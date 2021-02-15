Куда исчезла "лидер протеста"

Если из Навальной хотели сделать вторую Тихановскую, это было в принципе возможно, только непонятно зачем, считает автор.

Как отмечал Наполеон, "на войне ситуация меняется с каждым мгновением". В борьбе за свободу (которая есть разновидность войны) — тоже, пишет автор РИА Новости.

Еще несколько дней назад утверждалось, что Ю. Б. Навальная займет место своего супруга. В качестве прецедента указывали на Винни Манделу (сам Мандела сидит, но Винни возрастает в силе духа), а из более близких географически и культурно примеров — на С. Г. Тихановскую.

Оба прецедента не сказать чтобы удачны. Боевая супруга Винни отличалась не только большим мальчиконеистовством (это еще полбеды), но и крайней жестокостью в революционной борьбе. Возможно, время и место были такими, но ставить ее в качестве образца вряд ли уместно.

Что же до Тихановской, то ее политические таланты ведомы всем. Если из Навальной хотели сделать вторую Тихановскую, это было в принципе возможно, только непонятно зачем. Оригинал был не слишком удачен, почему копия выйдет лучше?

Однако все гадания оказались впустую. Княгиня Волконская-Трубецкая-Навальная, не говоря ни слова, вдруг отбыла во Франкфурт-на-Майне и там была тайными ходами выведена из зоны прилета. Далее ее следы теряются, а сторонники учения про супругу Манделы только и могли сказать, что вероятная забота о сыне Захаре Алексеевиче — это святое. Как будто до рейса Москва — Франкфурт святая забота не была актуальной.

То есть была мощная и обдуманная стратагема, затем ее враз не стало, но что за беда — придумаем что-нибудь еще.

Борьба в отечестве не более последовательна. Сперва люксембургский архистратиг Л. М. Волков руководит народным гневом с мордобоем. Вроде бы все идет успешно: "Ура! Мы ломим, гнутся шведы!", затем из прекрасного далека архистратиг объявляет отбой до лета.

Протестантам велено отправляться на зимние квартиры. Оно бы и понятно, стужа и метели не способствуют уличной борьбе, но затем опять же вдруг два изящных поворота, и объявляется фонарная борьба. Всякий, кто честен, в назначенный день и час пусть светит электрическим фонариком в небо.

Практическую полезность этого действа не объяснить. Разве что обратиться к германскому фольклору, где свита Фрау Холле (а также свита королевы эльфов у англичан) шествует в ночи с фонариками. Но вряд ли Л. М. Волков фольклорист, он — как и в случае с Винни Манделой — мыслит по прецеденту.

В 2014 году участники киевского Майдана светили фонариками, а сенатор Маккейн с верхотуры снимал это на смартфон. В 2020-м белорусские протестующие также светили фонариками.

То, что революция гiдности обязана своим успехом слабости Януковича и кровавой провокации с "небесной сотней", а вовсе не ночной иллюминацией, то, что в Минске все фонарики вообще не произвели никакого эффекта, — неважно. Логика такова, что если в ходе предыдущих революций использовался некоторый мастерский (или гораздо более глупый) ход, то это уже есть основание для его тиражирования.

Кстати, возвращение А. А. Навального 17 января на нетерпеливо ждущую его родину, кроме аналогий с приездом аятоллы Хомейни в Тегеран и приездом В. И. Ленина в Петроград, имеет еще и оранжево-бархатный (то есть более близкий и понятный борцу) прецедент. А именно — взлом в 2017 году польско-украинской границы, осуществленный М. Н. Саакашвили и его сторонниками. Если Саакашвили смог, то как же Навальному не смочь?

То есть везде одно и то же. Берется некоторый эпизод из предыдущих борьб и страданий, после чего механически прилагается к борьбе сегодняшней. Контекст былых эпизодов, тогдашнее и теперешнее соотношение сил, общее настроение тогдашней и теперешней публики — все это в расчет не берется. Достаточно внешнего сходства приемов. По идее, это гарантирует успех, а если успеха не случается (да и мудрено ему было бы случиться) — не беда, у меня еще много плодотворных дебютных идей.

Политическую пехоту не жалко — бабы новых нарожают, да и к тому же вряд ли пехотинцам грозит что-нибудь совсем ужасное, а военный афоризм остается в силе:

"Будь расторопен, и год от году

Полк принесет тебе боле доходу".

Конечно, случается всякое, и на старуху бывает проруха — что случилось ныне с А. А. Навальным. Но вожди, пребывающие за границей, теперь будут еще более опытными и, конечно же, в объятия родины отнюдь не полезут.

А механические комбинации старых-новых приемов плодить можно еще очень долго.

Протестувальники любят флешмобы. Собственно, ничего другого они не знают и не умеют, в их представлении революция — это наконец-то удавшийся флешмоб. Так что в пастве у революционных вождей нехватки не будет. Главное для массовиков-затейников — не попадаться в руки режима, но это они и сами знают, этому учить не надо.

Собственно, известная брошюра Шарпа есть изрядное пособие не столько по борьбе с тиранией, сколько по доению спонсоров (еще грубее — по доению госбюджета США). А он богатый и великий, и благодетелей можно до бесконечности прельщать новыми комбинациями шарповых приемов. Эдакая политическая камасутра.