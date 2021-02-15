Уничтожить мир и построить его заново: англосаксы хотят объединяться

Заметили и осмеяли: такой оказалась реакция "Востока" на пулеметную очередь публикаций "Запада" о том, что англоговорящие страны должны объединиться в нечто мощное и противостоящее врагам.

Неважно, как оно будет называться, — важно, что это Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия плюс большой знак вопроса в виде США. Все это страны, где английский — родной и первый язык, они особые, и им надо сейчас держаться вместе.

"Восток" — это, например, обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Китаец, конечно, но человек не совсем пекинский, мог бы со своими взглядами жить где угодно и оставаться патриотом Китая как древней и уважаемой цивилизации.

Кто продвигает идею обновленной конфигурации Запада: речь о двух ставших знаменитыми комментариях — в августе в The Wall Street Journal (США) и на днях в Financial Times (Великобритания). Последнюю стали массово перепечатывать, а дальше пошло множество комментариев на комментарии.

Конкретные предложения в двух упомянутых флагманских публикациях весьма расплывчаты — речь о том, что, кроме языка, у этих стран общие парламентские традиции, общий глава государства — королева Елизавета II, еще фактически общая разведка (альянс по обмену информацией "Пять глаз")… Но вот как именно объединяться — неясно, да и какая разница. Еще труднее понять, что значит — США в роли якоря этой как бы уже почти существующей "англосферы". Но это все пустяки, главное — что все они в последние годы ужесточили свое отношение к Китаю (не только к Китаю, добавим), это и есть основной сближающий фактор.

Перед нами — обрывки идущей без особого шума дискуссии насчет, представьте, полной переделки мира. И тут не разберешь, курица или яйцо было первым. То ли давайте уж переделаем мир начисто, если он все равно рушится по поводу вируса, то ли вирус успешно подвернулся как раз под руку, когда пошли всерьез разговоры насчет того, что этот мир не получился, надо его уничтожить и построить заново.

Вообще-то, мы и так давно замечали, что "англосфера" — или англосаксы — это что-то отдельное и особенное. Отдельное от чего? А от того, что мы долгое время называли Западом. Вот и Алекс Ло из своего Гонконга замечает: никакого вечного и дружного Запада никогда и не было, эту штуку придумали относительно недавно, когда требовалось противостоять СССР. И тогда записали в "Запад" (чтобы нам было страшнее) множество стран с самых разных континентов, получивших поощрительный титул "демократов".

Если Запада не было, то что было? Вот то самое, что хотят возродить. Сверхдержава под названием Британская империя, в которую входили доминионы, нынешние Канада, Австралия и Новая Зеландия. Собственно, если бы не маленькие неприятности 1776 года, когда против налогов Лондона взбунтовались какие-то скандальные персонажи из Бостона и Филадельфии, то и сегодня оставалась бы сверхсверхдержава, вся сплошь англоязычная — и с особой традицией выстраивания прочего мира.

Традиция эта заключалась в том, чтобы в превентивном порядке вредить любым другим державам того самого как бы Запада — чтобы никто из них не имел физической возможности противостоять империи. Эта традиция, кстати, была унаследована и отпочковавшимися США в момент, когда уже они оказались сверхдержавой.

Лондон веками стравливал между собой всех прочих западников, немцев с русскими, французов с немцами… Россия помнит это не только потому, что англичане приложили руку к убийству императора Павла или "прогерманского" авантюриста Распутина.

Есть истории поинтереснее. В конце XIX века Российская империя обнаружила, что из всего мира не поделенным колониалистами остался только соседний с нами Дальний Восток, — и начала его осваивать, причем отнюдь не британскими методами. Но Лондон натравил на нас Японию, то есть на самом деле в Маньчжурии и Порт-Артуре мы воевали все-таки с Британской империей. Японцы, не получившие от Лондона обещанных пряников, обиделись и в 1941 году напали уже на англичан, а заодно и американцев.

Это никакая не "другая история" — та самая. Потому что Алекс Ло напоминает о том, как уже США в 1985 году выкрутили руки той же многострадальной Японии по части курсов валют, что положило конец экономическому подъему этой страны. А до того такую же штуку проделали с европейцами… Традиции, однако.

И вот сейчас обе статьи о необходимости создания "англосферы" упоминают: этой сфере, раз уж она направлена против Китая, нужны будут внешние союзники — опять Япония! И еще Индия. Ну, вторая-то нация вроде как не имеет культа самоубийств в своем наследии…

Но как же бывший Запад, то есть прочая Европа? А никак. Она блистательно отсутствует в планах создания "англосферы", потому что не желает подчиняться англосаксонскому диктату и хочет иметь дело с Китаем, балансируя этим связи с англосаксами. А раз так, то ждите продолжения традиционной политики англосаксов — стравливать одних европейцев с другими, особенно восточных с западными, не говоря об украинцах.

Что же касается США, то тут недосказанности еще больше, но можно предположить, что единая англосаксонская команда имела бы более сильные переговорные позиции в общении с Вашингтоном, чем просто Лондон. Однако… мы забыли про Алекса Ло. Он говорит: раньше США столько раз — в чисто англосаксонском духе — гнобили лучших друзей и союзников, что тут задумаешься, прежде чем будешь предлагать им новые альянсы. А сейчас мы и вообще говорим "об упадке все более опасных, напористых и безответственных Соединенных Штатов". Его общий итоговый диагноз всем этим вдруг ставшим модными разговорам об "англосфере" таков: это демонстрация общей слабости того, что мы считали единым Западом.

Но вообще-то тут у нас демонстрация не только слабости. А еще и масштаба происходящих перемен — если какая-то группа идеологов хочет возродить англосаксонскую империю, отшвырнув на обочину европейцев, то это не значит, что нет других похожих групп, обсуждающих совсем другие планы без лишней гласности. И главное, что в этих обсуждениях интересно, — это масштабы желаемого погрома всей международной системы: им кажется, что хотя бы теоретически сегодня все возможно и так и надо.

Источник: РИА Новости