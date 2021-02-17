Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване

Начал этот информационный шум министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Сразу после своего первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Тони Блинкеном он бросился в украинский телеэфир делиться радостными впечатлениями. И, в частности, многозначительно произнес (цитируем дословно): "Что касается идеи тройственного союза в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю, что США могут рассчитывать на Украину как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе. То есть это наш простор существования, это именно те места, где мы можем делать реальный вклад. И уверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдавия уже, скажем так, активно двигаются в том направлении… Больше пока не скажу. Когда будет результат, все узнают".

Этот прозрачный намек тут же был подхвачен и развит. Причем не только украинской прессой. Популярное польское издание wPolityce опубликовало статью под броским заголовком: "Вашингтон поддерживает создание военного блока Украины, Грузии и Молдавии". Поляки горячо одобрили идею, объяснив ее направленность: "Вектор политики США будет <…> перемещаться в сторону Черноморского региона, где Россия обладает сейчас значительным перевесом, но где в перспективе его будет легче всего нивелировать".

В восторженном хоре украинских комментариев в стиле "Запад нам поможет" как-то потонула ремарка исполняющего обязанности министра обороны Молдавии Виктора Гайчука, заявившего, что он ничего похожего даже не слышал. Он напомнил, что 11-я статья Конституции предусматривает нейтральный статус его страны. "Если когда-нибудь такая идея придет в голову какому-то политику, то надо изменить Конституцию. А это не так просто. Так что это даже просто идеей не может быть", — пояснил Гайчук свое отношение к идее создания тройственного союза.

Но на Украине этот комментарий остался незамеченным. Во-первых, в самом Киеве давно уже никто не обращает внимания на требования даже своей Конституции. К примеру, наличие статьи 17, запрещающей размещение в этой стране иностранных военных баз, не мешает украинским политикам призывать к созданию таковых. Тот же Кулеба прямо выражал желание создать британскую базу. Если в Киеве даже министры так относятся к своей Конституции, то уж тем более ограничения молдавского Основного закона там никого не волнуют.

Во-вторых, Гайчук уже заканчивает свои полномочия на посту главы военного ведомства Молдавии. На его кресло предложен выпускник Университета национальной обороны США Анатолий Носатый. Видимо, именно с ним украинцы и намерены обсуждать идеи военного блокирования. По заявлениям же некоторых Telegram-каналов, Майя Санду во время своего недавнего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским "интересовалась возможностью поддержки со стороны Украины в случае силового присоединения Приднестровья". Опять-таки сомнительная информация — в Кишиневе должны понимать, что результатом такой авантюры может стать окончательное расставание с мечтами когда-нибудь вернуть Приднестровье в состав республики. Итог авантюры Михо Саакашвили 2008 года хорошо помнят и в Молдавии.

Но все подобные слухи являются на Украине источником неиссякаемого оптимизма и более чем парадоксальных выводов о том, что "США переходят в наступление на российском фронте". Скажем, главный украинский переговорщик в Минской группе Леонид Кравчук даже не скрывает, что стратегия отношений Киева с Москвой формируется в США, и уж теперь американцы России спуска не дадут.

Похоже, украинские политики и комментаторы даже не поняли, что означает вброшенная извне идея создания тройственного союза "великих черноморских держав". А ведь она, по сути, является попыткой Вашингтона найти способ отмахнуться от назойливых "аспирантов НАТО" Грузии и Украины с тем, чтобы "Черноморским военным блоком" подменить идею вступления тех в Североатлантический альянс.

Будем говорить прямо, американцы не горят желанием воевать с Россией за интересы не только данных республик, но даже тех, которые уже находятся в НАТО. Не случайно бывший президент Дональд Трамп неоднократно выражал свой скепсис относительно Альянса вообще и, в частности, относительно статьи 5 Североатлантического договора, обязывающей коллективно защищать членов НАТО от внешней агрессии.

Два года назад это привело к широкой дискуссии в США относительно того, зачем американские солдаты должны погибать "за территориальную целостность Эстонии" или провоцировать третью мировую войну ради интересов Латвии. То есть почему эстонцы должны были погибать за интересы США в Афганистане или Ираке, американцы понимают. Вот обратное у них в голове просто не укладывается.

Что уж говорить об интересах тех стран, которые еще не вошли в Альянс. Несколько недель назад во время процедуры утверждения Блинкена на пост госсекретаря в сенате это было выражено предельно четко и откровенно. Известный сенатор-республиканец Рэнд Пол прямо указал на Украину и Грузию, когда обсуждались их евроатлантические устремления. Он честно признал, что американцы не намерены посылать своих детей на войну в Грузию. На что Блинкен отвечал лишь мычанием и в конечном итоге произнес: "Я согласен с вами".

Налицо двухпартийный консенсус в вашингтонских элитах, который сводится к следующему: США не прочь заполучить в будущем территорию Украины или Грузии для каких-то разведывательных или даже ракетных баз в подбрюшье России, но жертвовать своими военными ради этих стран американцы не намерены. Отсюда — и появление всевозможных "особых" формул для Киева и Тбилиси. К примеру, весной прошлого года бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил гениальную идею принятия Грузии и Украины в НАТО без задействования по отношению к их спорным территориям пресловутой 5-й статьи Договора.

Украинцы даже не осознали сути данного предложения. А заключается оно в том, что все обязательства НАТО будут распространены на Украину и Грузию, но другие члены Альянса оборонять их не должны. Что ж, очень удобно. Правда, объяснить, что подобная формула дает Украине, не сможет никакой Волкер. Даже если очень постарается.

Свежая идея создать тройственный союз УГМ для защиты от "российской агрессии" — из той же серии. Кулеба надеется на то, что это позволит расширить дорогу на пути вступления в НАТО. А на самом деле в Вашингтоне будут рассматривать данный прожект как удобную альтернативу. Сенатор Пол спрашивал Блинкена, как американцам не гибнуть за интересы Грузии или Украины, — и вот достойный ответ: пусть вместо американцев гибнут молдаване (и не важно, нейтральна Молдавия или нет).

Не так давно Владимир Зеленский публично (почему-то посредством развлекательного канала HBO) передал вопрос Джо Байдену, который пока не нашел возможности лично поговорить с главой украинской державы: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" Так ответ-то на поверхности, о нем прямо и открыто говорят высшие американские деятели, не желающие посылать своих детей на гибель.

И если бы Зеленский услышал этот ответ, то он избавился бы от многих иллюзий и задался другим вопросом, но уже теперь к самому себе: "Пан президент, а зачем посылать своих детей на верную гибель ради чьих-то заморских интересов?" А заодно вспомнил бы, как сам обещал своему собственному народу, что вопрос вступления в НАТО должны решать именно украинцы на референдуме. То ли он подзабыл это свое предвыборное обещание, то ли спутал президента США с украинским народом.

Источник: РИА Новости