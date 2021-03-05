Зачем коммунисты развалили СССР?

На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 17 марта коммунисты и их союзники проведут всероссийскую акцию "За СССР — за сильную, справедливую, социалистическую Россию", и призвал всех россиян принять в ней участие.

То есть подразумевается, что сейчас у нас Россия слабая, несправедливая, но есть прекрасные коммунисты, которые знают, как все это поправить. Ой ли?

Надо сказать, что приурочены акции коммунистов к очень интересному событию: ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Считается, что тогда впервые в ходе прямого волеизъявления граждане СССР смогли высказаться о будущем страны. Вопрос был сформулирован тогдашними коммунистами крайне хитро и двусмысленно: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?" Хотите ли вы быть богатым и здоровым или бедным и больным?

Неудивительно, что 76,4 процента проголосовавших ответили на поставленный вопрос "да", то есть высказались против завершения проекта под названием "СССР". На основании чего однопартийцы Геннадия Зюганова до сих пор убеждают потенциальных сторонников, что распад Советского Союза был нелегитимен.

Впрочем, дьявол всегда кроется в деталях, в данном случае — в частностях формулировки. Из-за мудрено составленного вопроса одни голосовали за сохранение Союза, другие — за новую федерацию, третьи — вообще за права и свободы, будучи при этом противниками СССР, пусть и в обновленном виде. А шесть из 15 союзных республик — Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия и Армения — вообще отказались участвовать в голосовании. В известном смысле сам этот факт уже делал референдум не вполне легитимным — если почти половина субъектов Союза решили на вопрос не отвечать как на неактуальный.

Весной 1991 года процесс демонтажа советского государства шел уже полным ходом. И как известно, все попытки остановить этот исторический процесс оказались неудачными. Что не мешает сегодня коммунистам предлагать следующую интерпретацию событий 30-летней давности: якобы граждане Советского Союза однозначно высказались за сохранение единства страны и лишь предательство и политические амбиции отдельных руководителей республик не дали спасти СССР. Конкретнее: виноваты Ельцин, Кравчук и Шушкевич (главы РСФСР, УССР и БССР), которые несколько месяцев спустя сепаратно решили судьбу Советского Союза, не имея на то мандата народа.

Подобная трактовка, безусловно, была выгодна для КПРФ: получается, что распад СССР стал результатом заговора, в котором виноваты исключительно идеологические противники коммунистов. Но эта трактовка является, мягко говоря, полуправдой, а на самом деле — прямой ложью.

Начнем с того, что сама идея проведения референдума означала, что к тому времени Советский Союз стал настолько слаб, что для его сохранения пришлось придумывать различные подпорки. Вопрос о сохранении СССР означал, что на повестке дня стоит не менее важное требование народов и элит о его роспуске. Референдум, по сути дела, легитимизировал начало процесса развода, что бы кто ни говорил и кто бы чего ни ожидал от его итогов.

Вынесение вопроса о будущем Союза было поддержано подавляющим большинством делегатов IV съезда Верховного совета народных депутатов СССР. За принятие постановления о референдуме голосовали 1677 депутатов, против — 32, воздержались — 66. Кто были эти депутаты? Это были члены КПСС, представители высшей советской номенклатуры — директора предприятий, председатели колхозов, высокие чины силовых ведомств, секретари региональных партийных организаций, руководители органов исполнительной власти и так далее. И вот все они дружно проголосовали за вопрос: "А не похоронить ли нам Советский Союз".

Почему это был именно старт процедуры похорон? Ну, помимо того, что референдум проигнорировали многие советские республики, немаловажно и то, что именно по его итогам Горбачев со товарищи начали процесс "обновления" Союза. И это самое "обновление" стало окном возможностей для тех, кто не хотел очередной опостылевшей реформы и не хотел жить в одной стране с теми, с кем шел плечом к плечу 74 года. Горбачев и его окружение крайне смутно представляли себе, что же нужно сотворить, чтобы "сделать Советы великими снова", зато их противники прекрасно и ясно знали, что им нужно сделать, чтобы у них все получилось: нужно развестись с остальными и жить отдельным домом и отдельным хозяйством. Согласитесь, что позитивная программа у таких рачительных хозяев была куда как интереснее для масс, чем устремления благоустроить обветшавший барак.

