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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

Российский фильм с Маратом Башаровым представят на киноконкурсе в Ташкенте

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Картина "Мулла" вошла в шорт-лист программы первого международного кинофестиваля PROlogue.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Российский фильм "Мулла" с Маратом Башаровым включен в шорт-лист конкурсной программы первого международного кинофестиваля PROlogue в Ташкенте, сообщает РИА Новости.

Картину сняли режиссеры из Татарстана Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров по одноименной пьесе татарского драматурга Туфана Миннулина. По сюжету, молодой мулла пытается найти контакт с жителями деревни. В фильме снимались актеры театров Татарстана и известный российский артист Марат Башаров.

Всего, по данным оргкомитета, в конкурсный показ включили восемь полнометражных и 14 короткометражных фильмов из 17 стран, в отдельную категорию также вошли девять короткометражек режиссеров и сценаристов из Узбекистана. Фильм "Мулла" представит на конкурсе российский кинематограф. Еще одна картина из России - фильм "Инструкция" режиссера Виолетты Мошковой.

Теги:
Ташкент, Россия, Кино



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