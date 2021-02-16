Зачем Путин напомнил молодой нации о бесконечном генетическом коде

Нации, как и люди, умирают не только когда иссякают их силы, но и когда они становятся никому не нужны.

Только в случае нации речь идет об отказе самого народа от своей общности, от самих себя, от своей истории и, самое главное, от веры в собственные силы, а значит, и собственное будущее. В этом смысле судьба России зависит от нашей веры в нее, от глубины нашего понимания ее сути и пути, от умения следовать ему и правильно оценивать свое состояние. На встрече с главными редакторами СМИ Владимир Путин заговорил именно об этом:

"У каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба. Я верю в пассионарность, в эту теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, так и в обществе, идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития. Она прошла через тяжелые, тяжелейшие испытания в своей истории — в 90-х и начале 2000-х годов, — но она на марше развития. Я в этом абсолютно убежден".

Путин не первый раз вспоминает о теории пассионарности Льва Гумилева, согласно которой каждый этнос проходит в своей жизни определенные стадии, от зарождения до деградации и исчезновения. Но в этот раз Путин подробно объяснил свое понимание источника силы русского народа — а точнее, даже русского суперэтноса.

"Можно оболгать и оплевать любое понятие, но чувство патриотизма, любви к Родине, Отечеству — сердцевина нашего будущего. Потому что если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, есть...

Да, проблем море, но мы все-таки в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъеме. Мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать.

А это возможно если мы будем сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом — патриотизм".

Ключевое понятие тут — бесконечный генетический код достаточно молодой нации. Само по себе это утверждение вызвало массу возражений — как же так, русским больше тысячелетия, какая молодая нация! Да и Гумилев отводил этносу чуть более 1000 лет жизни, а потом наступают упадок и деградация!

Действительно, русские берут начало в IX-X веках, то есть сейчас мы должны были бы быть уже даже в т. н. мемориальной стадии, когда нет никаких сил — и у народа сохраняется только память о своем великом прошлом. Но Путин говорит не просто о русских, он говорит о суперэтносе, созданном русскими. Когда он сложился? К XV веку? Еще позже? Тут можно спорить, но для Путина важнее всего то, что он называет бесконечным генетическим кодом, то есть, по сути, источником вечной молодости русского суперэтноса. И источником нашей силы. Вот как он говорил об этом несколько лет назад:

"Возникает вопрос: если мы существуем более 1000 лет, так активно развиваемся и укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует? Это что-то — это внутренний "ядерный реактор" нашего народа, нашего человека, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, о которой Гумилев говорил в свое время, которая толкает нашу страну вперед".

Путину не просто близки идеи Гумилева — он по-своему трактует и развивает их. И разве у него нет на это права? У него, чья русская родословная раскопана на несколько веков вглубь благодаря тому, что предки его родителей столетиями жили в соседних тверских деревнях. У него, который с первых лет президентства называет своей главной задачей сбережение народа?

Путин это и есть самый настоящий русский, который верит в свои силы, которые дает ему принадлежность к великой цивилизации, созданной его великим народом. Никакого упадничества и уныния, никакого чужебесия (уничижения себя перед другими нациями), никакого неверия в собственный народ и его дух и силы — наоборот, кристально чистое понимание своей судьбы, своего предназначения.

Но что это за "смешение кровей"? Ведь это же путь размывания русского народа, способ его постепенного вытеснения и уничтожения — сколько раз уже было такое в истории, когда великие этносы исчезали, растворяясь в крови завоевателей? Но стопроцентно русского Путина глупо подозревать в желании отказаться от крови предков — он говорит совсем о другом. О том, что приток чужих кровей всегда укреплял русский народ, не уничтожая его, а делая его сильнее.

Ведь так было всегда — с самого начала Руси, когда славяне стали мешаться с финно-угорскими племенами. Потом добавлялась и тюркская кровь, а расширясь во все стороны света, русские вливали в свою кровь кровь тех, кто присоединялся сам или кого они завоевывали. Уничтожало ли это русское ядро? Конечно нет. Меняло ли оно русские представления о добре и зле, веру, моральные принципы и жажду справедливости? По большому счету, на больших исторических отрезках, нет — потому что все остальные народы вливали свою кровь в русскую, присоединялись к русской культуре и становились ее частью. И при этом большая часть практически всех этих народов сохранилась в своем чистом виде — просто живя с русскими в одном государстве, в одной цивилизации. Которая становилась все сильнее и сильнее, преодолевая даже такие испытания, которые сломали бы хребет большинству других великих суперэтносов.

Последнее испытание было совсем недавно, но и из распада СССР русский суперэтнос выходит несломленным, возвращается на свой исторический путь. На котором никто не может его остановить — кроме нас самих. Если мы сами превратимся в пессимистов, нытиков, эгоистов, откажемся от исторической памяти и традиций, от чувства общности, от стремления к солидарности и справедливости — тогда нас действительно ждут упадок и деградация, паразитирование на нас, а потом и поглощение другими, уверенными в себе и пассионарными народами. Как однажды говорил Путин:

"Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению вперед и к переменам".

Так же как и Путин, наш народ, в подавляющем большинстве, верит в свои силы, в Россию, в нашу способность идти вверх и вперед. И пока у русских есть сила духа и воля к победе, мы будем оставаться молодой духом нацией с бесконечным источником жизненной энергии.

Источник: РИА Новости