Бессмысленные переговоры между Горбачевым и лидерами республик продолжались с момента подведения итогов референдума и вплоть до августа 1991 года. На 20 августа было намечено подписание очередных соглашений, которые теоретически позволяли бы сохранить СССР в виде новой федерации, но уже без Прибалтики. В этот момент радикально настроенные руководители КПСС устроили карикатурный путч, закончившийся полным фиаско. Провал ГКЧП стал сигналом для похорон Советского Союза. И похороны эти организовывали вполне себе правоверные коммунисты. Других-то тогда в руководстве страны и не было!

Таким образом, реальная история 30-летней давности выглядит так: сперва коммунисты инициируют референдум о превращении унитарного государства в аморфную конфедерацию, затем производят документальное оформление этого процесса, после чего то ли устраивают, то ли не устраивают квазипутч и тут же, без всяческого сопротивления, передают всю власть в руки руководителей уже независимых государств. Беловежские соглашения и трое могильщиков Союза в этом трагическом водевиле — лишь финальный акт. Это даже не сами похороны, а всего лишь закапывание могилы. Все предыдущие акты были поставлены и сыграны "верными ленинцами". Они убивали, они в морг на каталке везли, они же и в гроб положили. Все это сделали сами коммунисты.

Поэтому когда сегодня КПРФ настаивает на том, что граждан СССР кто-то предал, то искать им следует среди своих же вождей, однопартийцев и сторонников.

Понятно, что современным коммунистам интересна только такая трактовка событий 1991 года, в которой страна оказалась жертвой "заговора Ельцина и демократов". Подобная интерпретация позволяет руководству КПРФ снять с себя и своих предшественников ответственность за распад страны и приватизировать миф об СССР.

Коммунисты вообще любят поддерживать мифы о себе. Лет 40 назад кого ни спроси в советской школе, а кто ж царя сверг, так 90 процентов ответят, что, мол, большевики. Которые на тот момент находились либо за границей, либо в ссылке. А свергали царя-батюшку его же верные нукеры из Генштаба, разбавленные говорливыми депутатами Государственной думы. Вот от расстрела последнего императора и его семьи коммунисты пытались дистанцироваться, мол, не мы, а уральский облсовет, и вообще… Но тут с мифом не очень получилось. Больно грязным было дело.

Зато сейчас Зюганов активно эксплуатирует мифы. Послушать его, так все хорошее, что было в советское время, это прямая заслуга даже не советских коммунистов, а чуть ли не лично Геннадия Андреевича. Так, победа в войне, ликвидация безграмотности, индустриализация, космический проект, бесплатная медицина и образование — все это было сделано если не самой КПРФ, то уж точно теми, кто оную КПРФ основывал. Зато все плохое в истории СССР — либо наветы врагов, либо наследие дикого капитализма. А в современной истории — так и вовсе наследие дикого капитализма 90-х и акта предательства Союза, совершенного Борисом Ельциным. В этом мифе коммунисты — прямые наследники СССР и единственные продолжатели советского периода, и они преподносятся так, будто лично Зюганов построил ДнепроГЭС.

