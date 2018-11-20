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Народные танцоры в национальных костюмах выступают во время торжеств

Узбекистан выпустил уникальную книгу об искусстве макома

© AP Photo / Anvar Ilyasov
Культура
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К изданию прилагается коллекция аудиозаписей из золотого фонда Национальной телерадиокомпании Узбекистана, исполненных в 1959-1963 годах ансамблем "Маком".

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. По инициативе Шавката Мирзиёева Узбекистан выпустил книгу-альбом об искусстве макома.

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"Издание призвано сохранить уникальное музыкальное наследие узбекского народа и передать его в первозданном виде новым поколениям", - пишет пресс-служба узбекского президента.

Книга содержит различные разделы. В одном из них находятся труды древних ученых, посвященные национальному музыкальному искусству.

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В книге описывается история различных направлений макома, в том числе бухарского шашмакома, хорезмского , а также ферганско-ташкентского макома.

Кроме того, издание рассказывает об изготовлении музыкальных инструментов, используемых при исполнении макома.

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Теги:
Центр узбекского национального искусства макома, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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