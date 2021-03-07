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Режим испугался милиционеров. И вызвал войска

© REUTERS / Leah Millis
Колумнисты
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https://uz.sputniknews.ru/columnists/20210307/16145442/Rezhim-ispugalsya-militsionerov-I-vyzval-voyska.html

На 4 марта в Вашингтоне был назначен — невольно хочется добавить, "очередной" — военный переворот.

Заседание конгресса было отменено. Больше тысячи солдат Нацгвардии оккупировали кварталы, прилегающие к Капитолию. Полиция и ФБР находились в состоянии повышенной боевой готовности. Центр американской столицы опустел, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

© Sputnik / Dmitry Parshin
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Здание Капитолия обнесли колючей проволокой, все подходы к нему перегородили. Блокпосты, до зубов вооруженные военные в полной выкладке... "Войска вошли в город, чтобы поддержать режим, -- хмуро констатировал ведущий Foxnews Такер Карлсон. — Случись такое в Камеруне, и наш Госдеп уже выражал бы озабоченность, называл бы это "преступлением против демократии".

Поводом к осадному положению послужили разведданные. Полиция Капитолия оповестила руководство Демпартии о том, что в начале марта столицу планируют наводнить трамписты.

Хитроумные спецслужбисты заметили, что некоторые отели Вашингтона — в том числе и принадлежащий бывшему президенту пятизвездочный Trump International — подняли цены на 4 марта.

На самом деле это было не так. Бюджетный номер в Trump International с широкой двуспальной кроватью (king-size bed) так и стоил все это время 400-600 долларов за ночь.

Королевский люкс — номер повышенной комфортности — обходился около 1300 долларов. Но информаторы смешали две категории номеров, и получилось, что цена внезапно выросла в два раза.

Человеку, находящемуся снаружи информационного пузыря, в котором живет левая общественность США, вообще непонятно, о чем вся эта история. Снять номер в люксовой столичной гостинице может любой обладатель свободной тысячи долларов.

При чем тут вообще политика? Первый весенний уик-энд, клейкие листочки в Президентском парке, отчего бы доброму американцу не прогуляться в выходной по Вашингтону и не съесть стейк в пафосном ресторане Trump International?

Однако у руководства Демпартии уже сложился мрачный образ трамповского отеля, в котором заводятся и размножаются бунтовщики и диссиденты. Прямо отель "Оверлук" из стивенкинговского "Сияния".

Возникли подозрения, что постояльцы отеля собираются напасть на Капитолий. СМИ вбросили в инфополе новую порцию обвинений в адрес пресловутых "трампистов", которых пресса уже совершенно официально называет фашистами.

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Демократические массмедиа вновь вспомнили про QAnon. По легенде, это виртуальное сообщество сторонников Трампа. Однако чем дальше, тем больше QAnon выглядит как хитрый проект американских спецслужб по дискредитации и разобщению всех политических противников Демпартии.

Время от времени какой-нибудь аноним публикует в соцсетях, аффилированных с QAnon, откровенно дикую залепуху. Ну, типа того, что руководство Демпартии массово насилует и убивает детей. Разумеется, сторонники Трампа либо опровергают эту чушь, либо просто не обращают на нее внимания.

Однако демократические массмедиа поворачивают дело так, будто все консервативные американцы верят в то, что супруги Клинтоны едят младенцев на завтрак. Так быстро и технично маргинализируется любой протест против диктатуры демократов.

На этот раз СМИ заявили, будто сторонники QAnon верят в то, что 4 марта произойдет "настоящая инаугурация Трампа". Что это такое, как это можно организовать реально, разумеется, не объяснялось. В массмедиа уже давно сложился консенсус, что трамписты верят во все что угодно.

Согласно мифу о 4 марта, трамписты якобы считают, что с 1871 года Америкой управляют "неправильные президенты". С 1933 года они еще и неправильно вступают в должность.

Раньше они делали это 4 марта, но при Рузвельте дату инаугурации перенесли на 20 января. Трамп обещал все исправить, поэтому 4 марта он вступит в должность президента "по-настоящему". Его соратники приедут в Вашингтон на инаугурацию и устроят вооруженный переворот.

