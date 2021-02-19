"Коммунист должен обладать качествами быка". Так сказал товарищ Си

Перед нами выдержка из приветствия, с которым глава государства Си Цзиньпин обратился к участникам двух партийных мероприятий перед началом главного праздника нации. Еще он заметил, что вообще-то не только коммунисту, а любому китайцу потребуются перечисленные качества в наступившем новом, замечательном году.
Прекратить работу на неделю или две, неумеренно объедаться, заплатить все долги — все это новогодние обычаи. Но прежде всего вот уже много веков этот праздник — сезон демонстрации уважения к старшему поколению. Не знаю, почему в России именно на эти даты пришлась демонстрация тонкого визга "берлинского пациента", оскорблявшего уже в зале суда ветерана Великой Отечественной (а судили пациента как раз за такие оскорбления), но любой суеверный китаец сказал бы здесь, что такой человек подорвал себе все шансы на удачу в наступившем году. Впрочем, мы и так это видим.
Уважение к старшему поколению не предполагает безоговорочного повиновения таковому, но обязывает явиться к этому поколению (родителям прежде всего) лично, с подарками и деньгами. И поэтому каждый китайский Новый год — традиционный транспортный кошмар глобального масштаба. Глобального потому, что старших навещают даже если они живут, к примеру, в Америке, а ты сам — китаец из, к примеру, Индонезии. Цифра человеко-поездок обычно приближается к миллиарду, то есть чуть ли не каждый китаец в эти дни минимум один раз куда-то несется.
Дело в том, что в этот раз возникло новшество — "мы не приедем, но мы пришлем подарки". На эту тему и с таким названием в стране сделали как минимум один как бы документальный фильм, и вы даже его можете посмотреть, фрагментами.
В итоге оказалось, что только в первые два дня праздников и только по КНР было доставлено 130 миллионов посылок, на 223 процента больше, чем год назад. Но если считать с начала года (а некоторые начали готовиться к празднику заранее), то уже набежало десять миллиардов таких подарков, причем подсчет не закончен. Всего же в 2021 году ожидается доставка 95,5 миллиарда почтовых отправлений.
Ну и последнее. Статистика осторожно сообщает: в новогодние дни, по крайней мере в больших городах, — ноль случаев заражения коронавирусом (в городах поменьше, возможно, что-то и было). Тем временем только на начало месяца было сделано 31,23 миллиона прививок, под мрачные комментарии азиатских СМИ о том, что "прививочная кампания в Китае буксует": ждали еще более высоких цифр.
Выводы из этой ситуации можно и нужно делать глобально-политические: где-то в Швейцарии или Германии сейчас сидит и грустит Клаус Шваб, поразивший в прошлом году весь мир своей книгой "COVID-19: Великая перезагрузка". Он еще весной, напомним, разоткровенничался вот на какую тему: нашествием вируса надо воспользоваться для полной переделки всей мировой системы. Для этого надо как можно дольше держать людей на карантинах, не снимать никаких ограничений, только так можно поломать вообще все и начать строить заново.
Но заключается этот результат в том, что не весь мир, а вот именно Германия и еще пара десятков европейских и прочих обществ до сих пор сидят под замком, безуспешно пытаясь справиться с протестами отчаявшихся. А такая громадная экономика, как Китай, каким-то фантастическим зигзагом прошла между необходимым и репрессивным и сейчас ставит очередные рекорды. Это тот перезагруженный мир, которого жаждал Шваб, или это какой-то внеплановый мир?
По итогам этой истории можно добавить быку еще одно хорошее качество: умение не ходить в стаде, а выбирать свою дорогу.
Источник: РИА Новости