себе то, что хотят. Эпоха либерального террора в отношении простых людей началась еще во времена Билла Клинтона, прославившегося своими любовными похождениями на весь мир. Голубоглазый британский премьер Тони Блэр тоже отличался по части внебрачных связей. В пухлых томах уголовного дела Джеффри Эпштейна содержится сексуальный компромат едва ли не на всех сильных мира сего — да вот беда, Эпштейн как-то внезапно покончил с собой в тюрьме.

Парадоксальным образом, пока традиционные гетеросексуальные отношения стигматизируются вконец, отношения иного рода занимают всю повестку дня. Трансгендеров пиарят из каждого утюга. ЛГБТ-активисты оккупируют собой все информационное пространство.

В то время как скандинавским супругам предписывается заявлять согласие на секс в мобильном приложении, в США бешено рубят бабки родители Десмонда Удивительного. На сегодня пацану 13 лет — и он уже видный активист ЛГБТ, спикер по соответствующим темам и автор детской книги с картинками "Будь удивительным: История гордости".

В три года Эндрю Нэполис — будущий Десмонд — пошел в детский сад, уже будучи "открытым геем". С восьми лет он танцует в женском платье по гей-клубам. В любой нормальной стране мира его мамашу давно посадили бы за сексуальную эксплуатацию ребенка. Однако в США подобная проверка со стороны властей закончилась полным одобрением всего происходящего. Десмонд продолжает зажигать на гей-парадах. Его критиков заклеймили "гомофобами" и шельмовали во всех демократических СМИ.

То есть ладно бы людям навязывали воздержание во имя строительства коммунизма, борьбы с глобальным потеплением или каких-то других высоких целей. Так нет же, им предписывается забыть о нормальной личной жизни и нон-стоп любоваться какими-то труднообъяснимыми экзотическими извращениями, по любителям которых плачет карательная психиатрия. Немудрено, что у населения западных стран начинает ехать крыша.

Не стоит думать, что мы можем запастись попкорном и поглядывать на все это со стороны. Движущей силой западной революции нравов являются общественники, окопавшиеся в соцсетях. Больше всего времени там проводят люди, лишенные вообще какой-нибудь личной жизни. Они подхватят любой лозунг типа MeToo, лишь бы добиться своей единственной цели — запретить любовь как таковую.

Ну и не стоит забывать про административный восторг. Наши чиновники тоже любят иногда ни к селу ни к городу влезть в то, что их не касается. Вот в Ленинградской области вдруг предложили запретить быстрые свидания и другие "активности" ко Дню святого Валентина. Ну да, давайте, чего там... Надо же все — как на Западе. Или может, уже не надо?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: РИА Новости.