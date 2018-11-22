Не для секрета по всему свету: мир глазами фотохудожницы Веры Землянской

Вместе с мужем фотохудожник Вера Землянская объездила массу экзотических стран, побывала там, куда не заглядывают обычные туристы, и уже не в первый раз поделилась увиденным с жителями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. Фотохудожник Вера Землянская с мужем Владимиром Шокодько живут в подмосковном лесу – их дом окружают вековые ели и сосны. При этом хозяева гостеприимны и хлебосольны. Владимир пригласил корреспондентов Sputnik Узбекистан домой: "Приезжайте! Вера приготовит что-нибудь вкусное. У нас в Узбекистане так принято".

Привычка путешествовать

Связь с Узбекистаном у Веры и Владимира очень прочная. Если в самом доме восток угадывается лишь в мебели, сделанной на заказ узбекскими мастерами, то в беседах тема Ташкента и любви к малой родине присутствовала постоянно. И не случайно – именно этот город навсегда связал судьбу Веры и Владимира: там они познакомились, прожили большую часть жизни, пока в начале девяностых в Узбекистане не стало сложно с работой.

Sputnik Уголок с картинами в доме, где живет фотохудожник Вера Землянская

"Ташкент – это город, согретый солнцем, традициями, в нем мы обзавелись друзьями. Возвращаемся в Ташкент с удовольствием, потому что там осталась частичка нашей души. Мы провели в нем самые лучшие годы – молодость. Поэтому каждая встреча в Ташкенте для нас очень важна. Мы много путешествуем по миру и приезжаем туда делиться с нашими друзьями эмоциями. Всего несколько дней назад, в Ташкентском Доме фотографии организовали фотовыставку "Планета Земля. Моя и ваша". Работы в Узбекистан мы привезли, в первую очередь, для того, чтобы показать друзьям мир, увиденный нашими глазами", - говорит Вера Землянская.

Sputnik Сувениры из Узбекистана в доме фотохудожника Веры Землянской

Закрепиться в Москве в начале 90-х годов Вере и Владимиру было непросто – приходилось много работать, доказывать профессиональную состоятельность. Поначалу жили втроем с сыном в 25-метровой квартире. Каждые выходные к ним приезжали друзья по Узбекистану, и ночами все свободное пространство было занято раскладушками. Вера с Владимиром посмеиваются, - у них не было даже обеденного стола, Ели на чертежной доске сына, которую укладывали на стулья. "Думали, вот кто-то сейчас облокотится, и прощай, обед", - смеется Владимир.

А потом у Владимира появился бизнес, семья смогла путешествовать.

Sputnik Фотохудожник Вера Землянская со своим супругом Владимиром Шокодько во время интервью

"У Веры отец военный, она объездила весь Советский Союз, мои родители строили электростанции по всей Средней Азии. И мы с братом тоже часто переезжали, за год меняли по две школы. Когда я работал в Ташкенте, тоже много проводил времени в командировках. Поэтому первые лет пять в Москве нам было невыносимо - не хватало перемещения в пространстве. И как только появилась такая возможность, мы стали ездить по миру. А теперь от трех месяцев в году до полугода находимся в разъездах", - говорит Владимир Шокодько.

Sputnik Фрагмент интерьера дома фотохудожника Веры Землянской и ее супруга Владимира Шокодько

"Я обязательно туда поеду"…

Уже после первой поездки Вера с Владимиром поняли, что пересказать своими словами увиденное друзьям невозможно – не хватает красок, деталей, колорита. Тогда и возникла идея снимать все, что заинетерсовало, чтобы потом можно было этим делиться с друзьями.

