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Кадр из мультфильма Цыпленок Цыпа

Назван самый "уродливый" мультфильм Disney

© Фото: Walt Disney Pictures
Культура
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Опубликован список лучших и худших работ популярной студии Walt Disney.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Портал Collider представил топ из 57 полнометражных мультипликационных фильмов студии Disney. Причем авторы портала аргументировали свой выбор.

Итак, худшим мультфильмом студии Disney всех времен признан "Цыпленок Цыпа", выпущенный в 2005 году.
По мнению исследователей, зрители сразу забыли этот мультфильм, и у них была на то уважительная причина - он был действительно плох. Мультик собрал в США около 135 миллионов долларов при бюджете 150 миллионов долларов. В результате авторы статьи назвал ленту "самой уродливой работой Disney".

Между тем лучшим мультфильмом признан "Пиноккио" 1940 года. Ленту назвали "величайшей сказкой, которая проста и моралистична, но остается в памяти надолго".

Кроме того, "Пиноккио" стал первым мультфильмом, удостоенным двух премий "Оскар".

На второй строчке рейтинга расположилась "Спящая красавица" 1959 года выпуска. Авторы исследования называют ее самой амбициозной (на момент создания) работой студии.

На третьем месте оказался мультфильм "Фантазия" 1940 года, названный "шедевром и главным фильмом Уолта Диснея".

В первую десятку лучших также вошли любимые многими зрителями во всем мире мультфильмы про олененка - "Бэмби", про Красавицу и Чудовище, про слоненка с большими ушами -  "Дамбо", а также "Король Лев", "Питер Пэн", "Моана" и "Белоснежка и семь гномов".




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