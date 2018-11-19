Танцовщица из Узбекистана показывает российским читателям закулисье балета

Как девочка из Самарканда сумела стать балериной, блиставшей на кремлевской сцене, создать и возглавить первый в России интернет-портал о балете, читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Создатель первого в России интернет-портала о балете, журналист и фотограф Алиса Асланова, чья балетная карьера начиналась в Узбекистане, рассказала Sputnik о своем творческом пути.

Талант из Самарканда

Будущая балерина родилась и выросла в Самарканде. Бабушка Алисы родом из Смоленска. Во время Великой Отечественной войны она познакомилась на фронте с молодым человеком из Самарканда.

"Когда наступило мирное время, бабушка решила поехать с моим дедушкой в Самарканд, отведать виноград и насладиться солнцем. В итоге они полюбили друг друга, создали семью, и родилась моя мама. Папа у меня армянин", – поясняет девушка.

Из личного архива Будущая балерина Алиса Асланова с мамой в Самарканде

Асланова с удовольствием проводила детство в Самарканде. Это было постоянное творчество: сначала в танцевальном ансамбле "Топотушки", затем в развлекательном клубе "Альтаир". Алиса занималась танцами и выступала в спектаклях, побеждала в детских конкурсах красоты.

"Я не могу сказать, что целенаправленно мечтала стать балериной. Я просто много танцевала и кайфовала от этого. Выплескивала свои эмоции", – говорит она.

Когда девочке было 10 лет, знакомая ее мамы посоветовала попробовать поступить в Академию хореографии Узбекистана в Ташкенте.

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Балерину делают близкие

"Изначально мы планировали классическое образование в школе, затем факультет иностранных языков. Но учитывая мои танцевальные успехи, решили попробовать. Я прошла все отборочные туры в хореографическое училище: физические данные, медкомиссия, творческий номер. Я хорошо знала балетные термины, умела работать у станка и выступать на сцене. В общем, я поступила, и так начался мой путь в балет", – вспоминает героиня.

Чтобы учиться в академии, Алисе пришлось переехать в столицу Узбекистана. Первые полгода она жила в интернате при школе, а затем в Ташкент перебрались мама с бабушкой. Ради дочери маме пришлось кардинально поменять жизнь: бросить налаженный быт и работу в Самарканде, поселиться в чужом городе.

© Foto : Из личного архива Надиры Хамраевой Андрис Лиепа устроил переполох в балетной школе в Ташкенте

"Там она вскоре нашла работу. Но главное – она создавала мне все условия. Вообще, балерину делают близкие люди. Когда она приходит домой после изнурительных занятий в классе, у нее ни на что нет сил. Балет занимает почти все время и требует самоотдачи. Поэтому здесь важна поддержка близких", - делится Арсланова.

Будущей балерине пришлось рано повзрослеть: в 10 лет она уже знала, чего хочет, каждый день занималась с раннего утра и до позднего вечера. Танцы, станок, растяжка… Каждые полгода – экзамены, после которых слабые ученицы отсеивались из училища.

"Кстати, в академии мы освоили все школьные предметы. Это стереотип, что балерины заняты только танцем и получают плохое среднее образование. Мы много читали, ведь ради роли надо в первую очередь изучить историю героя (героини), чтобы понять художественный образ. У нас молчаливая профессия, поэтому много внутреннего диалога, силы мысли", – говорит девушка.

Не потеряться на кремлевской сцене

Закончив академию, балерина решила уехать в Россию. Там было больше карьерных перспектив. Мама девушки снова все бросила ради развития дочери. На деньги с проданной квартиры в Ташкенте семья смогла купить только комнату в Тульской области. Алиса поступила в Московское хореографическое училище при театре танца "Гжель" и первое время жила одна в Подмосковье.

Будучи студенткой, Арсланова начала выступать на профессиональных сценах. Было много конкурсов, концертов и фестивалей. Они проходили не только в Москве, но и в Сочи, Перми, Новосибирске, Берлине.

"Новые педагоги хвалили меня за основу классического танца, заложенную еще в Узбекистане. Есть такое правило: "Как корпус поставишь – так карьера и пойдет". Многим моим успехам способствовали преподаватели Ташкентского училища. Помню, как любимый педагог Любовь Маклакова и ее коллеги самоотверженно нас учили, тратили массу личного времени на дополнительные уроки", – рассказывает героиня.