Пресс-служба хокимията города Ташкента Вокруг света за один день: фотографии Веры Землянской со всех уголков Земли

Sputnik Работа фотохудожника Веры Землянской сделанная во время путешествия по Тибету

"Я не профессиональный фотограф, нигде не училась. Но мы потихоньку набирали обороты: учились, меняли технику. Маршруты выбирали сами. Так накопилось много материала из путешествий о местах, где практически не бывают туристы. Вот, к примеру, недавно у нас сложилась замечательная поездка в три самые труднодоступные долины малого Тибета – Спити, Нубру и Занскар. До нас эти три долины за одну поездку никто не "накрывал", - это очень сложно. Там ужасные дороги, перепады температур от -10 ночью до +40 днем, горная болезнь из-за нехватки кислорода. А мы это сделали, и получили массу положительных эмоций. И как же всей этой красотой не поделиться? Вот так мы и стали устраивать выставки", - рассказывает Вера Землянская.

"Выставка так и называлась "Гималаи. Любовь моя". Мы привезли на нее около 140 работ, и оказалось, что это очень интересно людям. Выбраться в Гималаи под силу не каждому, - включается в разговор Владимир. - Но если ты побывал в Гималаях, они тебя уже не отпускают. На открытие выставки пришло около трехсот человек, удалось пригласить даже посла Непала, который приехал в сопровождении своих коллег из посольства. Они были в национальной одежде, и очень экзотично смотрелись на фоне работ Веры".

Забавные истории Вера и Владимир привозят с каждой выставки. "Самое ценное, когда подходит на выставке маленький мальчик, обхватывает твои колени и говорит: "Я обязательно туда поеду". И ведь это и есть то, ради чего мы выставляемся, это дорогого стоит", - уверена Вера.

Sputnik Работа фотохудожника Веры Землянской сделанная во время путешествия по Тибету

Привет Вере от президента России

Впервые в Ташкенте Вера Землянская выставлялась в 2009 году – это были кадры из Африки, Мексики, Средиземноморья. Повод, говорит, был невеселый. У друга от онкологии умерла дочь, а больница в Карши, в которой она провела последние дни жизни, была унылым местом. И он попросил как-то разукрасить дни сражающихся за жизнь детишек.

"Мы устроили там выставку. Потом часть работ подарили больнице в Карши, а часть детскому дому имени Хлебушкиной. Позже нам рассказывали, что у детей, которые видели эти красочные работы, просыпалось желание увидеть все собственными глазами, появлялось желание жить, а процесс лечения проходил легче", - говорит Владимир.

Это была первая персональная выставка Веры, а на следующий год в Ташкенте фотохудожница решила принять участие в биеннале с серией детских портретов. И получила серебряную медаль. Еще одно серебро она получила на выставке в Киеве.

Sputnik Работа фотохудожника Веры Землянской сделанная во время путешествия

"А потом была выставка во Владивостоке. Командующий Тихоокеанским флотом наш друг адмирал Константин Сиденко выделил большой зал в Доме офицеров флота. Потом работами Веры попросили украсить кают-компанию крейсера "Варяг", где проходили переговоры президентов России и Филиппин. Когда тогдашний глава государства Медведев увидел фотоработы, поначалу удивился – крейсер все-таки военный, а потом с интересом стал их рассматривать, и через адмирала передал Вере большой привет", - вспоминает Владимир.

Несколько лет назад Вера и Владимир вывели для себя формулу: "Мы не просто посещаем экзотические страны, видим жизнь глазами местных жителей, но занимаемся народной дипломатией".

"Бывая в разных странах, мы рассказываем о России, Узбекистане. Даже если мы расскажем о наших странах двум десяткам человек, уже хорошо. За год набирается 200-300 человек, а за 15 лет наших путешествий сами можете подсчитать сколько", - отмечают Вера и Владимир.

Часть их фотографий так и лежат в коробках – не успели разобрать после возвращения из Ташкента. А все потому, что снова сидят на чемоданах.

Sputnik Работа фотохудожника Веры Землянской сделанная во время путешествия

"Через несколько дней мы уже будем в Нагаленде, стране змей - это небольшой штат на востоке Индии. Сейчас только этим и живем. Маршрут проложен, гид ждет. А как вернемся, можно будет подумать о новой выставке – эта поездка должна быть очень интересной", - подчеркивает Вера Землянская.

И приглашает за стол, потому что по узбекским традициям гостей обязательно полагается накормить.