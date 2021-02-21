Неудавшийся символ: почему американский F-35 стал "головной болью" для США

"Невидимка" F-35 считается главным конкурентом российскому Су-57. Американцы всячески пытаются продемонстрировать мощь боевого истребителя, однако пока тщетно. Почему — читайте в материале.

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning II должен был стать высокотехнологичным символом американской исключительности и военной мощи, но в случае с "молнией" мы наблюдаем вялотекущую катастрофу самолета-невидимки "пятого поколения", пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Две трети американского парка F-35 неспособны к выполнению полетов из-за проблем с двигателем.

Самолет имеет множество серьезных конструктивных недостатков, не прошел установленные Пентагоном испытания, и до сих пор не одобрен для массового производства. Сегодня ВВС США готовы отказаться от F-35 в пользу более простого истребителя F-16 поколения 4+.

Для начала в Пентагоне предложили сократить заказ на F-35A более чем на 40% – с 1763 до 1050 самолетов. Одновременно ВВС США рассматривают возможность размещения заказов на стареющий, но надежный F-16 Fighting Falcon. Маневры вынужденные.

Истребитель-бомбардировщик F-35 эксплуатируется военно-воздушными силами США более пяти лет, но хронически страдает низкой степенью готовности, множеством проблем с производительностью.

Ранее замминистра обороны Эллен Лорд сообщила о пригодности для полетов 36% истребителей F-35 Lightning, остальные машины "функционируют лишь частично".

Степень боеготовности в меньшей степени определяется ВВС, и в большей – "неисправимыми" конструктивными недостатками, ведущими к физическому разрушению стелc-покрытия, корпуса, двигателя, систем навигации и жизнеобеспечения летчика.

Американские союзники и партнеры, закупившие F-35 по цене около $100 млн за штуку (Великобритания, Норвегия, Израиль, Италия, Сингапур, Южная Корея, Япония), оказались обманутыми в ожиданиях – самолет не соответствует параметрам 5-го поколения, далек от боевой готовности, то есть не способен выполнять задачи по предназначению. Парадоксальная очередь за "сырым" изделием ВПК США не исчезает.

Объединенные Арабские Эмираты недавно заключили контракт на поставку полусотни F-35.

Израиль заявил о намерении увеличить парк "молний" до трех эскадрилий (до 40 машин). И это можно объяснить только закамуфлированной платой "за дружбу" с США.

F135 – самый мощный неудачник

Ранее сообщалось о разрушении на сверхзвуковых скоростях стелc-покрытия и корпуса "молний", о перманентных перебоях с подачей кислорода (летчикам) и "косяках" программного обеспечения F-35.

Инженеры пытаются устранить недостатки в ходе эксплуатации, но критические проблемы растут как снежный ком.

Истребитель F-35A ВВС США оснащен двигателем F135, который американцы считают "самым мощным, используемым любым истребителем в мире".

Однако он же является ключевой причиной низкой производительности F-35: перегрев поверхностного покрытия на лопатках турбины приводит к растрескиванию лопаток и раннему выводу двигателя из эксплуатации.

Капризный F135 требует частого технического обслуживания, и значительно повышает стоимость эксплуатации самолета. Для сравнения, час полета F-35 обходится в $31 тыс., а час "старичка" F-16 – менее $8 тыс.

Кстати, запасных двигателей F135 компания Pratt&Whitney производит недостаточно, даже в условиях мирного времени. Если завтра война, в небо поднимется треть самолетов F-35, а затем количество их будет с каждым днем уменьшатся – даже не от ПВО противника, а банально от усталости металла.

F-16 тоже пора менять

Для сохранения боеспособности ВВС США вынужденно планируют сократить долю F-35 и заменить их модернизированными истребителями F-16 Fighting Falcon (приняты на вооружение в 1979 году, сегодня в строю 790 истребителей такого типа).

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 имеет максимальную взлетную массу 21,8 тонны, способен нести до 7,7 тонны авиабомб и ракет на 9 точках подвески.

Боевой радиус – 1700 км, максимальная скорость 2200 км/час. Это неплохая для региональных конфликтов машина, но делать шаг назад от "пятого поколения" нехорошо (технологическая деградация). В Пентагоне ищут компромиссы.

Начальник штаба ВВС генерал Чарльз К. Браун-младший выступил против приобретения "антиквариата" (F-16), и призвал разработать совершенно новый класс легких одномоторных истребителей – дешевле-проще, чем F-35, но современнее F-16.

Браун-младший назвал их машинами "четвертого с половиной поколения или пятого поколения минус".

Американские ВВС запустили исследовательскую программу, чтобы оценить целесообразность замены истребителей F-16 Fighting Falcon на новые боевые самолеты. Исследование будет завершено к началу 2023 финансового года.

Проблема осложнена тем, что F-35 – единственный производимый в западном мире истребитель "пятого поколения". Условно конкурирующие с ним истребители F-15 и F-18 производства Boeing – конструкции четвертого поколения эпохи холодной войны, и морально устарели.

Европейские союзники США не берутся разрабатывать собственный истребитель 5-го поколения, а Великобритания, Польша, Бельгия, Италия – безнадежно инвестируют в приобретение американских F-35. Общие затраты на разработку "молнии" превысили $400 млрд, но это оказалось только началом нерационального расходования национальных бюджетных средств.

В сенатском комитете (США) по вооруженным силам F-35 называли "хрестоматийным примером... сломанной системы оборонных закупок", а известный политик (в прошлом и сам пилот) Джон Маккейн, ныне покойный, справедливо отмечал: "Рекордные показатели программы F-35 были одновременно скандалом и трагедией в отношении стоимости, графика и производительности".

"Молния" еще долго будет испытывать на прочность ВВС США и их союзников. Придется потерпеть дорогостоящие "капризы" F-35.

На фоне хронических неудач проекта "невидимки" F-35 особенно оптимистично выглядит технологический прорыв российского истребителя Су-57, который успешно летает, и первым в мире из истребителей настоящего пятого поколения осваивает гиперзвуковые ракеты.

Американцы вынужденно признают превосходство русского оружия.