Памятник на Лубянке или памятник СССР?

Памятник — это всегда больше, чем напоминание о конкретном человеке. Это выражение идеалов и чувств тех, кто его установил.

И уж тем более это касается монументальных фигур исторических деятелей — тут вообще символизм на символизме, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Если же говорить о снесенных, поверженных памятниках, то тут все можно сразу умножать на десять — столько всего накручено в массовом сознании.

На следующей неделе начнется голосование москвичей по установке памятника на Лубянской площади: возвращать Феликса Дзержинского или поставить Александра Невского.

Тут важно не то, что пустующая тридцать лет площадь скоро обретет своего "хозяина", а то, что мы хотим этим сказать.

Памятник основателю ВЧК демонтировали вечером 21 августа 1991-го, и если тогда его снос казался многим символом падения власти КПСС, то очень скоро стало понятно, что снесли Советский Союз.

© Sputnik / Игорь Михалев Демонтаж памятника Ф.Э. Дзержинскому на одноименной площади (ныне Лубянская) в Москве. Осуществлен по распоряжению Моссовета в ночь на 23 августа 1991 года после неудавшегося государственного переворота членами ГКЧП

Уже через десять лет после сноса начали раздаваться призывы вернуть железного Феликса на место — кто только об этом не говорил: и бывший мэр Лужков, и коммунисты, и ветераны спецслужб.

Были жаркие дискуссии, сборы подписей, даже попытки референдума, но памятник работы Вучетича так и продолжал стоять в парке "Музеон" на Крымском валу.

© Sputnik / Алексей Майшев Памятник Ф. Э. Дзержинскому (скульптор Е. В. Вучетич, 1958 г.) в парке искусств "Музеон" в Москве. На втором плане памятник "В ознаменование 300-летия российского флота".

Недавно появившееся обращение группы писателей с призывом вернуть Дзержинского некоторые восприняли в предвыборном ключе — ну, конечно, выборы в Госдуму пройдут через несколько недель после 30-летия ГКЧП и сноса памятника, вот и прекрасный повод задать тон для партийной агитации и пропаганды.

Дальше, впрочем, мнения хитромудрых гадателей разделились: одни посчитали, что это делается для перехвата голосов у коммунистов со стороны справедливороссов, другие увидели в этом хитрый план Кремля по подготовке общественного мнения к возвращению Дзержинского.

А кто-то вообще назвал все происходящее стремлением отвлечь общество от действительно важного, то есть от Навального, и даже поразился тому, как умело власть своей провокацией раскалывает различные части общества, чтобы не дать им слиться в едином антикремлевском порыве.

Это все, конечно, смешно и нелепо, но проблема с памятником действительно есть. Точнее, с тем, что он символизировал и будет символизировать в будущем.

Если бы речь шла просто о предложении увековечить память Дзержинского, поставить ему памятник, сомнений бы не было: России не нужен памятник одному из деятелей гражданской войны, создателю карательных органов, поборнику социалистической законности. Создателю разведки и контразведки?

Но они были и до Дзержинского — хотя, конечно, при нем приобрели куда больший размах. Борцу с детской беспризорностью? Но она была порождена гражданской войной и террором — не только красным, но и им тоже.

Но дело в том, что речь не идет о личности Дзержинского, не о том, ангелом или демоном он был, дело вообще не в нем — принципиальным является вопрос восстановления утраченного, исправления ошибки.

Ошибкой был не сам по себе снос памятника в 1991 год, а снос СССР, крушение нашей страны, развал всего социально-экономического уклада.

То есть возвращение Дзержинского (если таковое будет) должно стать не прославлением его лично, а покаянием за развал Советского Союза.

Причем подобные чувства разделяют далеко не только коммунисты или старшие поколения, ностальгирующие по прошлому, — нет, раскаяние за развал собственной страны испытывают очень многие из тех, кто не был ни убежденным коммунистом, ни даже большим поклонником советского строя, даже те, кто и не помнит толком никакого Союза.

Каким бы ни был СССР, он был не просто нашей Родиной, но и формой существования русской цивилизации, русского народа (и других народов — насколько справедливым для русских был этот союз, отдельная, но в данном контексте не принципиальная тема).

Его развал стал страшным ударом и по русским, и по России как таковой, сбитой с ног, обчекрыженной и едва не погибшей.

Восстановить СССР невозможно, но можно убрать символ его развала, пустое место на Лубянской площади. То есть вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку.

Все остальные обсуждаемые в обществе мотивы — например, дать знать прозападным либералам, что их время подошло к концу, показать "жесткую руку", обозначить поворот в сторону политики социального равенства — глубоко вторичны.

В этой ситуации власть оказывается в непростом положении: у нее вовсе нет намерения "закручивать гайки", как этим пугает себя и остальных либеральная публика, но возвращение Дзержинского будет расценено этой публикой как настоящий конец света, что может стать критически опасным для их и без того слабой психики.

А ведь антигосударственнические либералы, хотя и занимают ничтожное малое место в российском обществе, имеют огромное влияние на формирование настроений молодежи и студенчества.

Но не страх перед либералами удерживает от возвращения Феликса на Лубянку и даже не уважение власти к православным, большая часть которых категорически против памятника не просто "красному герою", но соавтору гражданской войны и "красного террора".

Нет — просто нам не нужен еще один повод для раскола общества, для напряжения внутри русского народа: когда одни видят в Дзержинском сильную руку, защитника обездоленных и создателя спецслужб, а другие организатора террора и убийцу.

Да, лучше бы памятник ему оставался на Лубянке, а СССР был бы жив, изменившись и русифицировавшись.

Но показать свое сожаление о событиях тех лет можно и нужно иным способом — восстанавливая единство русского народа, собирая вокруг России осколки Союза, меняя нашу переходную социально-экономическую систему на более справедливую, выстраивая национально ориентированные и по-настоящему патриотические управленческое сословие и элиту.

И не поддаваясь на провокации тех, кто стравливает между собой разные части общества, а всех их натравливает на власть, играя на тех же чувствах, что и 30 лет назад, но с этим, слава богу, у нашего народа все хорошо.

Все это нужно делать — и это и будет означать, что мы не только научились на своих ошибках, но и делаем все для исправления их последствий. А вернется ли при этом Дзержинский на Лубянку или останется на Крымском — на этом фоне непринципиально.