Зомбисексуалы победили: Россия под ударом, какого раньше не было

СМИ передового мира вот уже несколько дней пытаются осмыслить потрясающие результаты исследования сексуальной ориентации граждан в США и Великобритании.

Для тех, кто не следил: почти синхронно Gallup в Америке и Ipsos в Британии провели опрос и выяснили, что количество граждан, определяющих себя как ЛГБТ, рвануло резко вверх, пишет колумнист РИА Новости Виктор Мараховский.

© Ruptly . Jordan Strauss/Invision/AP / AP Photo/Chris Pizzello / instagram / elliotpage / twitter / HillaryClinton / twitter / JustinTrudeau / instagram / charlizeafrica / instagram / sarahemcbride Трансгендерность: Запад оказался во власти новой эпидемии или новой моды?

Gallup сообщает: еще в 2012 году (уже, заметим, совершенно и полностью либеральном в отношении секс-меньшинств) процент считающих себя ЛГБТ американцев составлял 3,5%. В начале 2021-го их стало 5,6%. Рост более чем в полтора раза (а по сравнению, скажем, с 2000 годом — в 2,8 раза).

Это само по себе уже круто, потому что выходит за пределы того, что считалось до сей поры "обычным уровнем секс-меньшинств в популяции".

Но на самом деле это еще мелочи. По-настоящему сдетонировал в массовом сознании другой факт.

Среди аксакалов, родившихся до 1946 года, секс-меньшинствами себя чувствуют лишь 1,3%.

Среди бэби-бумеров (1946-1964) — два процента.

Среди некогда мятежного и потерянного, а ныне вполне солидного поколения X (1964-1980) — 3,8%.

Среди выросших в обстановке вольницы миллениалов (1981-1996) — 9,1%.

И, наконец, среди поколения Z (1996-2002, младше людей не опрашивали, они еще несовершеннолетние) — 15,9%.

То есть почти 16%, или примерно каждый шестой юный американец, объявляет себя гомосексуалистом, лесбиянкой, трансгендером или бисексуалом.

Но Великобритания обогнала Соединенные Штаты.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Ipsos, лишь около 50% британцев в возрасте от 18 до 24 лет заявляют о том, что "испытывают сексуальное влечение лишь к своему полу".

Комментируя этот факт, специально обученные эксперты категорически приветствуют произошедший суперсдвиг в сексуальной идентичности масс.

"Каждое следующее поколение испытывает все меньше внешнего давления и принуждения к гетеросексуальности" — одобряет, например, Карен Блэр, эксперт по психологии сексуальной ориентации Университета Трент, Онтарио, Канада.

(Кто-то может заподозрить ее в предвзятости по причине ее собственного ЛГБТ-активизма. Но за такое подозрение, высказанное публично, в современном передовом обществе задизлайкают, обвинят в гомофобии, забанят в "Твиттере" и уволят с работы к чертовой матери.)

Я, кстати, честно пытался найти в передовых и мейнстримных, то есть "приличных", СМИ Запада хотя бы тень сомнений на тему "Не слишком ли много отклонений от практической гетеросексуальности? Как это скажется, например, на уже катастрофическом уровне рождаемости? Не ускорит ли это и так гарантированную передовым странам депопуляцию местного населения?".

Но нет, ничего такого нет: приличные люди в приличных СМИ не задаются этими совершенно очевидными вопросами. Надо думать просто потому, что за такие вопросы с них сразу сорвут погоны приличности и выкинут с работы на мороз и из соцсетей.

...Что тут, однако, стоит отметить.

Некоторые российские СМИ и отдельные авторы восприняли результаты этих опросов достаточно просто: ну вот, а помните, как нам говорили, что никакой гей-пропаганды не существует?

Прошло несколько лет — и от 1/6 до "почти половины" молодежи на Западе уже стали голубыми, лесбиянками и трансгендерами.

Понадобилось всего несколько лет утюжить массовое сознание тем, что нужно быть геем, — и неокрепшая юность послушно им становится.

В действительности, как представляется, все еще жестче, еще сложнее и — быть может — даже еще хуже.

Дело в том, что при детальном рассмотрении результатов американского опроса выясняется трагикомичный нюанс.

Подавляющее большинство юных американцев, причисляющих себя к ЛГБТ, выбрали себе в качестве "меньшинственной идентичности" бисексуальность.

Это, напомним, влечение как к своему, так и к противоположному полу. Это также, если можно так выразиться, самая либеральная форма секс-меньшинственности, "позволяющая" девочкам любить мальчиков и наоборот.

Но и это не все. Подавляющее большинство этих "бисексуалов" признаются, что в данный момент либо находятся в гетеросексуальных отношениях (33%), либо вообще обходятся, добровольно или вынужденно, без всяких отношений (55,5%).

С лицами своего пола встречаются и сожительствуют лишь 3,7% (что, замечу, лишь несколько выше обычного, как считалось в XX веке, уровня).