По факту, впрочем, КПРФ имеет отношение к советскому прошлому весьма сомнительное. А если пристально всмотреться в состав думской фракции коммунистов года эдак с 2003-го, не возникает сомнения, что вряд ли хоть один из респектабельных депутатов имел шанс пережить 1937 год. И вправду, именно в 2003 году из фракции коммунистов в Госдуме исчез последний рабочий (Шандыбин), зато тогда же там появились самые видные юкосовцы Муравленко (гендиректор компании) и Кондауров (начальник информационного управления "Менатепа" и "Юкоса"), и один из совладельцев "Мегафона" Маевский, и финансист и специалист в сфере недвижимости Семигин — и многие другие не самые бедные люди, к рабочему классу имеющие отношение такое же, как Геннадий Зюганов к балету. Что получается? Получается поистине "народная" партия, которая выгнала из фракции единственного рабочего, зато запросто включила очевидных мироедов-эксплуататоров и даже участников "преступных" (с точки зрения самой КПРФ) приватизационных сделок.

Так КПРФ, позиционируя себя наследницей партии рабочих и крестьян, на деле превратилась в организацию с косной структурой для несменяемой партноменклатуры и крупного бизнеса. То есть в нормальную такую буржуазную партию, слабо отличимую от какого-нибудь "Яблока".

Но, быть может, сегодня партия очистилась от представителей старого олигархата и все это было лишь досадной случайностью? Ничуть не бывало. Тот же Муравленко перестал быть депутатом только в текущем созыве. К примеру, рыбопромышленник Владимир Блоцкий, банкир Вадим Кумин — действующие депутаты-коммунисты. Не говоря о многочисленных представителях крупного бизнеса в региональных отделениях КПРФ и законодательных собраниях субъектов!

Да чего там далеко ходить, когда можно вспомнить о кандидате в президенты России от КПРФ — о Павле Грудинине. Да, Грудинин не член КПРФ, но именно его она выдвинула на главную государственную должность в России! Очень показательный нюанс, да?

Но как бы ни старался Зюганов убедить всех, что все, что было в прошлом хорошего, произошло благодаря коммунистам, а все, что было плохого, случилось из-за противников коммунистов, — ничего у лидера КПРФ не выходит. Попытки скорчить хорошую мину, уверяя избирателя, что только коммунисты смогут "опять сделать СССР великим", потому что они, дескать, наследники советской же Компартии, также разбиваются о суровую реальность. Как мы только что увидели, и сам СССР развалили эти же коммунисты, а их противники были чуть менее чем на 146 процентов ни при чем. Да и КПРФ — совсем не КПСС, а обычная буржуазная лево-популистская партия, отнюдь не чурающаяся союзнических и даже вассальных отношений с капиталистами.

Как-то вот так и выглядит данный коммунистический миф, если с него содрать шкурку.

Вообще, если посмотреть на Грудинина, он является поистине идеальным олицетворением зюгановской Компартии. Потомственный аграрий путем не самых хитрых приватизационных сделок превратил подмосковный совхоз имени Ленина в ЗАО "Совхоз имени Ленина", где номинально является директором. Предвыборные ролики Грудинина рекламировали жизнь в его хозяйстве как частичку "небесного СССР", которую Грудинин смог сохранить на фоне развала страны. На деле Грудинину досталась золотая подмосковная земля. А его ЗАО "Совхоз" — обычный капиталистический агрохолдинг, бенефициарами которого являются Грудинин и его близкие. При этом в лучших традициях Компартии ими активно эксплуатируется имидж "советского". Идет беззастенчивая торговля ностальгией.

Напоследок нужно сказать и еще об одном: торгуя ностальгией, включая капиталистов в списки партии, а также устроив в руководстве организации геронтократию, которой позавидовало бы даже Политбюро времен Черненко, КПРФ стремительно движется в тупик истории. Де-факто коммунисты крушат идеологическую и политическую основу левого проекта, дискредитируют социал-демократические традиции и ценности. Из этого тупика Компартия вряд ли сможет выбраться самостоятельно. Это, в свою очередь, приведет к разбалансировке политической системы нашей страны. И не исключено, что всему российскому обществу придется довольно существенно напрягаться, чтобы исправить все то, что нагородили Геннадий Андреевич Зюганов и его так называемые правоверные коммунисты.

Источник: РИА Новости