Откуда взялась эта безумная легенда? Ну, впервые ее огласила спикер конгресса, авторитетная демократка Нэнси Пелоси. За последнюю неделю ее размножили самые влиятельные и интеллектуальные демократические СМИ.

Накал пропагандистского бреда поверг в ступор десятки миллионов американцев, голосовавших за Трампа. В самом деле, ну как тут было оправдываться? Они вообще не понимали, о чем речь и при чем тут 4 марта. "Никто из нас не собирается в Вашингтон, – комментили трамписты на платформе theDonald. – Если что случится, это будет провокацией демократов."

Но истерика уже бушевала вовсю. Безостановочно шли вбросы о том, что трамписты вооружились до зубов, что они везут с собой килограммы взрывчатки, что они опять попытаются убить бессмертную Нэнси Пелоси.

© REUTERS / Stephanie Keith
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Требовали досматривать все прилетающие в Вашингтон рейсы, шмонать автобусы, заказанные для групп людей, допрашивать персонал гостиниц.

Особый ужас нагнетали вокруг "милиции". Дело в том, что леворадикальные организации типа Southern Poverty Law Center десятилетиями сочиняют страшилки об отрядах неких правоэкстремистских боевиков. В их версии реальности это белые цисгендерные супремасисты, с ног до головы обвешанные огнестрелом и вечно угрожающие хрупкой демократии.

Случись какой теракт, и левые активисты моментально придумывают террористу связи с "суверенными гражданами", "гордыми парнями" или другими "милиционерами". Потом фейк разоблачают, но осадок остается. По факту, ни в каких реальных преступлениях загадочные белые "милиционеры" замешаны пока не были.

Четвертого марта "милиционеры" опять не пришли. Как, впрочем, и сторонники QAnon. Голосовавшие за Трампа американцы ходили на работу и занимались своими делами. Ни одного инцидента в Вашингтоне не случилось. Широко разрекламированный путч оказался фейком.

Правда, Капитолий все-таки штурмовали. Однако это произошло неделей раньше, в Джорджии, а организовали нападение, как ни удивительно, активисты Демпартии.

Дело в том, что 26 февраля конгресс Джорджии попытался принять совершенно возмутительный по современным американским понятиям закон о выборах, в котором указывалось, что избиратель должен предъявлять на участке удостоверение личности с фотографией.

Расстроенные демократы блокировали лестницу Капитолия, пихались с охраной и несколько часов не давали законодателям заниматься законотворчеством. Но это был политически корректный мятеж, поэтому ни гвалта в СМИ, ни арестов не последовало.

Фейковый путч, придуманный Пелоси и растиражированный в СМИ, принес Демпартии совершенно реальные результаты. По итогам информистерики подразделения Нацгвардии будут охранять Капитолий еще два месяца. В дополнение решено создать специальные отряды для охраны законодателей в круглосуточном режиме.

Человек в костюме Статуи Свободы на Таймс-сквер в Нью-Йорке
TIMOTHY A. CLARY / AFP
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Почему же американские законодатели так панически боятся своего электората? Вероятно, ответ в том законопроекте, который 3 марта одобрил — 220 голосами против 210 — конгресс США. For the People Act, также известный как H. R.1, , делает процесс голосования в США полностью неверифицируемым.

Властям штатов предписывается в обязательном порядке обеспечить голосование по почте, а также досрочное голосование минимум за 15 дней до даты выборов. Закон прямо запрещает проверять подлинность бюллетеней, присланных по почте.

Избирателю, который не может показать на участке удостоверение личности с фотографией, предлагается просто написать заявление от руки, что он — это именно он. После этого он получит бюллетень и сможет проголосовать.

Нельзя сказать, что этот законопроект открывает простор для злоупотреблений. Он просто позволяет правящей партии в Вашингтоне рисовать абсолютно любые результаты выборов. Правят сейчас демократы, так что закон "Действие во имя народа" оформит их диктатуру в лучшем виде.

Республиканцы могут дать последний бой законопроекту в сенате. Вот чтобы надавить на них, правящий режим и стягивает в Вашингтон тысячи военных. Предосторожность понятная. Если "Действие во имя народа" будет одобрено, американский народ действительно может восстать.

Теги:
демократия, госпереворот, военные, Вашингтон, США



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