"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"

В администрацию президента Байдена стройными рядами устремились правозащитники и люди из БигТеха. Их вклад в победу кандидата от Демпартии был поистине огромен.

Сегодня они вправе рассчитывать на любые синекуры в Госдепе, Торговой палате и Минобороны. Однако только недавно стало ясно, что на самом деле прокрутили эти ребята в 2020 году и как вообще выглядела в реальности президентская кампания.

Например, Ванита Гупта, президент "Конференции лидерства по гражданским правам и правам человека", недавно была номинирована Джо Байденом на пост помощника генпрокурора США. А чуть больше года назад, в ноябре 2019 года, Ванита в числе других правозащитников встречалась с Марком Цукербергом (Facebook) и Джеком Дорси (Twitter).

Правозащитники поделились с главами IT-корпораций cвоей бедой: демократический интернет-троллинг не работал против трампистов. И предложили нестандартный ход — зачистить трампистов из соцсетей вообще. Цукерберг и Дорси согласились. Весь 2020 год из интернет-пространства вылетали самые видные консервативные спикеры и массово блокировались аккаунты рядовых сторонников президента. Закончилось это тем, что отовсюду "вычистили" и самого Трампа.

Тем не менее год назад главный серый кардинал байденовской кампании был недоволен. По расчетам Майка Подхорзера (для друзей — Пода), Трамп все равно должен был выиграть в ноябре 2020 года. Парадоксальным образом, за него топили как раз опекаемые Подхорзером синие воротнички.

Дело в том, что Подхорзер совершенно не публичный политик и даже как политтехнолог широко известен только в узких кругах. Долгие годы он работает советником президента Американской федерации труда — Конгресса американских профсоюзов AFL-CIO. Практически всегда полумафиозные структуры американских профсоюзов были надежной опорой Демпартии.

Однако в 2016 году многие члены профсоюзов внезапно поняли, что левацкая риторика им ничего не дает, и массово проголосовали за миллиардера-республиканца. К 2020 году таких диссидентов должно было стать еще больше — Трамп уверенно боролся с безработицей и снижал налоги.

Вместе с тем у руководства профсоюзов на Трампа развилась натуральная аллергия. Дело в том, что он мешал им обогащаться. Некоторые лидеры отдельно взятых профсоюзов иногда заключают контракты с работодателями (в том числе с федеральными агентствами) на предоставление им рабсилы по завышенным ставкам. Потом на эту работу берут бесправных мигрантов, которым платят буквально копейки. Разница в зарплате честно делится пополам между работодателем и лидером профсоюза.

Раньше в этих откатах и распилах активно участвовали мафиозные кланы, но сейчас принято говорить, что "в Америке мафии нет". Откаты тем не менее никуда не делись. Руководство профсоюзов активно топит за то, чтобы в страну завозилось как можно больше мигрантов, — и таким образом играет прямо против интересов местных работников.

Трамп мигрантов не пускал, поэтому его изгнанием с поста занялся именно Майк Подхорзер. Еще в 2019 году он объединил тысячи бывших чиновников, сотрудников администрации Обамы, юристов, правозащитников, руководителей корпораций и создал то, что сегодня официально называется "заговор по спасению демократии". В переводе на человеческий язык — это технологии фальсификации выборов.

Детали этого предприятия недавно раскрыл популярный журнал Time. "Все это звучит, как бред конспиролога, — пишет журналистка Молли Бол, — но это действительно был тайный сговор богатых и авторитетных людей, <…> которые изменили законы и правила голосования, отформатировали прессу и взяли под контроль весь поток информации".

Заговорщики прежде всего оседлали тему коронавируса. Пандемия позволила им навязать руководству штатов голосование по почте. В результате вместо нескольких процентов по почте в 2020 году проголосовала почти половина американских избирателей. Еще четверть проголосовала досрочно. Это дало неслыханный простор в подсчете бюллетеней на избирательных участках.

Заговорщики занимались и прямым подкупом на местах. Из госбюджета демократические конгрессмены выбили 400 миллионов долларов — на финансовую помощь избирательным участкам. Филантропический фонд Марка Цукерберга и его жены перечислил "на помощь" еще 300 миллионов.

Уличные бои на тему "Черные жизни важны" стали мощным средством давления на бизнес. Владельцам прозрачно намекнули, что если они поддержат Трампа, то толпы погромщиков разнесут все их лавочки. Постепенно сдалась даже Торговая палата США, выпустив совместное заявление с профсоюзами — своими, вроде бы, классовыми врагами.

В день голосования те же активисты BLM создавали "безопасное пространство" для выборов, толпами окружая избирательные участки и запугивая мирных граждан. Полиция при этом отсутствовала как класс.

Апогея нарушения достигли в день выборов. Четвертого ноября в Детройте наблюдатели от Республиканской партии тщетно пытались попасть на участки, чтобы проследить за подсчетом голосов. Местный правозащитник Арт Рейес III вызвал своих, как он их называет, "тренированных активистов", и те выгнали наблюдателей на мороз.

На других участках сотрудники просто запирались изнутри и закрывали окна плакатами, чтобы наблюдатели не подсматривали снаружи. Тем оставалось только скандировать: "Остановить подсчет!"

Потом наблюдатели тщетно жаловались прессе — на то, что одни те же бюллетени по много раз пропускали через счетную машину, на то, что недействительные бюллетени считали вместе с действительными. Но журналисты откровенно смеялись над ними.

Подкуп сотрудников избирательных участков, шантаж и угрозы, изобильный админресурс, массовые нападения на наблюдателей, погромы — в президентских выборах-2020 были применены все грязные технологии, которые американцы так любят приписывать режимам, которые их не устраивают за рубежом. Об этом откровенно написал крупнейший американский журнал.

Потом эти же люди будут поучать весь мир, как надо правильно проводить выборы. Что-то такое говорить о демократии. О свободе слова. Угрожать санкциями. Учить, как подсчитывать голоса и сколько приглашать наблюдателей.

Между тем цинизм заговорщиков поразил даже ко многому привычных американцев. "Никогда такой наглости не видел. Боже, спаси Америку!" — пишут они в соцсетях. — "Истеблишмент: "Мы подделали результаты выборов, но это для вашего же блага".

Понятно, почему детали этой спецоперации решено было раскрыть в прессе. Для своих это сигнал не расслабляться — и готовиться уже к выборам-2024, тем более что импичмент Трампа так и не прошел.

Для трампистов — это откровенное запугивание. Статья в Time рисует действительно какой-то параноидальный мир, где любая структура нашпигована демократическими "оперативниками", где олигархи скупают на корню буквально все ветви власти, где сторонников старой доброй Америки предают и прессуют все кому не лень. После такого любой трампист побоится лезть в политику, тем более что ему и так грозят репрессиями из каждого утюга.

Для всего мира подобный каминг-аут — это симптом стремительной моральной деградации американской политики. Когда-то простодушные люди по всему миру действительно могли искренне и бескорыстно топить за интересы США — даже в ущерб собственной стране. У них и впрямь были какие-то идеалы, сияющий град на холме, это вот все.

Обслуживать интересы американской элиты в ее нынешнем виде можно только по расчету. Да и то рискованно — власти, не признающие никаких правил и законов внутри своей страны, с легкостью прокинут и любого заграничного контрагента.

Источник: РИА Новости