Как Андрис Лиепа в молодости хотел уехать в Ташкент

Как-то, оставшись без серьезных ролей в Большом театре, Андрис Лиепа спросил своего легендарного отца, а не поехать ли ему работать в Ташкент. Но добрался он до Узбекистана только спустя много лет.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. О том, как российский театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа оказался в Ташкенте, какое впечатление на него произвела труппа театра, столица Узбекистана и где обнаружились следы его отца - народного артиста СССР Мариса Лиепы, он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Ставил в разных странах, смогу и в Узбекистане

"Месяца четыре назад ко мне в московский офис приехал предыдущий главный балетмейстер театра имени Навои Шавкат Турсунов и предложил поработать в Ташкенте. Я с удовольствием согласился, но сказал, что для меня самое главное - это костюмы и декорации. Ведь речь шла о двух спектаклях из "Русских сезонов", восстановленных мною в 1993 году, - "Шахерезаде" и "Жар-птице". Поначалу это была частная антреприза, а потом я передал декорации и костюмы Мариинскому театру, и с тех пор эти спектакли идут в Санкт-Петербурге постоянно. Кроме того, я ставил их в разных городах мира, среди которых София, Рим, Флоренция, Марсель, Дрезден, Тбилиси…" - говорит Андрис Лиепа, только что вернувшийся с репетиций в гостиничный номер.

Foto / Из личного архива Надиры Хамраевой Народный артист России Андрис Лиепа во время репетиции в Большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте

Ритм, в котором он прожил две недели, поражает. Утром завтрак, затем многочасовые репетиции в ГАБТ, бесконечные встречи и знакомства, поздно вечером – снова встречи, но уже в неформальной обстановке, с застольями и угощениями, а рано утром - все по новой.

"За две недели я со своими ассистентами поставил два балета. Это еще не тот вариант, который должен быть на премьере 6 декабря, но у нас есть еще месяц. Мне кажется, что должно получиться очень хорошо. Параллельно я работаю с мастерскими, с художниками-декораторами, с костюмерными. У нас много бутафории, потому что спектакль "Жар-птица" в начале прошлого века оформлялся Александром Головиным, "Шахерезада" - Леоном Бакстом", - поясняет Лиепа.

© Foto : Юрий Полянский Андрис Лиепа: отец привез из Узбекистана вкусные фрукты и халат

Репетируем и получаем удовольствие

И удивляется трудоспособности артистов балета из ГАБТ, которые после репетиций "не уползают, а уходят уставшими из театра с желанием на следующий день вернуться поработать еще". Как говорит Лиепа, чаще артисты после репетиции не хотят видеть ничего и никого, отдыхать три дня подряд, прежде чем родится желание прийти снова. "А у нас получается, что все, даже те, у кого есть вечерний спектакль, как сегодня у четырех девочек, все равно приходят на репетицию. И если не танцуют, то просто сидят и смотрят".

К разговору с нами подключается ведущая солистка балета ГАБТ, прима-балерина Надира Хамраева, которая репетирует главные партии в обоих спектаклях. В "Жар-птице" она выйдет на сцену, как полагает Андрис Лиепа, в день премьеры. Они так подружились, что Андрис знает уже всю семью балерины, в том числе познакомился с ее мамой – артисткой балета, преподавателем и народной артисткой Узбекистана Гули Хамраевой.

"У Андриса просто поразительная энергия и мощь. У нас на репетиции может быть три-четыре пары солистов, и с каждым он индивидуально и тщательно репетирует. Показывает технические вещи – поддержки, обводки, эмоционально все рассказывает, так, как должно быть на сцене. Его работоспособность поражает. Андрис - перфекционист, но в меру - это не мания, а просто порядок. Это подкупает, в его обществе кажется, что становишься лучше", - говорит Надира Хамраева.

Андрис тут же рассказывает, как ему работается с балериной. "С Надирой мы сегодня прогнали весь балет "Жар-птица". Я сконцентрировался только на ее танце. Люблю, когда репетиция проходит в настроении спектакля. Не нравится, когда репетируют только голую технику, а настроение отдают только на спектакле. Поэтому здесь у нас полный альянс - мы репетируем, играем, получаем удовольствие человеческое и творческое", - улыбается Андрис Лиепа.

Foto / Из личного архива Надиры Хамраевой Народный артист России Андрис Лиепа во время репетиции в Большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте

По следам отца

Еще две недели назад Андрис Лиепа об Узбекистане практически ничего не знал, кроме того, что его отец Марис Лиепа когда-то летал в Ташкент и танцевал с партнершей, которую знал еще со школы, – с Бернарой Кариевой. "И вот представляете, сейчас я с ней встретился, мы очень мило поговорили. Бернара рассказала, как они учились с папой, как вместе танцевали. Марис приехал на ее творческий вечер и танцевал с ней, потом танцевал "Жизель" в зале дворца "Дружбы народов", - добавляет Лиепа.

И вспоминает историю, которая сейчас звучит фантастически.

© Foto : Из личного архива Надиры Хамраевой Андрис Лиепа устроил переполох в балетной школе в Ташкенте

"Я на протяжении четырех лет в Большом театре мало танцевал, и однажды сказал папе, что хочу куда-нибудь уехать и танцевать там - устал стоять в кордебалете. "Папа, я могу где угодно танцевать. Могу в Ташкент поехать", - заявил я. И, конечно, забыл об этом разговоре на многие годы, а буквально вчера вспомнил про него. И теперь пытаюсь понять, почему я сказал именно про Ташкент, ведь мог назвать Новосибирск, Свердловск, Челябинск, что угодно – это было советское время, выбор был большой. Но назвал именно Ташкент, в котором тогда не был ни разу. Тогда, правда, не доехал, но добрался сейчас".

И еще одна удивительная история приключилась с Марисом Лиепой в Узбекистане. К нему в театре подошла женщина с книгой, в которой свой автограф много лет назад во время гастролей оставил Марис Лиепа, протянула ее Андрису и попросила расписаться рядом.

Гостеприимство зашкаливает

"Мне очень нравится Ташкент, люди, которые здесь живут, и гостеприимство на зашкаливающем уровне. Мне иногда даже неудобно от того, насколько тепло, искренне и хлебосольно меня принимают. Здесь главное - не умереть от обилия еды, которую нам предлагают, - смеется народный артист России и тут же поправляется. - Но так как мы много работаем, с утра уходим в театр, обедать не успеваем, возвращаемся только поздно вечером, это нас спасает. Мы не объедаемся, потому что на репетициях все сгорает".

Андрису очень нравится плов. Особенно он запомнил плов в доме, куда его пригласили в гости.

"Со специальным рисом, айвой, телятиной, чесноком. Было очень вкусно. А в конце подали айву с грецкими орехами, изюмом, медом. Полный аншлаг. Выставил фотографии этого великолепия в интернете, так у всех слюнки потекли. А еще я вчера впервые в жизни попробовал конину. Мне понравилось", - рассказывает Андрис Лиепа.

Вскоре ему придется сменить кухню - 3 ноября Андрис Лиепа на несколько дней улетит из Ташкента в Рим, где ему на международном фестивале "Русский Рим" будет вручена премия за вклад в развитие русской культуры. Девятого ноября он всего на три дня вернется в Ташкент, после чего отправится в Астану, где за две с половиной недели опять поставит "Шахерезаду".

В Узбекистан Андрис Лиепа вернется накануне премьеры своих спектаклей, чтобы доработать детали и посмотреть, как примет постановки со столетней историей узбекский зритель.