Говоря проще, головокружительный ЛГБТ-агитпроп, обрушившийся на все это неокрепшее юношество, переформатировал в постоянно практикующих голубых и лесбиянок относительно немногих.

И относительно немногих толкнул на хирургические столы для реального удаления родных половых признаков и имитации признаков противоположного пола.

А вот чего ему по-настоящему удалось достичь, так это внедрения в сознание молодняка понимания, что быть биологически нормальным не круто. Что это уныло.

Если ты нормален и обычен, то тебе не поставят лайк, в школе над тобой не будут заботливо квохтать психолог и администрация, тебя не пригласят на конференцию по твоему равноправию, в школьный совет вместо тебя выберут кого-нибудь более "разнообразного", ты так и останешься никому не интересен и лишен каких-либо практических бонусов, привилегий и социального одобрения.

И, разумеется, мантра "это потому, что у меня необычная сексуальная идентичность" прекрасно работает в качестве причины того, чтобы не втряхиваться в нормальные человеческие любовно-семейные отношения. Ибо строить отношения — это всегда труд, это некоторая работа над собой, если угодно.

Передовая же секс-идентичность доходчиво объясняет, что работать над собой не только не надо, но и нельзя: это "принуждение к гетеросексуальности" под гнетом токсичного внешнего окружения.

Таким образом, реальная ориентация, успешно внедряемая в передовых странах, — это, так сказать, "зомбисексуальность": молодняк уяснил, что стремиться понравиться противоположному полу некруто, и получил универсальную индульгенцию на то, чтобы не предпринимать особых усилий к завоеванию "традиционного" социального одобрения.

Поэтому этот молодняк в количествах, превосходящих всякие обычные пределы, разучивается быть мужчинами и женщинами в практическом смысле.

(У людей и высших приматов, в отличие от живых существ попроще, сексуальное влечение реализуется вообще не инстинктивно, а в результате обучения. Без обучения единственным способом снятия полового напряжения у людей, орангутангов или шимпанзе является самоудовлетворение. Как, собственно, у огромной части молодых современников эпохи онлайна 24/7.)

Таким образом, налицо скорее именно зомбисексуализация — превращение внешне половозрелых и биологически нормальных молодых мужчин и женщин в нефункциональные с точки зрения создания устойчивых социальных связей одинокие единицы.

Отчего этот очевидно саморазрушительный для любого общества тренд с таким энтузиазмом поддерживается (во всех смыслах) современными Большими Деньгами — мы можем только предполагать.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы Большие Деньги так уж скрывали свои цели: достаточно вспомнить, что один из богатейших людей планеты, основатель Microsoft и многодетный отец Билл Гейтс, вместе со своей женой Мелиндой активно спонсирует программы по женскому здоровью в бедных странах (которые злые критики зовут "программами по контролю населения").

Ему же принадлежит известная цитата 2010 года (цитируется по Reuters) на конференции по климату: "В мире сейчас 6,8 миллиарда человек.

Оно может вырасти примерно до девяти миллиардов. Если бы мы провели по-настоящему хорошую работу по новым вакцинам, здравоохранению, репродуктивному здоровью — мы могли бы сократить его, пожалуй, на десять-пятнадцать процентов" (убедительная просьба не цепляться к слову "вакцина" — Гейтс имел в виду, что при уменьшении смертности от болезней в бедных странах, наряду с распространением контрацепции, их население перестанет так бешено плодиться).

Как бы то ни было, очевидно, что с точки зрения передовых Больших Денег нынешнего человечества слишком много.

Поэтому любой агитпроп, обезвреживающий человеческое воспроизводство как явление, Большим Передовым Деньгам кажется сегодня добром.

И поэтому проблеме депопуляции и старения передовых стран (где-то восполняемой завозом иммигрантов, а где-то просто тающих) посвящается не просто в разы, а на порядки меньше публикаций в мейнстримных СМИ, чем какой-нибудь проблеме Глобального Потепления.

...Тут остается задаться вопросом: а дойдет ли волна зомбисексуализма до России?

Простого ответа тут нет. Отчасти она, конечно, уже здесь: наши сограждане определенно хуже уживаются друг с другом, чем лет 100 назад.

Однако для того, чтобы превратить это наше недостаточное умение быть нормальными мужчинами и женщинами в повальное и гордое нежелание ими быть — Россию евангелистам зомбисексуальности, конечно, придется очень сильно переформатировать.

И для начала — зомбисексуальность должна выйти из псевдокультурного гетто твиттеров и инсты, где ее исповедуют довольно маргинальные (хотя зачастую и широко известные) безмозглые трендоцефалы. И стать официозом.

А для этого она должна дорваться до больших казенных денег и казенного админресурса, чего — по крайней мере, в ближайшей перспективе — не просматривается.

Так что, вероятно, слишком много молодежи у нас зомбисексуалы пока не перекусают.