Рыночек порешает: корпорации рвутся к государственной власти

Американский штат Невада стоит на пороге интереснейшего эксперимента: там обсуждается возможная передача муниципальной власти на некоторых территориях в руки частных компаний.

Корни происходящего — в сложном социально-экономическом положении региона. К давно нараставшим неблагоприятным процессам 2020 год добавил пандемию, которая тяжело ударила по экономике Невады и ее столицы Лас-Вегаса, в значительной степени ориентированных на туризм и развлечения.

С нехваткой средств, безработицей и другими проблемами так или иначе сталкивается большинство штатов США. Одним из популярнейших способов преодоления трудностей для них является привлечение на свою территорию крупных налогоплательщиков в виде корпораций и их предприятий.

Это целый пласт американской политики с жесткой конкуренцией и увлекательными интригами. Например, радикальная в своем левацком либерализме Калифорния довела себя до такого состояния, что оттуда идет настоящее бегство и людей, и бизнеса.

В Нью-Йорке складывается похожая ситуация. В качестве нового дома "беженцы", среди которых такие корпоративные монстры, как Oracle, Hewlett Packard, Morgan Stanley, Goldman Sachs и многие-многие другие, чаще других мест выбирают Флориду, Техас и Неваду.

Но, разумеется, все не так просто — и штаты, борясь друг с другом за новых налогоплательщиков, предлагают крупному бизнесу преференции и особые условия. Обычно речь идет об определенных налоговых льготах.

Теперь же руководство Невады готово пойти намного дальше и поделиться с бизнесом властью в буквальном смысле этого слова.

В январе губернатор штата Стив Сисолак сообщил о планах по созданию в Неваде "инновационных зон", которые дадут мощный стимул для диверсификации и развития экономики региона. Также он уточнил, что компания Blockchains взяла на себя обязательство "создать небольшой город", что принесет с собой высокооплачиваемые рабочие места и налоговые поступления.

Правда, для реализации проекта штату необходимо обеспечить его законодательную основу, детали которой не были сообщены губернатором. Зато о подробностях готовящегося законопроекта узнало одно из лас-вегасских изданий.

Если документ будет принят, технологические компании на принадлежащих им территориях получат те же права, которыми наделены выборные местные власти в США, включая сбор налогов, формирование судов, управление водными и земельными ресурсами, предоставление госуслуг и так далее.

Согласно законопроекту, в качестве условий для участия в программе компания должна владеть не менее чем 50 тысячами акров (около 20 тысяч гектаров) неосвоенной земли в пределах одного округа, иметь в своем распоряжении минимум 250 миллионов долларов и план инвестиций в размере миллиарда долларов в течение десяти лет.

Адепты проекта заявляют о неэффективности традиционного госуправления, которое требует реформирования в соответствии с требованиями времени. Слова главы Blockchains Джеффри Бернса говорят сами за себя: "То, как действуем мы, — рисковать, быть гибкими, ловкими и вести себя как при создании новых продуктов — это не то, как действует правительство. Почему бы не позволить нам создать правительство, которое позволит нам делать все это?"

Впрочем, скептиков и противников у продвигаемой идеи тоже хватает.

Действующие местные власти задают резонные вопросы по поводу того, кто будет нести ответственность за построенные города и людей в них, если проект провалится. Очевидно же, что бремя ляжет на округа, на чьей территории будет реализовываться эксперимент и которые и так с трудом разгребаются с уже имеющимися сложностями.

Кроме того, проблема носит фундаментальный характер — касается всесторонней осведомленности частных IT-компаний о жизни людей и, как следствие, их стремительно растущего контроля над ними. А теперь предлагается идти еще дальше и официально передать в руки технологических гигантов часть государственных функций.

Да и довод, что бизнес в силу своей ориентации на результат будет более эффективен в административных функциях, выглядит весьма сомнительным. Насколько приоритетными для коммерческо-государственного управления будут здравоохранение, образование и другие социально значимые, но категорически не доходные сферы, на финансирование которых традиционно уходит значительная часть бюджетов всех уровней власти?

По "профильным" расходам тоже есть сомнения. Достаточно вспомнить, что главным виновником страшных пожаров и гибели десятков человек в Калифорнии является энергетическая корпорация Pacific Gas and Electric, которая десятилетиями просто не обслуживает должным образом свою собственную — коммерческую — инфраструктуру.

Вопиющие условия труда и отвратительное отношение к работникам на производствах наиболее модных и продвинутых компаний, вроде той же Tesla, тоже прозрачно намекают, чем может обернуться для людей жизнь в "коммерческих" городах, где корпорации будут официальными властями.

Проблемы недофинансирования социальной сферы, депрессивных территорий и инфраструктурной деградации не понаслышке знакомы большинству стран, включая самые благополучные. Правда, даже на этом нерадостном фоне Соединенные Штаты выделяются темпами упадка, который просто пугает в исполнении одной из самых богатых и развитых стран мира.

В теории можно понять американские власти, которые готовы хвататься за любую соломинку в попытке переломить ситуацию к лучшему. На практике же остается только недоумевать, что кто-то всерьез рассматривает создание корпоративно-феодальных анклавов внутри страны в качестве удачного решения.

Зато ничуть не удивляет, что именно в тотально коррумпированной политической системе США была рождена данная идея. Кстати, корпорация Blockchains, разумеется, была спонсором избирательной кампании губернатора Невады, ныне так горячо продвигающего нововведение.

Источник: РИА Новости