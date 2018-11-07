Корейцы пропустили в финал моделей из Узбекистана

Парень и девушка из Узбекистана прошли в финал Asia Model Festival, который состоится в Сеуле в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистан на фестивале Asia Model Festival 2019 в Корее представят модели Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участников фестиваля отобрали на конкурсе Face of Central Asia, полуфинал которого прошел в Душанбе. В Таджикистане за выход в финал боролись 32 модели из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. В составе жюри были только представители Кореи. В полуфинале жюри оценивало внешние данные и подготовку моделей, определяя, кто из них отправится на финал конкурса в Сеул в 2019 году.

© Foto : Модельное агентство Parade Allez model and event agency Мохинур Юсупова

В финал Asia Model Festival прошли сразу девять моделей из стран Центральной Азии: Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов (Узбекистан), Валерия Мороз, Гамжина Усмонова и Умед Салимов (Таджикистан), Екатерина Руденко и Камран Илесов (Кыргызстан), Катрин Назарбаева и Галина Снытина (Казахстан).

В Узбекистане Face of Central Asia представляет руководитель модельного агентства Parade Allez model and event agency Дарья Масальская.

"Узбекистан в фестивале официально участвует уже в пятый раз. В этом году наше агентство впервые проводило первый этап отборочного конкурса в Ташкенте, в нем приняли участие 18 моделей, и только двое из них стали финалистами", — отметила она.

Мохинур Юсупова, которой сейчас 26, в модельном бизнесе пять лет. Ранее девушка окончила Государственную консерваторию Узбекистана. Жахонгиру Абдумаликову 22 года, четыре из них он в модельном бизнесе. Сейчас Жахонгир учится в Ташкентском архитектурно-строительном институте, ранее он закончил лицей восточных языков, где изучал корейский язык. Жахонгир известен в Узбекистане благодаря участию в рекламе крупных международных компаний и брендов, а также съемкам в клипах узбекских артистов.

© Foto : Модельное агентство Parade Allez model and event agency Жахонгир Абдумаликов

Asia Model Festival — это ежегодное мероприятие, в котором участвуют 27 азиатских стран. На фестивале не только соревнуются модели, но и лучшие дизайнеры стран-участниц представляют свои бренды. К примеру, на одну из церемоний Asia Model Festival в качестве почетного члена жюри был приглашен легендарный дизайнер обуви Джимми Чу. А свои коллекции нарядов на фестивале в разное время представляли знаменитые модельеры Анна Суи, Леа Сон и другие.