Как коллективный Запад защищает убийцу от "щупалец Русского мира"

Ровно год назад он даже хотел подарить правоохранителям календарь с напоминанием о наступлении весны и, соответственно, о начале эпохи обещанных приговоров.
И вот последовал первый громкий судебный вердикт эпохи Зеленского. Двадцать третьего февраля Приморский суд Одессы приговорил известного праворадикала, лидера одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко и его подельника Руслана Демчука — каждого к семи годам тюремного заключения. И это вызвало бурю протестов со стороны ультраправых, которые в тот же день устроили беспорядки под зданием офиса президента. А киевские издания вышли с обложками "Пришла весна, не тех сажают".
В общем-то, не поспоришь — действительно, от Зеленского давно ожидали посадки топ-коррупционеров во главе с Петром Порошенко, которому его оппонент на знаменитых стадионных дебатах громогласно заявил: "Я — ваш приговор!" Мало того, команда победившего президента в 2019 году обещала сажать именно чиновников. Во всяком случае, так заявлял и Руслан Рябошапка, назначенный тогда же генпрокурором Украины. Но, в конце концов, приговор по Стерненко — это хоть что-то, хоть какая-то посадка. Тем более что в суде были представлены более чем обоснованные доказательства причастности обвиняемого к вооруженному разбою, похищению человека и грабежу.
Заметим, Рябошапка всегда пользовался репутацией человека, очень близкого к посольству США и людям Джорджа Сороса (на Украине их принято называть "соросятами"). И тут мы подходим к самому интересному: последние акции четко выявили, что против приговора праворадикалу Стерненко активнее всего выступили даже не его "побратимы"-националисты, а именно те самые "соросята". К примеру, на судебное заседание лично поехала гражданка США Ульяна Супрун, известная в народе как "Доктор Смерть" за годы ее руководства Министерством здравоохранения Украины. Причем она не скрывала, что ехала в Одессу, чтобы "защитить Сергея Стерненко от щупалец рускава мира (так в оригинале. — Прим. авт.) и не дать режиму Авакова — Зеленского взять в плен очередного невинного человека".
Не менее откровенно высказался и Александр Сушко, глава фонда "Возрождение", являющегося представительством фонда Джорджа Сороса в Киеве. Тот сразу после приговора Приморского суда фактически призвал к наложению санкций СНБО Украины "на судебную систему или на ее отдельные институции" — якобы в связи с "определенными угрозами национальной безопасности". Подобные призывы из уст прямого представителя Сороса не оставляют никаких сомнений в том, что вмешательство американского миллиардера во внутриукраинские процессы — это не конспирологические теории.
Неудивительно, что и конечные требования митинга содержали не только освобождение Стерненко, но и скорейшее проведение так называемой судебной реформы. А именно этого (на деле — закрепления тотального контроля Запада над украинскими судами) в ультимативной форме потребовали недавно от Зеленского послы "Большой семерки". И именно потому следующую акцию в поддержку Стерненко анонсировали на 9 марта — день, когда в Киеве запланирован съезд судей.
Итак, США, послы G7 и структуры Сороса активнейшим образом подключились к кампании за немедленное освобождение праворадикала. Потому-то ни у кого нет особых сомнений в том, что в ближайшее время человек, в судебном порядке признанный разбойником и грабителем, окажется на свободе — об этом украинские политики говорят с экранов прямо и откровенно.
А адвокат Маси Найем, защищающий Стерненко в суде, в оправдание своего подзащитного просто зачитал биографию потерпевшего: в 2011 году являлся руководителем районной ячейки партии "Родина", в 2013-м агитировал за Януковича, в 2014 году участвовал в митингах "антимайдана". Заявив это, Найем даже не стал комментировать данные факты — мол, какие еще могут быть вопросы к тем, кто пытал "сторонника Русского мира"?
Стоит подчеркнуть, что речь идет лишь о деле по разбою, совершенному Стерненко в 2015 году. Убийство, которое он совершил в 2018-м, похоже, уже сошло ему с рук. Не говоря уже о более мелких прегрешениях. Скажем, другой праворадикал Андрей Билецкий открыто говорит о Стерненко: "Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, который занимался публичными домами и наркопритонами". Сей факт так же открыто признают представители Одесской прокуратуры, но защитники убийцы даже умудряются ставить радикалу это в заслугу — мол, нашел наркодилеров быстрее правоохранителей, пусть потом и "крышевал" их.
Возникает закономерный вопрос: зачем же Западу нужно столь откровенно поддерживать и раскручивать отъявленного уголовника и убийцу? Заметьте, фамилия второго фигуранта того же дела о пытках, также приговоренного к семи годам, особо и не звучит ни на митингах, ни в громких заявлениях "соросят". В Демчука не вкладывали такие средства и усилия, чтобы мараться теперь и об него тоже.
В этом плане Стерненко особенно полезен для западных посольств и структур Сороса. А это значит, что те и дальше будут активно защищать убийцу и закрывать глаза на его дальнейшие "шалости" после выхода из тюрьмы. А в том, что этот выход в ближайшее время продавят, мало кто сомневается.
Источник: РИА Новости
*Террористическая организация, запрещенная в России