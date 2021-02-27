Успеет ли уходящая Америка Трампа взять реванш

И 2024-й может стать годом "великого перелома" — если консервативной Америке удастся взять реванш. Если же она проиграет или ее снова обманут, то каждые последующие выборы ей будет все сложнее вырвать победу, предостерегает автор РИА Новости.

Дональд Трамп возвращается — в воскресенье он впервые выступит перед публикой в качестве экс-президента. Причем сразу же зайдет с козырей: ожидается, что в своей речи на CPAC (конференции консервативных республиканцев) в Орландо он объявит о своем намерении вернуться в Белый дом. К выборам 2024 года Трампу будет "всего" 78 лет — ровно столько же, сколько только что ставшему его преемником Байдену.

Но даже если Трамп прямо не заявит о выдвижении, сигнал будет более чем конкретный — экс-президент является не просто лидером республиканской партии (которую он будет перестраивать под себя), не просто лидером оппозиции, но и главным противником элиты, "вашингтонского болота". То есть тем, кем он начал свою победную кампанию в 2015 году, сейчас же к этому добавляется еще и жажда реванша, причем реванша за украденные выборы (так считает не только Трамп, но и большинство его сторонников). Трамп намерен вернуться в Белый дом — что помогает ему и что мешает?

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Помогать будут как сплоченность его сторонников, так и проблемы у пришедших к власти демократов. Что касается сторонников, то, несмотря на то, что, по опросам, рекордные 62 процента американцев считают, что Штатам необходима третья крупная политическая партия (потому что две существующие плохо работают), а большинство республиканцев готово уйти из партии вслед за Трампом, экс-президенту нет никакого смысла создавать свою партию: полностью уничтожить республиканцев он все равно не смог бы, так что новая партия стала бы лучшим подарком для демократов, расколов лагерь их противников. Поэтому Трамп использует остающееся до президентских выборов время для усиления (а по сути, получения) контроля над республиканской партией. Трамп и есть республиканская партия, говорят его сторонники, и это признают даже его противники в партии.

Так, сенатор Мит Ромни (бывший кандидат в президенты от республиканцев, проигравший в 2012-м выборы Обаме), дважды голосовавший за импичмент Трампу, признал на днях, что Трамп триумфально выиграет республиканские праймериз, у него вообще нет серьезных соперников. А лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнел, который Трампа недавно резко критиковал за отсутствие воли и мудрости, заявил, что поддержит бывшего президента, если тот станет кандидатом от республиканцев. Понятно, что республиканский истеблишмент боится Трампа (а некоторые еще и просто ненавидят его), но теперь этого уже мало. Трамп будет проводить зачистку республиканской элиты — начав с тех, кто выступал против него в ходе импичмента или был склонен к сговору с демократами. Однако самым главным сейчас для Трампа станет работа над формированием своей фракции в конгрессе по итогам промежуточных выборов 2022 года, которые станут генеральной репетицией трамповского реванша. Чем больше республиканских конгрессменов и сенаторов будут обязаны своим избранием и переизбранием Трампу, тем сильнее будут его позиции и репутация в целом, тем более подготовленным он подойдет к выборам 2024 года.

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На которых ему, скорее всего, будет противостоять Камала Харрис — если, конечно, карьера нынешнего вице-президента не будет уничтожена каким-нибудь внезапным скандалом. Все четыре года правления Байдена — Харрис сами по себе будут приносить очки Трампу, потому что "социалистические реформы" (а именно так подают планы демократов их противники) неизбежно вызовут отторжение у немалой части колеблющихся избирателей. Если же адмнистрация Байдена — Харрис вдруг решит ограничиться формальным выполнением "прогрессивной" повестки и полностью обманет ожидания левого крыла демпартии, то тогда уже сами "ослы" окажутся на грани раскола. Левые (то есть условно социал-демократические) настроения в демпартии и так крепнут с каждым годом, но отстаивающего эти взгляды сенатора Берни Сандерса и так уже дважды жульническим путем оттерли от выдвижения в президенты — так что в 2024-м одного страха перед реваншем Трампа может не хватить для поддержания единства "ослиной" партии. Если партия (например, после проигранных выборов 2022 года) расколется и появится сильный независимый кандидат-социалист, это станет подарком для Трампа. Но его вполне устроит и номинация "социалистического" кандидата от демократов, и выдвижение Харрис с откровенно левой программой: все это позволит как мобилизовать сторонников, так и привлечь колеблющихся избирателей.

