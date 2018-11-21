Узбекское "Медное солнце": в России начинают показ фильма, снятого в Хиве

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В эфире телеканала НТВ 26 ноября состоится премьера исторической драмы "Медное солнце", съемки которой проходили в Узбекистане.

Главную роль в картине сыграл народный артист России Владимир Машков.

По словам режиссера Карена Оганесяна, это картина о том, как уходящие советские войска в неразберихе забыли в одной из среднеазиатских стран военный оркестр с дирижером, которого играет Машков. И эти ребята, которых никто не воспринимает всерьез, берут в руки оружие, чтобы защитить себя и своих близких. В течение дня они дают бой, ожидая подкрепления, которое должно спасти мирных жителей и музыкантов.

Foto, PR-служба телекомпании НТВ Зачем актер Владимир Машков учил узбекский

Режиссер подчеркнул, что ситуация, описанная в этой картине, характерна для того времени, будь то Армения, Грузия или другие советские республики, когда "люди, которые жили как братья, вне зависимости от национальности, вдруг стали врагами, не поняли, что нужно делать и как быть".

А еще это фильм о людях, которые живут обычной жизнью, но, оказавшись на войне, становятся героями и выполняют свой долг — ценой своей жизни спасают мирных жителей, пояснил кинорежиссер.

Основная часть съемок проходила в городе Хиве в реальных интерьерах — на улицах, в домах. Достроить пришлось только 600 квадратных метров плаца.

"В Хиве время, конечно, красиво остановилось. Это важный момент. Потому что вся аура, фактура, атмосфера востока, который мы любим, там присутствует в каждом сантиметре", — рассказал российский режиссер.