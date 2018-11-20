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Группа Серебро

Российская группа "Серебро" вновь выступит в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Культура
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Стоимость билетов на шоу варьируется от 75 до 100 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Концерт музыкальной группы "Серебро" состоится в Ташкенте 30 января, пишет UPL24.

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Россиянки выступят во дворце "Дружба народов". Стоимость билетов на шоу начинается от 75 тысяч сумов.

Напомним, в сентябре российские певицы уже приезжали в столицу Узбекистана и исполнили свои хиты на летней площадке дворца "Туркистон". Отметим, что девушки пели без фонограммы. 

Напомним, в ноябре в Ташкент прилетит Тимати с сольной программой. Шоу известного исполнителя ташкентцы смогут увидеть также во дворце "Дружба народов". 

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Концерт



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