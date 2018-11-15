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Аргентинская пара Карлос Эстигаррибия и Дана Зампьери во время финала чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе, Аргентина

Горячие танцы: в Ташкенте разыгрывают Кубок по аргентинскому танго

© AP Photo / Natacha Pisarenko
Культура
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Третий этап соревнований по милонге проходит в танцевальном клубе World Dance, призовой фонд в категории pro-am – миллион сумов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В танцевальном клубе WorldDance пройдет третий этап Кубка Узбекистана по аргентинскому танго милонга, сообщает Afisha.uz.

Призовой фонд составляет миллион сумов, стоимость участия – 30 тысяч сумов с каждой пары. Для зрителей стоимость входа составит 10 тысяч сумов, а цена на сидячие места за столиком – 20 тысяч. Забронировать места необходимо до 21 ноября.

Аргентинская пара Хуан Булих и Росио Лиендо во время финала чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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В августе узбекистанка Сагдиана Хамзина с партнером Дмитрием Васиным завоевали золото в категории "сценическое танго" на соревнованиях в Буэнос-Айресе. Также пара получила приз зрительских симпатий – они набрали более трети голосов. В 2017 году в той же категории пара заняла пятое место.

Милонга – южноамериканский танец, вид танго, а также обозначение тематического танцевального вечера. В музыкальном смысле это более быстрый танец, чем традиционное танго, милонга имеет размер 2/4 или 4/4. Ее происхождение имеет в том числе и африканские корни.

Теги:
Соревнования, Танец, Ташкент



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