Технологический прорыв в Абу-Даби: новинки и перспективы российского ОПК

Впервые в регионе представлены: бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной платформы "Бумеранг", зенитная ракетная система большой дальности "Антей-4000" и новейший зенитный ракетный комплекс средней дальности "Викинг".

Россия контролирует около трети мирового рынка вооружений, и представляет главные новинки ОПК на крупнейшей Международной оборонной выставке IDEX 2021 в столице Объединенных Арабских Эмиратов 21 – 25 февраля.

Единая российская экспозиция на оружейном салоне IDEX 2021 занимает около 1200 кв. метров, и вмещает более 400 образцов военной техники. Это весомые аргументы в споре с высокотехнологичным противником, лучшие ответы на современные угрозы и вызовы безопасности на земле, в море и в воздухе (включая нейтрализацию ударных беспилотников).

В Абу-Даби впервые состоится зарубежная презентация новейшего российского танка Т-14 "Армата", единственного в мире танка третьего послевоенного поколения. Машина имеет высочайшую степень защиты от высокоточного оружия, способна интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном, прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее Sputnik сообщал об экспортных перспективах Т-14. Зарубежные специалисты называют вероятными покупателями "Арматы" Индию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Алжир. Кроме новейшего танка, у концерна "Уралвагонзавод" на выставке IDEX-2021 еще одна премьера - универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).

Впервые в регионе представлены: бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной платформы "Бумеранг", зенитная ракетная система большой дальности "Антей-4000" и новейший зенитный ракетный комплекс средней дальности "Викинг".

Российский ОПК динамично развивает беспилотную тематику. "Рособоронэкспорт" успешно продвигает на мировом рынке разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э", который считается "одноклассником" турецкого Bayaraktar ТB-2, и вызывает большой интерес зарубежных специалистов. В Абу-Даби также представлены материалы по знаменитому российскому беспилотному комплексу "Орлан-10Е".

"Армата" уходит на экспорт: кто первым получит новейший российский танк Т-14

Ближний Восток и Северная Африка – ключевые заказчики на рынке вооружений, на их долю приходится около трети общего объема рынка. Российское оружие здесь хорошо известно, и пользуется повышенным спросом. По информации генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, на страны региона в 2020 году пришлось более 50% всех поставок "Рособоронэкспорта". IDEX – важнейшая международная площадка для обмена опытом и технологиями, для формирования новых партнерских связей.

Неубиваемая бронетехника

В линейке российской бронетехники в Абу-Даби представлены современный танк Т-90МС, модернизированный танк Т-72 и боевая машина поддержки танков (БМПТ), модели бронированных автомобилей семейств "Тайфун" и "Торнадо". Экспозиция концерна "Уралвагонзавод" включает также тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, самоходную гаубицу 2С19М1-155 калибра 155 мм, различные дистанционно управляемые боевые модули с пулеметно-пушечным вооружением калибра от 7,62 мм до 57 мм.

Ранее упомянутая машина УБИМ интересна тем, что предназначена для инженерных работ в боевых условиях и в случае применения противником оружия массового поражения. Новинка объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

Продукция УВЗ традиционно пользуется высоким спросом на международном рынке вооружения. Накануне генеральный директор концерна Александр Потапов подчеркнул: "Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всех компаний оборонной отрасли IDEX неизменно является одной из самых важных выставок, и наша продукция традиционно занимает на ней достойное место".

Беспилотные бестселлеры

Сегодня у России имеется целая линейка эффективных разведывательных и ударных беспилотников (включая боеприпасы – камикадзе). На мировом рынке вооружений велик интерес к такой продукции. Российские производители достигли заметных успехов в создании "барражирующих боеприпасов", которые по некоторым характеристикам превосходят зарубежных конкурентов.

Российский "Панцирь" наносит сокрушительный удар по американским беспилотникам >>

Проверенные в Сирии ударные беспилотники КУБ и "Ланцет" стоят заметно дешевле управляемых ракет и практически невидимы для радаров. Проходит опытную эксплуатацию в войсках беспилотный "Корсар", и головной производитель КБ "Луч" уже готов к запуску серийного производства, включая экспортную версию "Корсар-Э". Заметим, в беспилотных разработках используются исключительно российские база и комплектующие, что гарантирует высокий уровень защищенности от несанкционированных внешних вмешательств в работу техники, и независимость от экспортных поставок.

Приоритетом РФ является обеспечение беспилотниками разных типов Российской армии, однако высокий спрос на мировом рынке уже сегодня гарантирует международный коммерческий успех продукции российского ОПК.

Неприступные средства ПВО

В Абу-Даби "Рособоронэкспорт" впервые показывает ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-Э2". Также представлены уникальные системы ПВО – С-400 "Триумф" и ЗРК "Тор-М2КМ", комплекс противодействия беспилотникам "Купол-ПРО".

Для понимания технологического уровня, ЗРК "Викинг" – экспортная версия комплекса "Бук-М3" (который совсем недавно поступил на вооружение Российской армии). По сравнению с известным комплексом "Бук-М2" дальность стрельбы увеличена в полтора раза (до 65 км), и количество одновременно обстреливаемых целей увеличено до шести (каждой самоходной установкой). Число готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18. "Викинг" создан с учетом требований мирового рынка, и его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под приоритеты иностранных заказчиков. Пункт боевого управления "Викинга" сопрягается со штатной радиолокационной станцией и с другими РЛС (в том числе иностранного производств). Предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных самоходных огневых установок, что увеличивает суммарную обороняемую площадь и количество прикрываемых объектов.

На российском стенде в Абу-Даби также представлены модели авиационной техники – многоцелевых сверхманевренного истребителя Су-35 и вертолета Ми-38Т, способных значительно повысить боевой потенциал авиационной группировки любой страны. В ходе IDEX 2021 специалисты "Рособоронэкспорта" проведут переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества стран Ближнего Востока и Северной Африки. Пакистан и Россия подписали ряд контрактов в оборонной сфере накануне открытия выставки, Исламабад получит российские средства ПВО и противотанковые комплексы. В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" – контракты на 50 млрд. долларов. Высокотехнологичное и совершенное русское оружие продолжает свое триумфальное шествие по планете.