"Украина станет тигром, который поразит весь мир": почему в это верят

С двадцать второго по двадцать четвертое февраля в Киеве прошел Всеукраинский форум "Украина 30: Инфраструктура".

Он поразил грандиозностью планов украинского руководства, которым могла бы позавидовать едва ли не любая страна мира, рассуждает колумнист РИА Новости Сергей Левченко.

Исходя из этих планов, озвученных президентом Зеленским, заместителем главы Офиса президента Тимошенко и министрами, Украина в ближайшие годы станет, по сути, главной строительной площадкой планеты.

Тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотня реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков, создание государственного авиаперевозчика, ипотечный бум — это неполный перечень тех приятных сюрпризов, которые лавиной обрушатся на украинцев уже в течение нынешнего года!

Смахивает на будущее Васюков, красноречиво описанное Остапом Бендером в шахматном клубе четырех коней? Безусловно. Но это и неудивительно, потому что преследует ровно те же цели.

По факту, конечно, ничего из перечисленного украинцы к концу года не увидят, но им обязательно сообщат об объективных причинах невыполнения грандиозных планов. А вот десятки миллиардов бюджетных гривен будут благополучно освоены.

И это не ново: Зеленский ведь уже отличился тем, что не выполнил ничего из обещанного перед выборами. Более того, уже после выборов, в октябре 2019 года Украина, по его словам, стояла "на пороге экономического прорыва". Только за порогом оказался не прорыв, а обрыв.

На фоне обвала рейтинга самого Зеленского и партии власти, связанного с разочарованием электората продолжающейся экономической катастрофой, дальнейшим развалом государственного управления, отсутствием изменений во внешней и внутренней политике по сравнению с временами Порошенко и так далее, окружение Зеленского сделало ставку в борьбе за настроения людей на грядущие и виртуальные перемоги.

Собственно, незаконное блокирование работы оппозиционных телеканалов было в этой связи просто необходимо: они худо-бедно мешали скармливать электорату совершенно дикую пропаганду в совершенно диких же количествах.

В рамках этой стратегии решили затеять еженедельное проведение так называемого Всеукраинского форума "Украина 30" — разумеется, с позитивной повесткой.

Первые два форума касались короновируса и коммунальных тарифов. На "коронавирусном" форуме Зеленский, например, пообещал, что вакцинация на Украине начнется в феврале, а министр здравоохранения даже указал точную дату — 15 февраля.

Разумеется, 15 февраля вакцинация не началась. Правда, 23 февраля власти все же объявили о доставке из Индии первой партии.

А уже 24 февраля показали первых привитых индийским дженериком — рядовых врачей из Черкасс, которые выглядели достаточно несчастными. Скорее всего, выбора, прививаться или нет, у них не было.

На "тарифном" форуме участники щебетали о снижении коммунальных тарифов для населения по инициативе президента.

Только по факту никакого снижения не было, потому что тариф на газ уменьшили по сравнению с расценками января и он останется выше декабрьского, по поводу чего прокатились социальные протесты.

Кроме того, этот тариф будет временным — лишь до апреля. Ну а снижения тарифа на электроэнергию не предусматривается — напротив, с 1 апреля будет рост.

То есть в ходе первых двух форумов электорат был дважды обманут. Что уже даже успело подтвердиться.

Но форум, посвященный инфраструктуре, на фоне двух предыдущих оказался просто фееричным.

Например, намерения построить и реконструировать в 2021 году 6,5 тысячи километров автодорог (из которых 45 тысяч государственного значения), а также 16 аэропортов вызвали "гомерический хохот" даже у бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Того самого Омеляна, который в свою бытность министром рассказывал о строительстве 50 аэропортов и гиперлупа. То есть занимался ровно тем, чем занимается нынешняя власть: кормил электорат грядущими перемогами.

Однако оказавшись отодвинутым от корыта, Омелян перевоплотился в разоблачители. И довольно наглядно продемонстрировал нереальность заявленных планов. На то чтобы отремонтировать 6,5 тысячи километров автодорог, при нынешнем уровне коррупции на Украине требуется никак не меньше 150 миллиардов гривен.

По факту же на дороги из всех источников предусмотрено выделение 81 миллиарда гривен. Из которых немалая часть уйдет на возврат и обслуживание долгов, часть на безопасность движения, часть на местные дороги и так далее.

В итоге на дороги государственного значения остается лишь 31 миллиард. А этого хватит лишь на 1,3 тысячи километров, что явно меньше заявленных 4,5 тысячи километров.

Заявление же Зеленского о строительстве и реконструкции 16 аэропортов, включая новый аэропорт на стыке Донецкой и Луганской областей, совсем уж нелепо.

Выполнение таких планов потребовало бы десятки миллиардов гривен, которых просто нет ни в бюджете, ни в иных источниках. Что же касается частных инвесторов, то так и видятся толпы желающих вложить миллиарды в строительство аэропорта где-нибудь между Славянском и Северодонецком.

Особенно памятуя, что произошло с аэропортом имени Прокофьева в Донецке. Да и в большинстве других мест Украины толп желающих тоже не будет ввиду нищеты, а следовательно, и низкой покупательной способности населения.

Но наиболее масштабной аферой может стать строительство 900-километровой железнодорожной ветки Киев — западная граница с шириной колеи европейского образца. Это ведь не только огромные для Украины расходы на ее строительство и поддержание.

Это еще и проблемы с дальнейшим функционированием железной дороги с колеями разной ширины, которые абсолютно несопоставимы с нынешней проблемой замены вагонных тележек на границе.

И это все в стране, в которой не хватает тягового состава, а имеющийся работает с износом за 90%, в которой подвижной состав также оставляет желать много лучшего, а железнодорожное полотно такого качества, что во многих местах поезда ходят со скоростями начала ХХ века, а железнодорожники в своей массе получают зарплаты на уровне минимальной.

Сомнительно, что идея строительства этой ветки будет реализована, но даже начало ее реализации — это абсолютно абсурдная трата денег находящейся в очень плохом финансовом состоянии "Укрзализныци".

Идея о новой системе пригородного сообщения на фоне резкого сокращения пригородных поездов, которые к тому же по качеству больше напоминают скотовозы, это тоже прекрасно.

Только для ее воплощения нужно отремонтировать железнодорожное полотно, станции и закупить сами электропоезда. Ничего подобного в планах у "Укрзализныци" просто нет. Как нет и денег на это, даже без учета их отвлечения на строительство веток с европейской колеей.

В анонсированное строительство сразу двух новых горнолыжных курортов в Карпатах с подготовкой всей необходимой для этого дорожной и прочей инфраструктурой непосвященный, наверное, тоже мог бы поверить. Но некоторые все же помнят, что один из этих двух курортов обещали сдать к… 2012 году.

В итоге работы так и не были начаты. В гораздо более благополучные для Украины времена.

Одним словом, мы, безусловно, имеем дело с масштабированием идей Остапа Бендера на уровень государства.

Разница лишь в том, что украинцы в погоню за своим Бендером бросаться с подручными средствами не будут: через год они будут слушать о новых грандиозных планах своей власти.

А кто будет сильно недоволен, вполне может либо попасть под санкции, либо под обвинение в государственной измене.