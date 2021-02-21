Всем нужен новый консерватизм, никому не нужен новый либерализм

Этот консерватизм выдохся, принесите новый, свежий, настоящий и без Дональда Трампа: так выглядит статья мало кому известного республиканца по имени Орен Кэсс. Она так и называется — "Новый консерватизм".

Статья громадная, страшно умная — до полной нечитабельности, но польза от нее есть, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.

Потому что это манифест — а сейчас только ленивый не пишет манифесты по части смены глобальных трендов и идеологий. И все эти вдохновенные призывы интересны как симптом реального слома эпох.

Прежняя эпоха считалась глобальным торжеством того, что именовали либерализмом, глобализмом, демократией… В общем, идеологии Демократической партии США и ее европейских и прочих клонов.

А сейчас ясно, что та эпоха дошла до точки абсурда и захлебнулась в злобном визге самых разных "прогрессистов", старавшихся все поломать и начавших (особенно в Штатах) делать это уже и физически. Настоящее же движение, кипение и прочее бульканье мысли — на правом фланге.

Да, речь идет о мире в целом, не только о США: всем нужен консерватизм (новый или старый), никому не нужен никакой либерализм, мутировавший в "прогрессизм".

Кстати, автор это тоже заявляет — что речь далеко не только о Штатах, а обо всем мире: везде мощный подъем консервативных сил и идеологов.

Дальше начинаются тонкости. Орен Кэсс явно принадлежит к тому меньшинству внутри Республиканской партии, чей лозунг "Трамп — никогда".

Он с брезгливостью упоминает, что это "экстраординарное отклонение", ошибка, в общем: "Страна с ответственным и эффективным политическим классом никогда бы не выбрала вульгарного телеведущего на самую могущественную должность в мире".

Трамп набрал себе команду, где каждый тянул в свою сторону, мешая другим (что, добавим, правда), он вообще никакой не консерватор, нет никакого трампизма отдельно от Трампа…

Тут вообще-то существует небольшая проблема, которую лучше всего обозначила люто демократическая The Washington Post в комментариина тему "С Трампом покончено, но трампизм теперь — будущее Республиканской партии".

То есть партия наконец поняла, чего и кого хотят ее избиратели. Но вдобавок "конченый человек" Трамп только что запустил процесс свержения видного партийного лидера — сенатора Митча Макконнелла, который попытался играть по принципу "и нашим, и вашим" при провалившейся попытке демократов устроить Трампу импичмент уже после его ухода с президентского поста.

Экс-президент сделал заявление о том, что не поддержит сенатора ни в чем, а тем временем избиратели в нескольких штатах устроили побоище шестерым другим сенаторам-диссидентам, которые виновны в том же. Посмотрим, достаточно ли у Трампа влияния, чтобы зачистить партию просто силой своего слова…

Хотя — только ли слова? До самого "локдаунного" 2020 года администрация Трампа связывалась в умах десятков миллионов американцев с невиданным ростом благосостояния.

И достигнуто это было самым консервативным из всех мыслимых способов: снизить налоги и отменить мириады запретов, правил и инструкций, мешавших людям жить и зарабатывать. И еще оживить нефтегазовый сектор. Такое не забывается.

Но если Трамп все равно не консерватор, а непонятно кто, тогда каким должен быть настоящий консерватор?

Тут наш автор выдвигает множество самых разных идей, в том числе разумных. Консерваторы, напоминает он, — устремленные в будущее люди, для которых прогресс — это накопление (традиций, институтов, ценностей), а не разрушение. (Ну да, консерваторы — садовники, а не охотники.)

И поэтому таковые в США и вообще повсюду сейчас могли бы разработать политику, которая строилась бы не на принципе "прибыль прежде всего", а на понимании, какая реальная экономическая деятельность приносит пользу разным человеческим сообществам.

То есть финансовые "инвестиции", может, и приносят прибыль финансистам, но какая от них польза городам и селам в той или иной части страны? В общем, идея не хуже других. Так же как призыв автора разобраться с образованием, штампующим недоучек с дипломом, которые не могут найти работу и поэтому идут в уличные разрушители.

Но самое интересное в этом глубоко концептуальном труде то, что о либералах, они же демократы и прочее, автор вообще почти ничего не пишет — не о чем говорить.

Он лишь бросает вскользь нечто очевидное — что эти "прогрессисты" сделали себя "уникально уязвимыми" перед идеологической конкуренцией, основанной на озабоченностях большинства американцев.

Ну, тут все понятно. Орен Кэсс, видимо, внимательно прочитал манифест режиссера Константина Богомолова, тот самый, где сказано, что "прогрессисты" превратили свой Запад в поезд, несущийся в ад. И понял, что в манифесте все сказано, да еще каким стилем, и добавить тут нечего.

Вместе получается поучительная картина. Консерватизм нужен всем — и вот консерваторы разных мастей и пород люто, бешено дискутируют друг с другом за право не остаться в стороне от модной, нужной и популярной идеологии. А их противники… Они просто сыгрались.

Ну в самом-то деле: люди, чьи предшественники опирались на прекрасные идеи демократии, выродились в клубок брызгающих ядом разрушителей.

И ладно еще они отрабатывали свои технологии ненависти и уличной борьбы на дальних странах — Китай (Гонконг), Беларусь, Россия, арабский мир, и ладно еще провалились везде, кроме уничтоженной ими Украины.

Но вдобавок-то они напугали и переполнили яростью сотни миллионов людей в собственных обществах — кому теперь такие нужны? В качестве одноразового инструмента — да, но не более того.

Можно предположить, что команда дедушки Байдена сейчас безжалостно сбросит хвост в виде всех этих разрушителей и тогда оставшиеся демократические идеологи начнут думать, какую левую идею с относительно человеческим лицом построить с нуля. Но к тому моменту консерваторы, будем надеяться, уже разберутся со своей альтернативой.