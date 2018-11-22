Такое телевидение нужно Узбекистану: лучшие программы получили награды

Премию "Волны свободной страны" Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана ежегодно присуждает электронным негосударственным СМИ за достижения в области телевидения и радио.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Лучшие негосударственные телерадиостудии Узбекистана назвали на медиа-фестивале "Озод юрт тулкинлари" ("Волны свободной страны") проводимом ежегодно Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ).

Премию "Волны свободной страны" ежегодно присуждают электронным негосударственным СМИ за достижения в области телевидения и радио. В этом году награду получили 10 студий.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников Сагалаев: независимое телевидение Узбекистана – это большое завоевание страны

"В этом году Экспертный совет НАЭСМИ в ходе определения претендентов на получение премии принял во внимание результаты установочных исследований и медиаизмерений телесмотрения, которые проводит компания Kantar TNS. Это важные новости для телевизионной индустрии страны и национального рекламного рынка. Результаты измерений за первую половину ноября показали, что среди лидеров телесмотрения находятся негосударственные телеканалы ZO’R, Sevimli, Mening yurtim (MY5), а в сегменте новостных и информационных программ лидируют информационная программа "Замон" и молодежная информпрограмма "Марказий Студия", - подчеркнул председатель НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов.

Награду "За лучший инновационный подход" получили телеканал "Зур-ТВ" и радиостанция "Узбегим таронаси". За "Семейные ценности в постоянном тренде" члены жюри отметили телеканал "Севимли" и радиостанцию "Орият-Доно". В номинации "Оперативно, точно и подробно" премию получил телеканал "УзРепорт" и радиостанция "Пойтахт".

В категории "В центре объектива молодежь" жюри отметило телеканал "Менинг юртим" и радиостанцию "Нукус ФМ". "Региональным лидером" признали телеканал "Истиклол ТВ" из Бухары и радиостанцию "Рухсор ФМ" из Маргилана.

В ходе фестиваля журналисты и технические работники получили ценные призы партнеров фестиваля, в числе которых Фонд им. Конрада Аденаура, ЮНЕСКО и другие организации.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября.