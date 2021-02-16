Зачем Путин напомнил молодой нации о бесконечном генетическом коде

Только в случае нации речь идет об отказе самого народа от своей общности, от самих себя, от своей истории и, самое главное, от веры в собственные силы, а значит, и собственное будущее. В этом смысле судьба России зависит от нашей веры в нее, от глубины нашего понимания ее сути и пути, от умения следовать ему и правильно оценивать свое состояние. На встрече с главными редакторами СМИ Владимир Путин заговорил именно об этом:
Путин не первый раз вспоминает о теории пассионарности Льва Гумилева, согласно которой каждый этнос проходит в своей жизни определенные стадии, от зарождения до деградации и исчезновения. Но в этот раз Путин подробно объяснил свое понимание источника силы русского народа — а точнее, даже русского суперэтноса.
"Можно оболгать и оплевать любое понятие, но чувство патриотизма, любви к Родине, Отечеству — сердцевина нашего будущего. Потому что если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, есть...
Да, проблем море, но мы все-таки в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъеме. Мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать.
Ключевое понятие тут — бесконечный генетический код достаточно молодой нации. Само по себе это утверждение вызвало массу возражений — как же так, русским больше тысячелетия, какая молодая нация! Да и Гумилев отводил этносу чуть более 1000 лет жизни, а потом наступают упадок и деградация!
Действительно, русские берут начало в IX-X веках, то есть сейчас мы должны были бы быть уже даже в т. н. мемориальной стадии, когда нет никаких сил — и у народа сохраняется только память о своем великом прошлом. Но Путин говорит не просто о русских, он говорит о суперэтносе, созданном русскими. Когда он сложился? К XV веку? Еще позже? Тут можно спорить, но для Путина важнее всего то, что он называет бесконечным генетическим кодом, то есть, по сути, источником вечной молодости русского суперэтноса. И источником нашей силы. Вот как он говорил об этом несколько лет назад:
"Возникает вопрос: если мы существуем более 1000 лет, так активно развиваемся и укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует? Это что-то — это внутренний "ядерный реактор" нашего народа, нашего человека, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, о которой Гумилев говорил в свое время, которая толкает нашу страну вперед".
Путин это и есть самый настоящий русский, который верит в свои силы, которые дает ему принадлежность к великой цивилизации, созданной его великим народом. Никакого упадничества и уныния, никакого чужебесия (уничижения себя перед другими нациями), никакого неверия в собственный народ и его дух и силы — наоборот, кристально чистое понимание своей судьбы, своего предназначения.
Но что это за "смешение кровей"? Ведь это же путь размывания русского народа, способ его постепенного вытеснения и уничтожения — сколько раз уже было такое в истории, когда великие этносы исчезали, растворяясь в крови завоевателей? Но стопроцентно русского Путина глупо подозревать в желании отказаться от крови предков — он говорит совсем о другом. О том, что приток чужих кровей всегда укреплял русский народ, не уничтожая его, а делая его сильнее.
Ведь так было всегда — с самого начала Руси, когда славяне стали мешаться с финно-угорскими племенами. Потом добавлялась и тюркская кровь, а расширясь во все стороны света, русские вливали в свою кровь кровь тех, кто присоединялся сам или кого они завоевывали. Уничтожало ли это русское ядро? Конечно нет. Меняло ли оно русские представления о добре и зле, веру, моральные принципы и жажду справедливости? По большому счету, на больших исторических отрезках, нет — потому что все остальные народы вливали свою кровь в русскую, присоединялись к русской культуре и становились ее частью. И при этом большая часть практически всех этих народов сохранилась в своем чистом виде — просто живя с русскими в одном государстве, в одной цивилизации. Которая становилась все сильнее и сильнее, преодолевая даже такие испытания, которые сломали бы хребет большинству других великих суперэтносов.
"Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению вперед и к переменам".
Так же как и Путин, наш народ, в подавляющем большинстве, верит в свои силы, в Россию, в нашу способность идти вверх и вперед. И пока у русских есть сила духа и воля к победе, мы будем оставаться молодой духом нацией с бесконечным источником жизненной энергии.
Источник: РИА Новости