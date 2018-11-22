У тебя борода - мы скажем тебе нет: узбекский рэпер пожаловался на цензуру

Рэпер Далер Аметист считает, что зарубежным исполнителям в Узбекистане позволяют многое из того, что запрещают местным.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Узбекский рэпер Далер Аметист на своей странице в Instagram пожаловался, что борода стала одной из причин, почему ему не дают выступать на концертах и на телевидении.

"Я неформат для нашей страны, и лицензию на выступление мне не могут больше выдавать, так как некоторым людям, кто, оказывается, имеет право распоряжаться мной и моим творчеством, имеет право указывать мне, как мне быть и что делать, запрещают выходить с бородой (затрону только эту часть), и еще куча всякого бреда, который я даже перечислять не хочу", - написал он.

Артист пожаловался на то, что его и других исполнителей загоняют в рамки и лишают творческой свободы, но при этом зарубежным певцам в Узбекистане позволено то, что не разрешено местным. В пример он привел популярного российского рэпера Тимати, который должен вскоре выступить в Ташкенте.

"Человек, который весь в тату и с бородой, часто поет о телочках и всяком разврате - это норма. Пусть выступает для нашей молодежи. Пусть мы будем нашим артистам все запрещать, ставить рамки, пока наше подрастающее поколение будет воспитываться на песнях зарубежных артистов?", - добавил Аметист.

По его мнению, именно отсутствие творческой свободы вынуждает многих узбекских артистов уезжать из страны и пробовать свои силы на зарубежных кастингах.

Позднее на своей странице он опубликовал видео, на котором похожий на Тимати человек заявляет об отмене концерта в Ташкенте. Однако подписчики быстро вычислили, что это всего лишь шутка.

Российский рэпер Тимати выступит во дворце "Дружбы народов" в Ташкенте 27 ноября.