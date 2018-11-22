У тебя борода - мы скажем тебе нет: узбекский рэпер пожаловался на цензуру

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Узбекский рэпер Далер Аметист на своей странице в Instagram пожаловался, что борода стала одной из причин, почему ему не дают выступать на концертах и на телевидении.
"Я неформат для нашей страны, и лицензию на выступление мне не могут больше выдавать, так как некоторым людям, кто, оказывается, имеет право распоряжаться мной и моим творчеством, имеет право указывать мне, как мне быть и что делать, запрещают выходить с бородой (затрону только эту часть), и еще куча всякого бреда, который я даже перечислять не хочу", - написал он.
Артист пожаловался на то, что его и других исполнителей загоняют в рамки и лишают творческой свободы, но при этом зарубежным певцам в Узбекистане позволено то, что не разрешено местным. В пример он привел популярного российского рэпера Тимати, который должен вскоре выступить в Ташкенте.
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прежде чем начать, начну так: ФАНАТЫ ТИМАТИ УСПОКОЙТЕСЬ, Я ТУТ НЕ ПРОТИВ ВАШЕГО АРТИСТА. ЭТО ЛИЧНОЕ, ТО, ЧТО НАКИПЕЛО И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ АУДИТОРИИ. 🎅🏿 и так!, многие часто спрашивают, почему Я перестал выходить на телевидение и радио? отвечаю. как оказалось, Я не формат для нашей страны и лицензию на выступление мне не могут больше выдавать, так как некоторым людям, кто оказывается имеет права распоряжаться мной и моим творчеством, имеет право указывать мне, как мне быть и что делать, запрещают выходить с бородой (затрону только эту часть) и еще куча всякого бреда, который Я даже перечислять не хочу. они загоняют меня и многих артистов в рамки, не давая свободу действий, самореализовываться, не понимая, что у многих артистов, борода это всего лишь часть его атрибутики в имидже. говорят мне, как быть и что делать! меня!? творческого человека! загоняют в рамки! нашей всей эстраде запрещено выходить с бородой на концертах и телевидение, снимать клипы нужно гладко побритым и желательно где нибудь возле елочки в костюмчике. смешно и стыдно. смешно только из за того, что Тимати можно! ему дали добро на проведение концерта в нашей стране! человек, который весь в тату и с бородой, где исполнитель часто поет о телочках - сучках и всякий разврат это норма) пусть выступает для нашей молодежи. пусть мы будем нашим артистам все запрещать, ставить рамки, пока наше подрастающее поколение будет воспитываться на песнях зарубежных артистов? алё, кому надо тот уже давно испорчен! уважаемые! если что то запрещаете, делайте это для всех. что делают после такого наши талантливые музыканты и вся творческая молодёжь???? правильно! валят из страны на зарубежные кастинги и пробуют свою удачу там, некоторые остаются с концами, забывая о своей стране! почему? по тому, что они обижены от того, что никто им не помогал в их не легком пути когда им было трудно! будущее за молодежью и надо делать все, что бы они оставались и гордились как и Я своей страной! а не думали о том, куда бы свалить и подальше. P.S. то есть а вы наши местные артисты, все ЛОХИ И СОСИТЕ ПАЛЬЦЫ, БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ГОВОРИМ МЫ!? так получается?))) не со мной и не сегодня.
"Человек, который весь в тату и с бородой, часто поет о телочках и всяком разврате - это норма. Пусть выступает для нашей молодежи. Пусть мы будем нашим артистам все запрещать, ставить рамки, пока наше подрастающее поколение будет воспитываться на песнях зарубежных артистов?", - добавил Аметист.
По его мнению, именно отсутствие творческой свободы вынуждает многих узбекских артистов уезжать из страны и пробовать свои силы на зарубежных кастингах.
Позднее на своей странице он опубликовал видео, на котором похожий на Тимати человек заявляет об отмене концерта в Ташкенте. Однако подписчики быстро вычислили, что это всего лишь шутка.
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благодарю за понимание брат мой 💪🏾 🐼 СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА 😂😂😂
Российский рэпер Тимати выступит во дворце "Дружбы народов" в Ташкенте 27 ноября.