Какие фильмы покажут на фестивале PROlogue в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В основную конкурсную программу IV Международного кинофестиваля PROlogue в Ташкенте вошел 31 фильм, сообщили организаторы фестиваля.

Отборочным комиссиям пришлось рассмотреть 280 поступивших заявок в категориях полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино и национального короткометражного игрового кино.

© Sputnik / Валерий Левитин Владимир Меньшов поделится секретами мастерства на фестивале PROlogue

Во время фестиваля, который пройдет с 27 по 30 ноября в Ташкенте, члены жюри и зрители смогут просмотреть восемь полнометражных и 14 короткометражных фильмов из разных стран. В основную конкурсную программу вошли картины из США, Турции, России, Южной Кореи, Польши, Швеции, Палестины, Ирана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Боснии и Герцеговины, Перу, Франции и других. Будут показаны и девять короткометражных картин молодых кинематографистов из Узбекистана.

В конкурс полнометражного игрового кино вошли фильмы:

"Будь всегда со мной" (Босния и Герцеговина, Турция, 2017, реж. Айда Бегич).

"Вечность" (Перу, 2017, реж. Оскар Катакора).

"Ночная авария" (Кыргызстан, 2017, реж. Темирбек Бирназаров).

"Голнеса" (Иран, 2018, реж. Саттар Чамани Гол).

"Тополек в красной косынке" (Узбекистан, Кыргызстан, 2018, реж. Сарвар Каримов).

"Привидение" (Казахстан, 2018, реж. Хуат Ахметов).

"Мулла" (Россия, 2018, реж. Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев).

"Маленький фермер" (Франция, 2017, реж. Хьюберт Чаруэль).

В рамках фестиваля пройдет также премьера узбекского триллера Scorpion Мухлисы Азизовой, саундтрек для которого записала российская певица Валерия.

Как сообщалось ранее, российский режиссер и актер Владимир Меньшов станет почетным гостем IV Международного кинофестиваля PROlogue.