Можем повторить. Отечественная культурная война и как нам ее выиграть

Перед тем как отъехать на зону, блогер Навальный (раньше это называлось "пробил дно", но скажем вежливее) задал новый тренд.

Его оскорбления ветерана Великой Отечественной войны дали тусовке сигнал — "теперь можно". Отечественные бандеровцы пошли в новую психическую атаку на нашу Победу, рассуждает колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

По весне у них всегда обострение. Они тащат из нафталина свои старые речовки типа "пилибыбаварское". Видный неполживец Александр Невзоров даже не дотерпел до мая и уже оклеветал подвиг Зои Космодемьянской. Хочется надеяться, с ним разберется прокуратура.

Копаться в душевном устройстве особей, жалеющих о том, что русские не исчезли в ходе Второй мировой войны, бессмысленно. Как бы ни казались они сами себе уникальными и креативными личностями, на самом деле они однотипны, как тротиловые шашки. Именно в таком качестве их и используют их хозяева.

В арсенале наших заокеанских партнеров есть такая вундервафля, как "культурные войны". Они вполне успешно применяют ее и против собственного населения.

Фишка культурной войны в том, что целевая аудитория своими руками разрушает свой национальный культурный код.

И вместо единого народа превращается в сборище деморализованных идиотов (в древней Греции так называли людей, не интересовавшихся политикой и не участвующих в общественной жизни). Таких можно брать голыми руками, никаких ракет не потребуется.

Опасность культурной войны в том, что ее как бы нет. Население страны, против которой она ведется, искренне верит, что это оно само между собой дебатирует, стоило ли сдавать Ленинград Гитлеру. Эту иллюзию активно создает и местная пятая колонна, постепенно навязывающая публике все более дикие темы для обсуждения.

Однако у всех этих увлекательных дискуссий есть совершенно конкретные зарубежные выгодополучатели. В конце 1980-х они с интересом следили за тем, как советские люди спорили о том, сколько человек погибло в ГУЛАГе.

А в начале 90-х принялись делить ништяки с постсоветского пространства и выдавать друг другу медали по случаю "победы в холодной войне". Ту культурную войну советские люди проиграли с треском.

Как всякое оружие массового поражения, "культурные войны" ковались десятилетиями. Их технологии постоянно совершенствуются. Еще сто лет назад отец политтехнологии, гуру рекламы и племянник Зигмунда Фрейда Эдвард Бернейс написал, что массами непрестанно манипулирует "невидимое правительство", о существовании которого массы и не подозревают.

Инструмент его влияния — пропаганда. При желании ее можно использовать, чтобы манипулировать и чужим населением.

Если под твоим контролем все ведущие СМИ и интернет-платформы планеты — натурально, ты будешь форматировать чужие нации в режиме нон-стоп. Чем сегодня и занимаются наши американские партнеры и их невидимое глубинное государство.

Бернейс так хорошо помогал "невидимому правительству" США манипулировать гражданами, что его технологии с успехом использовали и за рубежом. Его книги высоко ценил Йозеф Геббельс. Массовый антисемитский психоз в нацистской Германии конструировался именно по лекалам американского политтехнолога.

Бернейс прожил очень долго. После Второй мировой войны он информационно обеспечивал путчи ЦРУ в странах Латинской Америки.

По ходу он решил довольно нетривиальную задачу — сумел натравить местное население на коммунистов и социалистов, которые честно пытались спасти свои страны от колониальной экспансии американских корпораций. Сегодня его наследники решают те же задачи, проворачивая путчи на постсоветском пространстве.

Еще в 1937 году Бернейс проводил параллели между нацизмом и коммунизмом. Уже в 40-е годы это уравнение с легкой руки Хайека и Поппера стало "научной" истиной.

Практически семьдесят лет американские и британские пропагандисты вбивают в головы обывателям, что советский строй, принесший равенство и процветание сотням миллионов людей на планете, и гитлеровский каннибализм — это одно и то же. Поначалу это возмущало, потом казалось нелепостью, но мало-помалу публику приучают к этому безумию.

Говорящие головы, озвучивавшие тему, менялись. Сегодня, например, это голова Навального. Но тема оставалась одной и той же. Наследникам Великой Победы предлагалось покаяться, сдаться, разоружиться и выплатить репарации. Цель этого всегда была очевидна — отменить ялтинское разделение мира и статус России как мировой державы.

Оружие против культурной войны есть, и это прежде всего осознанность. Постоянная память о том, что у всех наших внутренних разборок есть выгодополучатель за рубежом. Свои интересы он преследует расчетливо и хладнокровно, на протяжении целых столетий. "Люди работают", это надолго.

Не мешало бы сохранять спокойствие и не забывать про чувство юмора.

Наша патриотическая общественность, к сожалению, заражена тем же вирусом самоненависти, от которого страдает и общественность либеральная. Но от мазохистских заплачек в стиле "Прости нас, Юра" нет никакой пользы. Это верный путь к деморализации и сдаче позиций.

Есть юридические механизмы защиты от антироссийской пропаганды, и хорошо, что они постепенно начинают работать. Идея о том, чтобы приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма, была очень уместной.

Еще более жесткое законодательство требуется для контроля за американскими интернет-платформами — вопреки всем басням про "свободный интернет", их хозяева совершенно открыто ведут информационную войну против России.

Разоблачения потоков лжи, которые льются на нашу историю, надо проводить и в России, и на мировой арене тщательно и неустанно. А лучшим средством борьбы с ними внутри страны могло бы стать модное ныне социальное дистанцирование.

К персонажам, которые мечтают писать биографию Власова, задаются вопросом о сдаче Ленинграда или клевещут на героев Советского Союза, было бы разумно проявлять естественную человеческую брезгливость. Не сотрудничать с ними, не давать им интервью, не обеспечивать им пиар. Пусть варятся себе в своем котле и мечтают про баварское.

Ну и заодно стоило бы присмотреться к тому дивному новому миру, в который русских обещают пригласить после того, как они покаются и заплатят за свою Победу. То, что сегодня творится в США и Европе, рвет шаблоны даже самым упертым западникам.

Массовые психозы на тему защиты меньшинств, затерроризировавшие обывателя до безумия. Масштабные, на уровне военных действий, диверсии против экономики. Тотальная цензура и полное забвение вообще всех прав человека — на то, чтобы вести свой бизнес, путешествовать, сидеть в кафе, собираться больше трех, да просто выходить на улицу.

Замученные бесконечным локдауном немцы сегодня всерьез обсуждают возможность того, что вскоре ковид-диссидентов начнут сажать за решетку. Под это дело вспоминают старую шутку о том, что недаром власти ФРГ превратили концлагеря в музеи — таким образом их законсервировали для будущих поколений и вполне могут расконсервировать.

Это черный юмор, конечно, но родился он не от хорошей жизни.

И вот это светлое будущее, ради которого мы должны отречься от памяти предков и разрушить то, что делает нас единым великим народом? Серьезно?

В 1930-40-е годы СССР блестяще выиграл тогдашнюю культурную войну. Это стало прологом к победе в Великой Отечественной.

Можем повторить, чего там.