Приглашаем посетить выставку "Ах, как мир нуждается в любви…"

Начинает работу новая онлайн-выставка "Ах, как мир нуждается в любви…", посвященная жизни и творчеству русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938).

Выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения автора "Олеси", "Гранатового браслета", "Белого пуделя" и многих других классических произведений, представляет более тридцати уникальных экспонатов, среди которых живописные портреты, иллюстрации к произведениям А.И. Куприна, обложки прижизненных изданий, фотоматериалы начала XX века.

Проект осуществлен Международным институтом образования и развития и Институтом гуманитарного образования и тестирования (г. Москва) при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Выставка будет открыта для посещения по 31 декабря 2020 года. Ознакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте https://www.vystavkakuprin.uz/

Материал опубликован на коммерческой основе