Российская группа "Серебро" вновь выступит в Узбекистане

Стоимость билетов на шоу варьируется от 75 до 100 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Концерт музыкальной группы "Серебро" состоится в Ташкенте 30 января, пишет UPL24.

© Sputnik / Нина Зотина Тимати передумал выступать в Anhor Lokomotiv Park

Россиянки выступят во дворце "Дружба народов". Стоимость билетов на шоу начинается от 75 тысяч сумов.

Напомним, в сентябре российские певицы уже приезжали в столицу Узбекистана и исполнили свои хиты на летней площадке дворца "Туркистон". Отметим, что девушки пели без фонограммы.

Напомним, в ноябре в Ташкент прилетит Тимати с сольной программой. Шоу известного исполнителя ташкентцы смогут увидеть также во дворце "Дружба народов".