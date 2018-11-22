Дочь известного французского драматурга нашла повод приехать в Ташкент

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Дочь известного французского драматурга Жана Ануя приехала в Ташкент, чтобы посетить спектакль, поставленный по пьесе ее отца в Молодежном театре Узбекистана, сообщает Telegram-канал посольства Франции.
Неделя французской драматургии проходит в Молодежном театре с 22 по 25 ноября. Спектакль "Жаворонок" по Жану Аную покажут 23 ноября. Постановка рассказывает о простой и даже наивной девочке, которая оказалась способна побороть страх и преодолеть черту, отделяющую простых людей от великих. Дочь драматурга, герцогиня Коломба Ануй приехала в Ташкент, чтобы своими глазами увидеть пьесу своего отца в исполнении узбекских артистов.
Кроме того, она посетит разговорный клуб при Французском Альянсе и проведет дискуссию о театре и французской культуре.
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С 22 по 25 ноября мы приглашаем Вас на неделю Французской драматургии!🇫🇷 22 ноября в 19:00 - "Это я, Эдит Пиаф" - моноспектакль о судьбе великой женщины, которая ни о чем не жалела! 23 ноября в 19:00 - "Жаворонок" по Жану Аную. Спектакль о простой девочке, в чем-то даже наивной, но способной побороть страх и преодолеть черту, разделяющую простых людей от великих! 24 ноября в 17:00 - "Лекарь поневоле" по Ж.-Б. Мольеру. Самый смешной фарс Ж.-Б. Мольера! Яркие образы, искрометный юмор и настоящий праздник встречи зрителя с озорным, остроумным, гениальным драматургом! 25 ноября в 11:00 - "Кот в сапогах" Ш.Перро. Историю про Кота, обманувшего самого кровожадного Людоеда и сделавшего своего хозяина маркизом, да еще и королевским зятем в придачу, знали с незапамятных времен. Но Шарль Перро не просто записал ту сказку, а создал своего, особенного Кота в сапогах – насмешливого забияку, ловкого хвастуна, верного друга и храбреца, которого полюбили дети и взрослые. Информацию о билетах Вы можете получить по телефонам: +99871 244-10-87, +99871 244-10-89
В рамках недели французской драматургии в театре также покажут постановки "Лекарь поневоле" по Жану-Батисту Мольеру, "Кот в сапогах" по Шарлю Перро.
Жан Ануй — французский драматург и сценарист, видный деятель французской литературы XX века.