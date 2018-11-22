Не для секрета по всему свету: мир глазами фотохудожницы Веры Землянской

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. Фотохудожник Вера Землянская с мужем Владимиром Шокодько живут в подмосковном лесу – их дом окружают вековые ели и сосны. При этом хозяева гостеприимны и хлебосольны. Владимир пригласил корреспондентов Sputnik Узбекистан домой: "Приезжайте! Вера приготовит что-нибудь вкусное. У нас в Узбекистане так принято".
Привычка путешествовать
Связь с Узбекистаном у Веры и Владимира очень прочная. Если в самом доме восток угадывается лишь в мебели, сделанной на заказ узбекскими мастерами, то в беседах тема Ташкента и любви к малой родине присутствовала постоянно. И не случайно – именно этот город навсегда связал судьбу Веры и Владимира: там они познакомились, прожили большую часть жизни, пока в начале девяностых в Узбекистане не стало сложно с работой.
"Ташкент – это город, согретый солнцем, традициями, в нем мы обзавелись друзьями. Возвращаемся в Ташкент с удовольствием, потому что там осталась частичка нашей души. Мы провели в нем самые лучшие годы – молодость. Поэтому каждая встреча в Ташкенте для нас очень важна. Мы много путешествуем по миру и приезжаем туда делиться с нашими друзьями эмоциями. Всего несколько дней назад, в Ташкентском Доме фотографии организовали фотовыставку "Планета Земля. Моя и ваша". Работы в Узбекистан мы привезли, в первую очередь, для того, чтобы показать друзьям мир, увиденный нашими глазами", - говорит Вера Землянская.
Закрепиться в Москве в начале 90-х годов Вере и Владимиру было непросто – приходилось много работать, доказывать профессиональную состоятельность. Поначалу жили втроем с сыном в 25-метровой квартире. Каждые выходные к ним приезжали друзья по Узбекистану, и ночами все свободное пространство было занято раскладушками. Вера с Владимиром посмеиваются, - у них не было даже обеденного стола, Ели на чертежной доске сына, которую укладывали на стулья. "Думали, вот кто-то сейчас облокотится, и прощай, обед", - смеется Владимир.
А потом у Владимира появился бизнес, семья смогла путешествовать.
"У Веры отец военный, она объездила весь Советский Союз, мои родители строили электростанции по всей Средней Азии. И мы с братом тоже часто переезжали, за год меняли по две школы. Когда я работал в Ташкенте, тоже много проводил времени в командировках. Поэтому первые лет пять в Москве нам было невыносимо - не хватало перемещения в пространстве. И как только появилась такая возможность, мы стали ездить по миру. А теперь от трех месяцев в году до полугода находимся в разъездах", - говорит Владимир Шокодько.
"Я обязательно туда поеду"…
Уже после первой поездки Вера с Владимиром поняли, что пересказать своими словами увиденное друзьям невозможно – не хватает красок, деталей, колорита. Тогда и возникла идея снимать все, что заинетерсовало, чтобы потом можно было этим делиться с друзьями.
"Выставка так и называлась "Гималаи. Любовь моя". Мы привезли на нее около 140 работ, и оказалось, что это очень интересно людям. Выбраться в Гималаи под силу не каждому, - включается в разговор Владимир. - Но если ты побывал в Гималаях, они тебя уже не отпускают. На открытие выставки пришло около трехсот человек, удалось пригласить даже посла Непала, который приехал в сопровождении своих коллег из посольства. Они были в национальной одежде, и очень экзотично смотрелись на фоне работ Веры".
Забавные истории Вера и Владимир привозят с каждой выставки. "Самое ценное, когда подходит на выставке маленький мальчик, обхватывает твои колени и говорит: "Я обязательно туда поеду". И ведь это и есть то, ради чего мы выставляемся, это дорогого стоит", - уверена Вера.
Привет Вере от президента России
Впервые в Ташкенте Вера Землянская выставлялась в 2009 году – это были кадры из Африки, Мексики, Средиземноморья. Повод, говорит, был невеселый. У друга от онкологии умерла дочь, а больница в Карши, в которой она провела последние дни жизни, была унылым местом. И он попросил как-то разукрасить дни сражающихся за жизнь детишек.
"Мы устроили там выставку. Потом часть работ подарили больнице в Карши, а часть детскому дому имени Хлебушкиной. Позже нам рассказывали, что у детей, которые видели эти красочные работы, просыпалось желание увидеть все собственными глазами, появлялось желание жить, а процесс лечения проходил легче", - говорит Владимир.
Это была первая персональная выставка Веры, а на следующий год в Ташкенте фотохудожница решила принять участие в биеннале с серией детских портретов. И получила серебряную медаль. Еще одно серебро она получила на выставке в Киеве.
"А потом была выставка во Владивостоке. Командующий Тихоокеанским флотом наш друг адмирал Константин Сиденко выделил большой зал в Доме офицеров флота. Потом работами Веры попросили украсить кают-компанию крейсера "Варяг", где проходили переговоры президентов России и Филиппин. Когда тогдашний глава государства Медведев увидел фотоработы, поначалу удивился – крейсер все-таки военный, а потом с интересом стал их рассматривать, и через адмирала передал Вере большой привет", - вспоминает Владимир.
Несколько лет назад Вера и Владимир вывели для себя формулу: "Мы не просто посещаем экзотические страны, видим жизнь глазами местных жителей, но занимаемся народной дипломатией".
"Бывая в разных странах, мы рассказываем о России, Узбекистане. Даже если мы расскажем о наших странах двум десяткам человек, уже хорошо. За год набирается 200-300 человек, а за 15 лет наших путешествий сами можете подсчитать сколько", - отмечают Вера и Владимир.
Часть их фотографий так и лежат в коробках – не успели разобрать после возвращения из Ташкента. А все потому, что снова сидят на чемоданах.
"Через несколько дней мы уже будем в Нагаленде, стране змей - это небольшой штат на востоке Индии. Сейчас только этим и живем. Маршрут проложен, гид ждет. А как вернемся, можно будет подумать о новой выставке – эта поездка должна быть очень интересной", - подчеркивает Вера Землянская.
И приглашает за стол, потому что по узбекским традициям гостей обязательно полагается накормить.