А главным препятствием для реванша Трампа является успешность американской перестройки. Нет, не то что реформы Байдена — Харрис переломят основные тенденции американской жизни — рост разобщенности, социального расслоения и идеологического противостояния. Нет, речь идет о политической перестройке, которую затевают демократы. Они хотят так подправить американскую политическую систему, чтобы закрепить свое преимущество, сделать его, по сути, вечным. Понятно, что в условиях углубляющегося раскола общества и кризиса политической системы в целом говорить о "вечности" просто смешно: невозможно гарантировать даже целостность США в среднесрочной перспективе. Более того, как раз попытки демократов реформировать политическую систему под себя лишь углубят кризис и могут ускорить раскол страны, но это не значит, что "вашингтонское болото" откажется от своих планов.

Их суть проста: создать систему, при которой демократические штаты будут иметь однозначное большинство как в конгрессе, так и на президентских выборах, а вашингтонский истеблишмент получит большее влияние на их ход. На это направлен целый ряд шагов, как тактических, так и стратегических. К первым можно отнести и легализацию нелегальных мигрантов (от 11 миллионов), и увеличение числа членов Верховного суда (чтобы размыть образовавшееся при Трампе консервативное большинство). Но это все цветочки — основная ставка сделана на фундаментальные изменения.

Они содержатся в подготовленном для рассмотрения в конгрессе законопроекте "Акт во имя народа". Формально он посвящен гарантиям избирательных прав американцев — после недавних скандальных выборов — и борьбе с манипуляцией и коррупцией. Но по его сути — это попытка демократов изменить баланс сил в свою пользу.

Среди главных предложенных мер — придание столичному округу Колумбия статуса и прав штата. То есть жители Вашингтона смогут участвовать в выборах в конгресс, и в сенате появятся два новых демократа. Да, именно демократы — потому что расовый и партийный состав столичных жителей не подразумевает никакого другого варианта. Вкупе с усиливающимися разговорами о приеме в состав США и наделением правами штата Пуэрто-Рико (ассоциированное со Штатами "государство", находящееся под управлением конгресса), жители которого тоже голосуют за демократов, может получиться, что через несколько лет в сенате у демократов появятся еще четыре дополнительных гарантированных места. Что принципиально меняет расклад сил в 100-местной верхней палате парламента. Да и в конгрессе в целом — демократам будет значительно легче получать большинство в обеих палатах.

С помощью этого большинства они смогут контролировать и президентские выборы — об этом тоже идет речь в "Акте во имя народа". Если сейчас итоги любых выборов на своей территории контролируют и утверждают власти штатов, то в законопроекте предлагается сделать конгресс главным надзирающим за федеральными выборами. То есть голосование за президента и самих конгрессменов отдадут, по сути, на федеральный уровень — что, конечно, является принципиальным переворотом во всей американской политической системе. А заодно и запретят проверку подлинности почтовых бюллетеней, благодаря которым и победил Байден.

Конечно, этот законопроект вызовет огромное недовольство штатов — но в нижней палате в его поддержку уже высказываются все демократы, обладающие там большинством. Если "Акт во имя народа" будет принят, демократы, естественно, усилят свой контроль за выборами — и в 2024-м Трампу нужно будет приложить еще больше усилий для победы. С другой стороны, у него появится новый и железобетонный аргумент против "вашингтонского болота": смотрите, они отнимают права у штатов, то есть стремятся ограничить вашу свободу и ваши права. А заодно уже не просто запускают миллионы мигрантов и наделяют их избирательными правами, но и принимают в состав США латиноамериканское Пуэрто-Рико. Что будет завтра? Эти социалисты лишат вас работы, права на собрания, на оружие, на воспитание своих детей в соответствии с вашими убеждениями? Примерно так будет говорить Трамп — и очень многие его услышат.

И 2024-й может стать годом "великого перелома" — если консервативной Америке удастся взять реванш. Если же она проиграет или ее снова обманут, то каждые последующие выборы ей будет все сложнее вырвать победу. Не потому, что не будет Трампа, — в качестве символа сопротивления его могут заменить сын или дочь. Но проблема в том, что главные достижения демократов — это не избирательные реформы, а новые, подрастающие поколения.

Проведенный недавно опрос показал, что в поколении Z (родившиеся после 1997 года) гетеросексуалами назвали себя 54 процента. У остальных в голове такая каша, что с ними вообще бесполезно говорить не то что о "традиционных ценностях", но и о каком-то образе будущего. Как может определиться с тем, за кого он будет голосовать, тот, кто не может ответить на вопрос, кто он, вообще, такой: мечется между бисексуалом, асексуалом и омнисексуалом?

Себя потеряли, что уж там говорить про свою страну. Идеальный избиратель для демократов — разбитое на множество враждующих между собой меньшинств общество.

Источник: РИА Новости.