14:47 19 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

Что нам делать с "Великой перезагрузкой"?

© Foto : NASA Goddard Space Flight Center
Колумнисты
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20210219/16037679/Chto-nam-delat-s-Velikoy-perezagruzkoy.html

Давайте посмотрим, как будет выглядеть "золотой миллиард", если давосские мудрецы все-таки решатся запустить свою perestroika.

Для начала — отказ от нефти и переход на предельно дорогую, неэффективную и нестабильную зеленую энергетику сделает недоступными для широких народных масс такие элементарные блага, как отопление, своя машина с бензиновым двигателем, бытовая техника типа кондиционера.

Работа нефтяных станков - качалок
© Sputnik / Максим Богодвид
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы

Холодильник и стиралка окажутся предметами роскоши, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

Скорее всего, по мере выхода из строя они будут использоваться коллективно. Недаром уже сегодня нам предлагают блистательный мир, в котором у человека нет ничего своего и он вынужден арендовать буквально все — от комнаты до столовых приборов, от носков до велосипеда.

Искусственный дефицит продуктов — с истреблением кур и свиней под предлогом птичьего и свиного гриппа — обеспечит взлет цен на еду. С говядиной можно начать прощаться уже сегодня: у западных экологов накопилось слишком много претензий к коровам.

Печальный парадокс в том, что никогда в истории человечества в мире не производилось столько доступной и качественной еды. Никогда возможность победить голод в мировом масштабе не была столь близкой.

Однако разрыв логистических цепочек и спекуляции на теме пандемии уже весной познакомили население Запада с такими чисто социалистическими проблемами, как дефицит, очереди и бессмертное "по две пачки в одни руки".

Так что, когда ООН предупреждает о массовом голоде, имеются в виду отнюдь не только традиционно нищие страны. Уже сейчас число голодающих в США и Англии бьет рекорды.

Зеленая энергетика приведет к деиндустриализации. Без дешевой энергии производства будут схлопываться как костяшки домино. Соответственно, до небес взлетит цена буквально на все.

Еще больше ада добавит тарифная война с экспортерами под предлогом их "углеродного следа". Это разрушит легкую промышленность развивающихся стран, а население Запада оставит без дешевой одежды и обуви.

На пальто придется копить месяцами — как копил на шинель Акакий Акакиевич. В плане еды Европа откатится во времена Генриха IV, когда курица на обед по воскресеньям была недостижимой мечтой миллионов. Автомобиль станет немыслимой роскошью. Путешествие — прихотью сверхбогача.

Нефтяная качалка
© Depositphotos / ssuaphoto
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок

Собственно, в миниатюре этот мир, где все привычные современные блага остались только для элиты, мы наглядно увидели на Рождество. Пока миллионы англичан и американцев сидели на локдауне, певица Мадонна со своими детьми, юным бойфрендом и личным фотографом полетела в Африку. Пересадка у нее была в Лондоне.

Внезапно выяснилось, что для людей уровня Мадонны в лондонских аэропортах действуют специальные "зеленые" коридоры.

Никаких там тестов на коронавирус, никакой самоизоляции, знай башляй и лети куда хочешь. Забрав в Лондоне сына, певица на личном самолете полетела со всем семейством в Африку и там вояжировала по разным странам в свое удовольствие, совершенно не парясь на тему "углеродного следа" и прочих глупостей.

Сегодня ведущие мировые СМИ открытым текстом призывают читателей сократить потребление и осознать, что турпоездки и говяжьи стейки — это "роскошь и ответственность". Похоже, что многие держатели мировых богатств планируют большой грабеж подведомственного населения с помощью искусственного взвинчивания цен.

Интересно, что еще двенадцать лет назад эту повестку — "богатые страны должны сократить потребление" — озвучивала известная деятельница администрации Обамы, эколог и социалистка Кэрол Браунер.

На тот момент она была женой Майка Подхорзера — того самого серого кардинала, который только что привел к власти в США Джо Байдена. То есть глобалистские элиты уже тогда планировали перевести "золотой миллиард" в режим военного времени.

Конечно, народные массы могут и взбунтоваться против такого положения дел. Однако может оказаться, что бунтовать будет некому. Драйвером экономики будущего официально объявлены медицина и фармацевтика. Это значит, что на жителях Запада будут нон-стоп испытываться разные вирусы, вакцины, лекарства — фейковые и нет.

