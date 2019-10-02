В Казахстане прошло 37-е совещание Координационного Совета "Евразия"

В мероприятии приняли участие представителей аэронавигационных провайдеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаты предприятий отраслевой промышленности и Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Аэронавигационные предприятия, являющиеся членами КС "Евразия", представили доклады о своей деятельности с момента проведения предыдущего совещания в апреле текущего года, заслушали отчет о результатах работы Координационной группы экспертов (КГЭ), обсудили перспективы реализации совместных проектов. Кроме того, были обозначены возможности для дельнейшего углубления международного сотрудничества в области организации воздушного движения.

В ходе мероприятия состоялась передача функций председательствующей стороны в КС "Евразия" от Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" к Республиканскому государственному предприятию "Казаэронавигация".

Генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко выступил с отчетным докладом по итогам работы КС "Евразия" за период с 2016 по 2019 годы, в который Россия была председательствующей стороной. Также он обозначил основные приоритеты дальнейшего развития организации на долгосрочную перспективу. Руководитель ГК ОрВД рассказал об изменении объемов воздушного движения в России, отметил успехи в реализации программы по укрупнению российских центров управления воздушным движением, обеспечении регулярности и безопасности полетов в периоды высокой интенсивности, ввод в эксплуатацию нового аэропорта Гагарин в Саратове, третьей взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево.

Игорь Моисеенко подробно остановился на модернизации Единой системы организации воздушного движения РФ, а также обозначил приоритеты в вопросах подготовки персонала и профориентационной работы, указал на важность обмена опытом в части интегрирования беспилотных воздушных судов и систем в единое воздушное пространство.

Делегаты и приглашенные гости отметили прекрасную организацию мероприятия со стороны выступавшего в качестве принимающей стороны РГП "Казаэронавигация" во главе с Азатом Бектуровым. В конце Совета было официально объявлено, что 38-е совещание КС и КГЭ "Евразия" состоится весной следующего года.

Материал опубликован на коммерческой основе.