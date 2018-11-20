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Зрители на показе в кинотеатре

Какие фильмы покажут на фестивале PROlogue в Ташкенте

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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Во время фестиваля жюри выберет лучший полнометражный игровой фильм, лучший короткометражный игровой фильм и лучшую национальную короткометражную игровую картину.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В основную конкурсную программу IV Международного кинофестиваля PROlogue в Ташкенте вошел 31 фильм, сообщили организаторы фестиваля.

Отборочным комиссиям пришлось рассмотреть 280 поступивших заявок в категориях полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино и национального короткометражного игрового кино.

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Во время фестиваля, который пройдет с 27 по 30 ноября в Ташкенте, члены жюри и зрители смогут просмотреть восемь полнометражных и 14 короткометражных фильмов из разных стран. В основную конкурсную программу вошли картины из США, Турции, России, Южной Кореи, Польши, Швеции, Палестины, Ирана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Боснии и Герцеговины, Перу, Франции и других. Будут показаны и девять короткометражных картин молодых кинематографистов из Узбекистана.

В конкурс полнометражного игрового кино вошли фильмы:

  • "Будь всегда со мной" (Босния и Герцеговина, Турция, 2017, реж. Айда Бегич).
  • "Вечность" (Перу, 2017, реж. Оскар Катакора).
  • "Ночная авария" (Кыргызстан, 2017, реж. Темирбек Бирназаров).
  • "Голнеса" (Иран, 2018, реж. Саттар Чамани Гол).
  • "Тополек в красной косынке" (Узбекистан, Кыргызстан, 2018, реж. Сарвар Каримов).
  • "Привидение" (Казахстан, 2018, реж. Хуат Ахметов).
  • "Мулла" (Россия, 2018, реж. Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев).
  • "Маленький фермер" (Франция, 2017, реж. Хьюберт Чаруэль).

В рамках фестиваля пройдет также премьера узбекского триллера Scorpion Мухлисы Азизовой, саундтрек для которого записала российская певица Валерия.

Как сообщалось ранее, российский режиссер и актер Владимир Меньшов станет почетным гостем IV Международного кинофестиваля PROlogue.




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