Единственный сектор, где, согласно Клаусу Швабу, запланирован рост числа рабочих мест, — это уход за больными.

Такое впечатление, что после "перезагрузки" половина населения развитых стран будет болеть, а половина — за ними ухаживать. Бигфарма в этих предлагаемых обстоятельствах натурально расцветет.

© Foto : NASA
Спасти климат Земли можно только одним способом — его озвучил Билл Гейтс

А психология вечно больного как нельзя лучше ляжет на душу современного европейца, вконец замордованного политкорректностью и привыкшего добиваться своего исключительно нытьем, жалобами и обидками.

Вишенкой на торте станет беспощадный секспросвет и жесточайшая цензура. Они невротизируют население до такой степени, что оно и думать забудет про радости плоти и деторождение. Наконец-то глобалистские элиты смогут существенно сократить число хомо сапиенсов, освободив очистившуюся планету для антилоп, бабочек и дельфинов.

Если европейские власти будут вести себя так же беспринципно и безвольно, как сегодня, то американские корпорации действительно попытаются выстроить свою диктатуру в Старом и Новом Свете, загнав туда сотни миллионов людей и сознательно их разоряя. Что ж поделаешь, колонии кончились, приходится грабить и утилизировать собственное население.
Весь маховик ограбления будут раскручивать под лозунгами борьбы с глобальным потеплением. А главным виновником этого мифического "изменения климата" будет назначена — угадайте с трех раз! — ну да, конечно же, Россия.
И тем не менее наша страна не сможет остаться в стороне от трендов "Великой перезагрузки". Да что Россия, первая экономика мира — Китай — и то уже подстраивается под новую реальность.

И дело тут совсем не в коварных глобалистских элитах. С этим дивным новым миром придется торговать и как-то пытаться вести дела. Тамошние подходы будут небескорыстно популяризироваться и в России.

Уже сегодня встроенные в мировую экономику наши производители не могут не видеть, как дорожает буквально все. И вот уже у нас то призывают поднять цены на говядину, то ввести акцизы на сладости. Цены на бытовую технику растут опережающими темпами.

Безумно подорожали лекарства. Хорошо бы за всем этим приглядел "товарищ правительство" — а то как бы отечественные капиталисты не принялись разорять конечных потребителей под предлогом того, что это, мол, мировой тренд.

Бургер с искусственным мясом Beoynd Meat
Instagram/beyondmeat
Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину

Отгораживаться железным занавесом от той антиутопии, которую планируют давосские мудрецы, тоже не стоит. Кое-что полезное в их дискурсе есть, и это надо суметь применить для блага россиян. Экономить воду, заботиться о сохранении вымирающих видов, спасать от вырубки леса и грамотно утилизировать мусор — все это, несомненно, благородные и правильные задачи.

Упор на человеческое развитие тоже можно использовать в своих целях. Он помог бы исправить давний перекос нашей жизни в сторону беспощадной экономики или, вернее, economics. Шваба стоит поймать на слове — текущую конъюнктуру действительно стоит использовать для совершенствования каждого человека.

Только человек должен не ютиться при этом в хостеле и есть соевое мясо, а жить в собственном доме и наслаждаться растущим уровнем жизни.

Надо предложить свою картину будущего и выстраивать ее не менее активно и увлеченно, чем западные партнеры. "Захват воображения человечества" — интересная тема, если ее правильно перехватить.

Если русские ученые, программисты, инженеры человеческих душ сумеют взять все полезное из современных технологий — в том числе и технологий обработки общественного сознания, — то Россия действительно сможет предложить "перезагруженному" миру много хорошего.

И это будет не только нормальная еда, любящая семья, здоровый образ жизни и сверхсовременные технологии — даже наши западные партнеры признают, что Россия сегодня входит в число мировых лидеров по высокотехнологичным стартапам. Это прежде всего будет свобода — самый дефицитный товар в западной реальности.

Теги:
энергетика, Нефть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
Вернуться в тот Ташкент: фрагменты советских киножурналов - видео
Вернуться в тот Ташкент: фрагменты советских киножурналов - видео
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться