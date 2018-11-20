Какие фильмы покажут на фестивале PROlogue в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В основную конкурсную программу IV Международного кинофестиваля PROlogue в Ташкенте вошел 31 фильм, сообщили организаторы фестиваля.
Отборочным комиссиям пришлось рассмотреть 280 поступивших заявок в категориях полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино и национального короткометражного игрового кино.
В конкурс полнометражного игрового кино вошли фильмы:
- "Будь всегда со мной" (Босния и Герцеговина, Турция, 2017, реж. Айда Бегич).
- "Вечность" (Перу, 2017, реж. Оскар Катакора).
- "Ночная авария" (Кыргызстан, 2017, реж. Темирбек Бирназаров).
- "Голнеса" (Иран, 2018, реж. Саттар Чамани Гол).
- "Тополек в красной косынке" (Узбекистан, Кыргызстан, 2018, реж. Сарвар Каримов).
- "Привидение" (Казахстан, 2018, реж. Хуат Ахметов).
- "Мулла" (Россия, 2018, реж. Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев).
- "Маленький фермер" (Франция, 2017, реж. Хьюберт Чаруэль).
В рамках фестиваля пройдет также премьера узбекского триллера Scorpion Мухлисы Азизовой, саундтрек для которого записала российская певица Валерия.
Как сообщалось ранее, российский режиссер и актер Владимир Меньшов станет почетным гостем IV Международного кинофестиваля PROlogue.