По окончании московского училища балерина начала работать в театре "Кремлевский балет". Там она исполняла главные роли в спектаклях "Снегурочка", "Красавица и чудовище", "Щелкунчик", "Волшебная флейта".

Из личного архива Балерина Алиса Асланова после спектакля "Щелкунчик"

"Помню, что сцена в театре огромная, она может "поглотить" тебя своими масштабами. Поэтому важно было привыкнуть к этой атмосфере. Я приходила задолго до выступления, грелась, репетировала, прокручивала в голове всю партию. И в таком состоянии шла выступать. Но хочу отметить: у балерин не все так на грани, как иногда показывают в кино. Мы не вживаемся полностью в роль, не страдаем раздвоением личности. Мы все-таки играем и контролируем себя", - делится артистка впечатлениями от сцены в Кремле.

Из балета в журналистику

"Кремлевскому балету" Асланова отдала восемь лет и потом ушла из профессии.

"В балетном мире далеко не все зависит от тебя. Даже если ты талантлив и трудолюбив, есть много скрытых факторов. С одной стороны, моя карьера шла успешно. Но в 27 лет я поняла, что карьерный рост закончился и пора начинать реализовываться в другой сфере, пока я молода и полна энергии", – считает она.

Foto / Из личного архива Надиры Хамраевой Как Андрис Лиепа в молодости хотел уехать в Ташкент

Девушка озаботилась своим будущим еще во время работы в театре. В 23 года она решила освоить профессию журналиста. Ее привлекла перспектива хорошего гуманитарного образования, изучения литературы. На вступительном экзамене она написала в эссе, что хочет создать в социальной сети публичную страницу, посвященную балету, – для всех, кто увлекается этим искусством. Идея помогла поступить в вуз и оказалась пророческой.

"На факультете журналистики я попала в совершенно другой мир. Там много свободы, большой масштаб мыслей. Конечно, сложно было совмещать работу и учебу. Днем я трудилась в театре, а по вечерам приходила на лекции. Если со спектакля, то со сценическим макияжем. Сессии я почти всегда сдавала в период пересдач, ибо первые экзамены совпадали с гастролями. До сих пор не верю, что все это выдержала", – говорит Асланова.

Из личного архива Алиса Асланова после вручения диплома МГУ

Сейчас она редактор своего журнала. Также сейчас работает пиар-специалистом и параллельно участвует в творческих проектах.

Показать закулисье балета

Арсланова создала портал La Personne – первый интернет-журнал, посвященный балету и людям, которые его создают. Здесь пишут о театральных премьерах, берут интервью у артистов и педагогов, делают исторические обзоры, рассказывают о внутренней "кухне" балета.

"Мы часто находим героев, которые состоялись в профессии, но не являются медийными личностями, об их таланте неизвестно широкой публике. С удовольствием рассказываем об этих людях, их секретах мастерства. Весь фото- и видеоконтент уникальный, его создает команда журнала. Можно сказать, мы приоткрываем закулисье балета", – рассказывает героиня о своем детище.

Девушка собрала команду из 13 человек. Все они так или иначе связаны с балетом, знают главную тему изнутри. Сейчас порталу уже год.

Восточная культура в сердце

Сейчас девушка жалеет, что в круговороте московских дел пока не может вырваться в Узбекистан.

"Хочется навестить родной дом, мою академию, где прошло счастливое детство. Школа мне много дала, и я считаю своим долгом рассказать миру о ней, об узбекском балете. Кстати, великий Фарух Рузиматов тоже родом из Ташкента, сейчас он художественный руководитель Большого театра им. Алишера Навои", – говорит балерина.

Но Арсланова бережно хранит любовь к родине, азиатской культуре, которая сильно отразилась на ее характере и образе мыслей.

"По менталитету я больше восточный человек. Люблю восточную музыку, литературу, философию, жизненный уклад. Скромность, терпение, гостеприимство, открытость и уважение к старшим… вся эта мудрость помогает мне до сих пор", – заключает она.