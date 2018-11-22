Дочь известного французского драматурга нашла повод приехать в Ташкент

В Молодежном театре Узбекистана с 22 по 25 ноября проходит неделя французской драматургии.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Дочь известного французского драматурга Жана Ануя приехала в Ташкент, чтобы посетить спектакль, поставленный по пьесе ее отца в Молодежном театре Узбекистана, сообщает Telegram-канал посольства Франции.

Неделя французской драматургии проходит в Молодежном театре с 22 по 25 ноября. Спектакль "Жаворонок" по Жану Аную покажут 23 ноября. Постановка рассказывает о простой и даже наивной девочке, которая оказалась способна побороть страх и преодолеть черту, отделяющую простых людей от великих. Дочь драматурга, герцогиня Коломба Ануй приехала в Ташкент, чтобы своими глазами увидеть пьесу своего отца в исполнении узбекских артистов.

Кроме того, она посетит разговорный клуб при Французском Альянсе и проведет дискуссию о театре и французской культуре.

В рамках недели французской драматургии в театре также покажут постановки "Лекарь поневоле" по Жану-Батисту Мольеру, "Кот в сапогах" по Шарлю Перро.

Жан Ануй — французский драматург и сценарист, видный деятель французской литературы XX века.