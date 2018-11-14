Минкульт предложил кандидатуру ответственного за узбекскую выставку в Лувре

Концепцию проведения выставки узбекских культурных ценностей в Лувре в 2021 году разработал Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов может возглавить оргкомитет по проведению выставки узбекских культурных ценностей в Лувре в 2021 году, следует из проекта постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Концепцию проведения выставки разработал Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана.

"Утвердить состав Организационного комитета по организации и проведению выставки, руководитель оргкомитета – премьер-министр Абдулла Нигматович Арипов", - говорится в тексте проекта постановления.

Как следует из документа, заинтересованные министерства и ведомства до 1 июня 2019 года должны разработать и внести в правительство проект закона "О ввозе и вывозе культурных ценностей".

Для подготовки музейной экспозиции, которая отправится в Лувр, будет создан Научно-исследовательский центр реставрации объектов культурного наследия и предметов искусства при исполнительной дирекции фонда, говорится в документе.

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko Директор Лувра обсудит в Ташкенте будущую экспозицию Узбекистана во Франции

Обсуждение документа продлится до 28 ноября 2018 года.

Делегация Лувра и министерство культуры Узбекистана в мае этого года договорились о содействии французского музея в открытии в Узбекистане данного центра, а также создании электронного реестра музейных коллекций. В сентябре фонд сообщил, что специалисты Лувра приступили к выбору экспонатов для выставки узбекистанских культурных ценностей, которая пройдет в здании музея в 2021 году.

Лувр считается самым посещаемым в мире музеем. Ежегодно посмотреть на его коллекцию приходят более 9 миллионов человек.